【三省堂書店×フランクリン・コヴィー・ジャパン】世界的ベストセラー『７つの習慣』法人向け人気研修プログラム提供で業務提携。開始記念として【20％OFF】特別キャンペーンを8月末まで実施！

株式会社三省堂書店

株式会社三省堂書店（本社：東京都千代田区、以下 三省堂書店）は、リーダーシップと組織パフォーマンス向上のグローバルパートナーであるフランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下 フランクリン・コヴィー・ジャパン）と業務提携を締結いたしました。 本提携により、フランクリン・コヴィー・ジャパンが長年実施し、多くのビジネスパーソンの行動変容を促してきた「７つの習慣(R)」公開型研修プログラムを、三省堂書店の法人向けサービスとして新たにご提案・提供支援してまいります。

■ 【8月末まで】提携開始記念・20％OFF特別キャンペーン

本提携を記念し、フランクリン・コヴィー・ジャパンの「７つの習慣(R)」公開型研修プログラムを特別価格で受講いただけるキャンペーンを実施いたします。 1名から参加可能な公開コースのため、次世代リーダー候補の育成や、新任マネージャーの意識改革など、貴社の課題に合わせて柔軟にご活用いただけます。

対象期間： 2026年8月末までのお申込み

特典内容： 研修受講料 定価より【20％割引】（通常145,200円（税込） → 特別価格）

適用方法： お申込みフォームにて、特別クーポンコード「 BOOK20 」をご入力ください。

▼ キャンペーン詳細・お申込みはこちら（特設サイト）

https://franklincovey.co.jp/seminar/sanseido/partnership/

「７つの習慣(R)」公開型研修プログラム概要

■ 提携の背景：

法人のお客様の声から生まれた、「本を届ける」から「行動と成果を支援する」への一歩

『７つの習慣』は、世界で累計5,000万部、日本国内でも250万部を突破したビジネス書の金字塔です。三省堂書店でも、長年にわたり多くの法人・個人のお客様へ本書をお届けしてまいりました。 しかし、書籍を通じて得た深い気づきも「読んだだけで終わってしまっている」「実際の業務への落とし込みが難しい」というお悩みの声があるのも事実です。

そこで今回、すでに多くの企業に導入され高い評価を得ているフランクリン・コヴィー・ジャパンの研修プログラムと提携。「本で学ぶ」から「行動に移す」への確実なシフトを支援し、企業の自立型人材の育成と組織の成長に貢献してまいります。

『完訳 ７つの習慣』（キングベアー出版）

■ すでに多くの企業が導入！本プログラム（公開コース）の3つの特長

業種・業界・年齢を超えた参加者が集い、多様な価値観との対話を通じて実践につながる気づきを得られる、満足度の高い2日間のプログラムです。

POINT 01：本質を、最短で

書籍のエッセンスを講師の解説とワークに凝縮。事前に書籍を読み込んでいなくても参加でき、短時間で本質をつかめます。研修をきっかけに「改めて本も読んでみよう」と思える好循環を生み出します。

POINT 02：「知識」を「行動」へ

「知っている」で終わらせず「やってみる」まで徹底して設計。自身の業務を題材にした演習や行動目標の設定、職場シーンのロールプレイを通じ、現場での確実な行動変容を促します。

POINT 03：『７つの習慣』を組織の言語に

「主体的である」「Win-Winを考える」といったキーワードを共通言語化することで、受講者個人の成長にとどまらず、チーム・組織全体のパフォーマンス向上へとつなげます。

■ プログラム概要

名称： 「７つの習慣(R)」公開型研修プログラム

対象： 新人から経営層まで、すべてのビジネスパーソン

形態： 公開コース（1名から参加可能）

日数・時間： 2日間（9:00～17:00）

会場： 東京会場 または オンライン

受講料： 145,200円（税込） ※ここからキャンペーンで20％OFFとなります

PDU： 12 PDU（対面） / 9.5 PDU（オンライン）

＜スケジュール（抜粋）＞

・1日目：私的成功への土台づくり（第1～第3の習慣）

・2日目：公的成功と再新再生（第4～第7の習慣、ファーストステップ宣言）

■ 会社概要

株式会社三省堂書店

1881年（明治14年）千代田区神田神保町1丁目1番地にて創業。老舗総合書店として、書籍・雑誌・文具等の販売を通じ、豊かな知識と文化を提供しています。本はあらゆる世界へと通じる「入り口」です。三省堂書店はこれからも「知と文化の入り口」として、お客様の暮らしに寄り添い続けます。

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-1 NCO神田淡路町 7階

創業：1881年（明治14年）4月8日

事業内容： 書籍、雑誌、文具、雑貨等の販売、およびその他関連事業

代表者：代表取締役社長 亀井崇雄

コーポレートサイト：https://www.books-sanseido.co.jp/

フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社

「７つの習慣」をはじめとする独自の人材育成プログラム、行動変容を可能にするラーニング・プロセス設計、組織変革コンサルティング等を通じて、組織の課題解決や戦略実行による目標達成を支援しています。

所在地：東京都千代田区三番町5-7 泉館文人通り7階

代表者：カントリーマネージャー スザンヌ・ケルソー

コーポレートサイト：https://www.franklincovey.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三省堂書店 営業推進部 法人営業担当 比嘉 栄

サイトURL：https://business.books-sanseido.co.jp/

メール：houjin-eigyo@mail.books-sanseido.co.jp