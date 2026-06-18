株式会社Algoage、カスタマーサポート領域向けAIプロダクト「SureSide」をオーナーズエージェント株式会社へ先行導入開始

株式会社Algoage

株式会社Algoage（本社：東京都文京区、代表取締役：横山勇輝、以下「当社」）は、不動産管理会社向けのコールセンターを運営するオーナーズエージェント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤澤雅義、以下「オーナーズエージェント」）に、AIプロダクト「SureSide」の先行導入を開始したことをお知らせいたします。

■「SureSide」先行導入の目的

カスタマーサポート（CS）領域においては、業務の複雑化や人材不足、教育コストの増加といった課題が広く認識されており、これらの解決に向けたAI活用への関心が高まっています。

一方で、実際の業務へのAI適用においては、各企業固有の業務フローやナレッジ構造への対応が求められることから、AIの導入・活用の難易度が高いケースも多く見られます。

実際に、オーナーズエージェントが運営するコールセンターにおいても、約170社に及ぶ管理会社ごとに異なる複雑なルールやフォーマット等が存在するため、ナレッジを拡充するほど情報検索が困難になり、業務の属人化やオペレーター育成の長期化を招くという構造的なジレンマを抱えていました。さらに従来のツールではこの複雑な業務要件に対応しきれず、折り返し対応が増えるなど、かえって現場の負担が増大するという課題にも直面していました。

こうした状況を踏まえ、本取り組みでは、オーナーズエージェントの実際のCS業務へ当社が提供する「SureSide」を先行導入し、実務を通じた効果検証および継続的な改善を行うことで、最適な業務支援のあり方を確立することを目的としています。

■取り組みの概要と初動の成果

本取り組みでは、最初から自動応対を前提とするのではなく、ナレッジ整備から着手し、通話中・通話後の業務支援を通じて現場オペレーションにAIを定着させた上で、段階的な自動化を検討してまいります。

初動の成果として、既に以下を確認しています。

- 平均対応時間（AHT）の削減導入初月時点で、AHT（前月比）が全体では10%弱、特にAI使用率の高いセグメントでは約20%削減されました。- オペレーターの早期戦力化新規スタッフの業務習熟スピードも、導入後約1カ月で大幅に改善しました。標準的なオペレーターの目標対応件数は約30件/日ですが、配属初期は数件/日の対応にとどまることもありました。「SureSide」導入後は最初の1週間で10件/日以上、メンバーによっては配属初期から20件/日近くの対応が可能となりました。■今後の展望

業務効率化（AHTなどの主要KPIの改善）にとどまらず、初期の業務負荷を軽減することによるオペレーター定着率の向上と、事業を支える強固な組織体制の構築を進めます。

またオペレーターが時間的・精神的負担から解放されることで、人が持つ強みである「まごころ」を最大限に引き出し、より付加価値の高い顧客体験（CX）の創出につなげます。

今後も実務への深い理解に基づいたAI導入・活用を推進し、CSにおける人とAIとの最適な協働に取り組むことで、組織の強化と顧客満足を両立し、持続的なビジネス成長に貢献してまいります。

■株式会社Algoage CEO 横山勇輝 コメント

オーナーズエージェント様は、単なる一次受付にとどまらず、管理会社様が求める「対応の深さ」まで担う高いホスピタリティを強みとされています。しかし、各社で異なるルール・フォーマット等に厳密に対応されているその質の高いサポート体制が、結果として業務の複雑化や新人育成のハードルを上げてしまうというジレンマを抱えておられました。

当社の「SureSide」がその複雑な実務要件において、業務効率化や人材育成への貢献のみならず、「入居者様の話に集中できるようになった」「文章が伝わりやすくなった」など対応品質面でも評価をいただけたことを、大変嬉しく思います。

今後も、同社が大切にされている「まごころある体験」を、当社が持つテクノロジーで支援し、新たなCSのあり方と価値創造にともに取り組んでまいります。

株式会社Algoageについて

Algoageは、「次の当たり前を生み出す。」をミッションに掲げる、“事業創造会社”です。2018年に東京大学で機械学習の研究をしていたメンバーにより創業し、2020年にDMMグループに参画。現在は、カスタマーサポートAI事業・研修事業・チャットマーケティング事業を展開しています。今後も、本質的な課題に向き合い、事業で社会を変えていく挑戦を続けていきます。

会社名 ：株式会社Algoage

代表取締役：横山 勇輝

住所 ：東京都文京区湯島3-2-12 御茶ノ水天神ビル4階

設立 ：2018年2月

事業内容 ：カスタマーサポートAI事業・研修事業・チャットマーケティング事業

URL ：https://algoage.dmm.com/

オーナーズエージェント株式会社について

同社は、プロパティマネジメントの実践とともに賃貸管理会社の新しい働き方を提案し、煩雑な業務の効率化をお手伝いするコンサルティング企業です。

会社名 ：オーナーズエージェント株式会社

代表取締役：藤澤 雅義

住所 ：東京都新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル18F

設立 ：2001年12月

事業内容 ：プロパティマネジメント（賃貸経営管理）の構築

経営コンサルティング（不動産管理事業の立ち上げ業務改善など）

不動産コンサルティング（不動産活用・投資・ファイナンスなど）

建築コンサルティング（建築企画・事業収支作成など）

建築／リフォーム企画のノウハウ／情報の提供

賃貸管理（PM）業務のノウハウ／情報の提供

各種業務帳票の提供

入居者用コールセンター

空室保証

市場調査／提案書作成ソフトの販売

各種セミナーの開催

各種研修の実施

URL ：https://owners-age.com/