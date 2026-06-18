七五三の母親、着物派は14.0％｜最多はワンピース41.9％【保護者100人調査】
レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、七五三を経験した保護者100名を対象に「七五三で母親が着用した服装」についてアンケート調査を実施しました。
その結果、
1位 ワンピース 41.9％
2位 スーツ 33.7％
3位 訪問着 14.0％
となり、洋装を選ぶ母親が全体の75.6％を占める結果となりました。
近年の七五三では、母親の服装選びにも変化が見られています。
■調査結果｜七五三で母親が着用した服装は？
ワンピース 41.9％
スーツ 33.7％
訪問着 14.0％
その他 10.4％
■洋装が主流となった背景
今回の調査では、
ワンピースとスーツを合わせると75.6％となり、
母親の服装として洋装が主流であることが分かりました。
背景には
・動きやすさ
・準備の手軽さ
・費用負担の軽減
・写真撮影中心の七五三の増加
などがあると考えられます。
■一方で訪問着を選ぶ家庭も
訪問着は14.0％と少数派でしたが、
一定数の家庭では今も選ばれています。
特に
・祖父母も参加する
・神社で正式にご祈祷を受ける
・家族写真を重視する
といったケースでは訪問着を選ぶ傾向があります。
■専門店の視点｜“正解”は一つではない
七五三はお子さまの成長を祝う大切な行事です。
そのため母親の服装も、
訪問着でなければならないという決まりはありません。
実際には、
ご家族の考え方や地域性、当日の過ごし方によって選択肢はさまざまです。
大切なのは家族全体の統一感と、お子さまが主役として輝ける装いを選ぶことです。
■関連ページ
訪問着レンタル一覧
https://www.tomesode-myselect.com/houmongi.html
七五三の母親の服装ガイド
https://www.tomesode-myselect.com/news/category/howto-shichigosan/
調査概要
調査対象：七五三を経験した保護者
調査人数：100名
調査方法：インターネット調査（Freeasy）
調査期間：2026年6月
調査主体：株式会社LIN