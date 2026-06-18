「お中元ギフト特集2026」物価高でも“本当に喜ばれる贈り物”を！お中元は“量”より“質”の時代へ「とれたてねっと　お中元ギフト特集2026」で対象商品最大10％OFF！

Core-Business株式会社

産地直送お取り寄せ通販サイト『とれたてねっと(https://toretate-gift.com/)』の運営をCore-Business株式会社（所在地： 東京都中野区、代表取締役：加藤 正樹）は、産地直送お取り寄せ通販「とれたてねっと」にて、お中元シーズンに合わせて「お中元ギフト特集2026」を、2026年6月23（火） 10:00AM～2026年8月21日（金）7:00PMの期間限定で実施いたします。

期間中は、ブランド牛や海産物など厳選された対象商品を最大5～10％OFFの特別価格で販売いたします。

＠とれたてねっと お中元ギフト特集2026

近年のお中元市場では、定番のカタログギフトや日用品に加え、「自分ではなかなか購入しない特別なグルメ」や「家族で楽しめるごちそう」が人気を集めています。単なる“モノ”を贈るのではなく、食卓を囲む特別な時間そのものを贈るニーズが高まっています。

また、物価高が続く中でも、大切な方への感謝を伝えるお中元では、「安さ」だけでなく「品質」や「満足度」を重視する傾向が強まっています。そのため、贈る相手が本当に喜び、家族で楽しめる高品質なグルメギフトへの注目が年々高まっています。

こうした市場背景を受け、産地直送ギフト通販サイト「とれたてねっと」では、お中元特集を開催。鮮度・本場の味・旬の食材にこだわり、全国各地の厳選グルメを産地直送でお届けします。

今回のお中元特集では、ブランド牛や海鮮、北海道グルメなど、夏の贈り物にふさわしい商品を厳選し、対象商品を最大5～10％OFFの特別価格で提供。ブランド牛のステーキや焼肉セット、北海道産の鮭やいくらなど、普段はなかなか味わえない贅沢な食材を豊富に取り揃えています。

大切な方への感謝の気持ちを、“美味しい時間”とともに届ける。とれたてねっとは、この夏のお中元を通じて、贈る人も受け取る人も笑顔になれる特別な食時間をご提案致します。

■ お中元ギフト特集2026概要

対象商品 ：ブランド牛・海産物など

割引内容 ：対象商品 最大10％OFF

内容 ：期間限定販売

販売期間 ：2026年6月23（火）10:00AM～2026年8月21日（金）7:00PM

【対象商品一例】

＠ とれたてねっと 北海道 天然 紅鮭半身切り身

北海道 天然 紅鮭半身切り身

紅鮭の旬は、5月～8月頃。

お中元に人気な商品。旬の時期に水揚げされた天然紅鮭を産地直送でお届け。

北洋の栄養が豊富な漁場で漁獲されたものを仕入れ、品質の本物のみを提供しているため、引き締まった上質な海岸食感や豊かな旨味をゆっくりお楽しみいただけます。

＠ とれたてねっと A5ランク 葉山牛 焼肉詰合せ 500g

A5ランク 葉山牛 焼肉詰合せ 500g

ブランド和牛・高級肉は2026年お中元で喜ばれる商品ランキン1位のギフト。

葉山牛とは

神奈川県・三浦半島で育てられた、希少な黒毛和牛ブランド「葉山牛」。

年間出荷数はわずか数百頭程度と非常に少なく、「幻の和牛」。きめ細かな霜降りと上品な甘み、とろけるような口どけが魅力です。大切な方へのお中元ギフトにふさわしい逸品を産地直送でお届けします。

＠ とれたてねっと やまゆりポーク骨付きハム 1.2kg

やまゆりポーク骨付きハム 1.2kg

神奈川県のブランド豚「やまゆりポーク」を使用した、存在感抜群の骨付きハムです。

しっとりとした肉質と豚肉本来の豊かな旨みが特徴で、骨付きならではの豪華さと食べ応えは、夏の食卓を華やかに彩るごちそうにぴったり。ご家族やご親族が集まる機会にも喜ばれる、お中元におすすめの特別なギフトです。

「とれたてねっと」とは

「とれたてねっと」は、産地直送の新鮮な食材やこだわりのグルメを、全国のお客様にお届けするお取り寄せ通販サイトです。地域の魅力を活かした厳選商品のみを取り扱い、質の高さと安心の産地直送を実現しました。料理の腕前を問わず、手軽に本格的な味わいが楽しめるとご好評いただいています。贈り物や自宅の食卓を豊かにする、旬の味覚と感謝の心を伝える商品を、皆様にお届けいたします。

とれたてねっと公式HP：https://toretate-gift.com/(https://toretate-gift.com/)

Core-Business株式会社とは

当社は、通信事業、ライフライン事業、WEB事業、IoT・ICT事業など、多岐にわたるサービスを提供しています。

『とれたてねっと』は、産地直送お取り寄せ通販サイトとなり、１.とれたての鮮度で、２.旬な時期に、３.本場の味をの3つにこだわり、４.『産地直送』でお客様へお届けしております。

会社概要

会社名 ：Core-Business株式会社

代表取締役 ：加藤 正樹

本社所在地 ：東京都中野区東中野４ー９-２５ トーシンスペースビル3階

設立 ：2009年

事業内容 ：通信事業、ライフライン事業、WEB・EC運営、SIM内蔵ソーラーカメラ

公式HP ：https://core-business.jp/

とれたてねっと公式HP：https://toretate-gift.com/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

報道に関するお問い合わせ先

Core-Business株式会社 とれたてねっと 担当：坪井

TEL：03-5937-4965

MAIL： support@toretate-gift.com