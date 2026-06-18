東京ウェルネスインパクトファンド、インパクトレポート2025を発行

株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ

インパクト投資を実践する東京ウェルネスインパクトファンド（無限責任組合員：虎ノ門インパクトキャピタル合同会社、東京都港区、代表社員 株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ 代表取締役 青木 武士、代表社員 マネックスベンチャーズ株式会社 代表取締役 万代 惇史、以下 TWIF）は、TWIF 及び 投資先企業の社会的インパクトに関する「インパクトレポート2025」を発行しました。

インパクトレポート2025 ダウンロード :https://capitalmedicaventures.com/cms/wp-content/uploads/2026/06/TWIF2025-Single.pdf

TWIFは、東京都のソーシャルインパクト投資ファンド事業に採択され、虎ノ門インパクトキャピタル合同会社が運営事業者として設立したファンドで、ウェルネス領域の社会課題解決を図るスタートアップへ投資しています。

投資先企業の紹介ページにおいて、それぞれの企業が取り組むTheory of Problem (ToP)とTheory of Change (ToC)、ロジックモデル、インパクトKPIとその実績について開示したほか、1年間で生み出した社会インパクトとTWIFキャピタリストの1年間の伴走支援について投資先よりメッセージをいただいています。

＜特集＞「新たな転換期を迎えた在宅医療のゆくえと、課題解決に挑むスタートアップ3社の現在地」

TWIFは在宅医療の領域における社会課題を可視化し、解決につなげることをめざし、2024年11月に「在宅医療の課題デザインマップ」を作成・公開しました。

2026年度の診療報酬改定では重症患者を在宅で受け入れる体制への評価が高まる一方、軽症者への対応はオンライン診療・訪問看護へと誘導される構造が明確になりつつあります。生成AIの急速な進化もまた、既存の医療サービスのあり方への問い直しを迫っています。

そうした変化に直面する中で、本領域の課題解決に挑む3社の起業家、医師、インパクト投資家が集い、意見を交わしました。

＜ディスカッションメンバー＞

株式会社ELVIDA 共同代表取締役 安間 章裕氏

Tukusi 株式会社 代表取締役 石川 爽一朗氏

株式会社 医伝士 代表取締役 宗 大貴氏

おうちの診療所 院長／株式会社omniheal 代表取締役 石井 洋介氏

株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ 代表取締役 青木 武士、ディレクター 後町 陽子

在宅医療課題デザインマップ

マップのダウンロード(https://capitalmedicaventures.com/cms/wp-content/uploads/2025/02/%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8C%BB%E7%99%82-%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97.pdf)

＜特集＞「Healthcare Venture KNOT 2025」開催

2025年11月15日、医療・介護の専門家やスタートアップ、投資家ら459名が集う「Healthcare Venture KNOT 2025」が日本橋で開催されました。登壇や交流の様子をレポートしています。

『東京ウェルネスインパクトファンド2025 インパクトレポート』概要

▼発行日：2026年6月18日

▼目次

- ファンドの特徴- IMMの実践- Theory of Change Canvas- インパクトの目標と実績- ＜特集＞新たな転換期を迎えた在宅医療のゆくえと、課題解決に挑むスタートアップ3社の現在地- ＜特集＞「Healthcare Venture KNOT 2025」開催- 投資先紹介アイリス（株）・（株）A-SEEDS・（株）CaTe・（株）チッピー・（株）Eight Lab ・（株）HEALTHREE・（株）INTEP・（株）MEBAIS・（株）Melon・（株）menopeer・（株）Rehab for JAPAN・（株）WillShine ・（株）ZIAI- 出資者の皆様よりファンドに期待することやこの1年間のファンド活動についてメッセージをいただきました。

▼閲覧・ダウンロード

本レポートは下記よりPDFにて閲覧・ダウンロードいただけます。

ダウンロード :https://capitalmedicaventures.com/cms/wp-content/uploads/2026/06/TWIF2025-Single.pdf

▼これまでのインパクトレポート掲載ページ

https://capitalmedicaventures.com/impact/ (https://capitalmedicaventures.com/impact/)



▼発行元

東京ウェルネスインパクト投資事業有限責任組合

【株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ】

創立 ：2016年11月11日

代表者 ：代表取締役 青木 武士

所在地 ：東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 19階

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

資本金 ：100百万円

URL ：https://capitalmedicaventures.com/

【マネックスベンチャーズ株式会社】

創立 ：2005年11月11日

代表者 ：代表取締役 万代 惇史

所在地 ：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル25階

事業内容：ベンチャーキャピタル事業

資本金 ：100百万円

URL ：https://www.monexventures.com/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社キャピタルメディカ・ベンチャーズ 広報担当

E-mail：info@vc-cmv.com



