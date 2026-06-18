七五三の母親、着物派は14.0％｜最多はワンピース41.9％【保護者100人調査】

株式会社LIN

レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、七五三を経験した保護者100名を対象に「七五三で母親が着用した服装」についてアンケート調査を実施しました。

その結果、

1位 ワンピース 41.9％

2位 スーツ 33.7％

3位 訪問着 14.0％

となり、洋装を選ぶ母親が全体の75.6％を占める結果となりました。

近年の七五三では、母親の服装選びにも変化が見られています。

■調査結果｜七五三で母親が着用した服装は？

ワンピース 41.9％

スーツ 33.7％

訪問着 14.0％

その他 10.4％

■洋装が主流となった背景

今回の調査では、

ワンピースとスーツを合わせると75.6％となり、

母親の服装として洋装が主流であることが分かりました。

背景には

・動きやすさ

・準備の手軽さ

・費用負担の軽減

・写真撮影中心の七五三の増加

などがあると考えられます。

■一方で訪問着を選ぶ家庭も

訪問着は14.0％と少数派でしたが、

一定数の家庭では今も選ばれています。

特に

・祖父母も参加する

・神社で正式にご祈祷を受ける

・家族写真を重視する

といったケースでは訪問着を選ぶ傾向があります。

■専門店の視点｜“正解”は一つではない

七五三はお子さまの成長を祝う大切な行事です。

そのため母親の服装も、

訪問着でなければならないという決まりはありません。

実際には、

ご家族の考え方や地域性、当日の過ごし方によって選択肢はさまざまです。

大切なのは家族全体の統一感と、お子さまが主役として輝ける装いを選ぶことです。

■関連ページ

訪問着レンタル一覧

https://www.tomesode-myselect.com/houmongi.html

七五三の母親の服装ガイド

https://www.tomesode-myselect.com/news/category/howto-shichigosan/

調査概要

調査対象：七五三を経験した保護者

調査人数：100名

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

調査期間：2026年6月

調査主体：株式会社LIN