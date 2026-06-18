七五三の母親、着物派は14.0％｜最多はワンピース41.9％【保護者100人調査】

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株式会社LIN


レンタル衣裳マイセレクト（運営：株式会社LIN／岐阜県可児市）は、七五三を経験した保護者100名を対象に「七五三で母親が着用した服装」についてアンケート調査を実施しました。


その結果、


1位 ワンピース 41.9％


2位 スーツ 33.7％


3位 訪問着 14.0％


となり、洋装を選ぶ母親が全体の75.6％を占める結果となりました。


近年の七五三では、母親の服装選びにも変化が見られています。


■調査結果｜七五三で母親が着用した服装は？





ワンピース　41.9％


スーツ　33.7％


訪問着　14.0％


その他　10.4％


■洋装が主流となった背景


今回の調査では、


ワンピースとスーツを合わせると75.6％となり、


母親の服装として洋装が主流であることが分かりました。


背景には


・動きやすさ


・準備の手軽さ


・費用負担の軽減


・写真撮影中心の七五三の増加


などがあると考えられます。


■一方で訪問着を選ぶ家庭も


訪問着は14.0％と少数派でしたが、


一定数の家庭では今も選ばれています。


特に


・祖父母も参加する


・神社で正式にご祈祷を受ける


・家族写真を重視する


といったケースでは訪問着を選ぶ傾向があります。


■専門店の視点｜“正解”は一つではない


七五三はお子さまの成長を祝う大切な行事です。


そのため母親の服装も、


訪問着でなければならないという決まりはありません。


実際には、


ご家族の考え方や地域性、当日の過ごし方によって選択肢はさまざまです。


大切なのは家族全体の統一感と、お子さまが主役として輝ける装いを選ぶことです。


■関連ページ


訪問着レンタル一覧


https://www.tomesode-myselect.com/houmongi.html


七五三の母親の服装ガイド


https://www.tomesode-myselect.com/news/category/howto-shichigosan/




調査概要


調査対象：七五三を経験した保護者


調査人数：100名


調査方法：インターネット調査（Freeasy）


調査期間：2026年6月


調査主体：株式会社LIN