ZEN大学出版会が設立、第一弾として4タイトルを刊行

学校法人日本財団ドワンゴ学園

ZEN大学は、このたび出版事業として「ZEN大学出版会」を立ち上げ、2026年6月に創刊ラインナップ4タイトルを発売することをお知らせします。

ZEN大学は、現代における最先端の技術を活用し、すべての人々に質の高い高等教育への門戸をひらくことを目的としたオンライン大学として、2025年4月に開学しました。その建学の理念を受け継ぎ、現代における知の成果を広く社会に、親しみやすく、かつ確かなかたちで届けることを使命として、開学2年目にあたる本年、出版活動を開始します。

また、ZEN大学出版会では株式会社ドワンゴのコンピュータ・IT技術専門の書籍編集部であった「アスキードワンゴ」の理念も引き継ぎ、一般的な学術書の範疇には収まりにくいITやAIの技術書等についても、知の歴史の中にライブラリーとして残す価値があると判断したものは、積極的に出版の対象とします。

AI技術が急速に発展し、人間がこれまで独占してきた知性のあり方があらためて問われ、同時に人間の存在意義そのものが見つめ直される時代において、ZEN大学出版会は、この先もなお、人間が知の主体として価値を高めていくための拠り所となるような書物を刊行してまいります。

ZEN大学出版公式サイト ▶ https://zen.ac.jp/press(https://zen.ac.jp/press)



記念すべき第一弾のラインナップとして、評論家・大塚英志氏による文化論の集大成のほか、人気イラストレーター・荻pote氏によるZEN大学での最先端クリエイティブ講義の内容をまとめた書籍、さらには世界的なIT・AI名著の翻訳本など4タイトルを刊行します。

【ZEN大学出版会 創刊ラインナップ】

1. 『「物語消費論」集成 1989-2021』

概要： 1989年の発表以来、消費社会論、広告論、メディアミックス論、プロパガンダ論、労働論として常に書き換えられ続けた「物語消費論」。本書は、初出から現代まで続くその異本（ヴァリアント）を著者自らが集大成した、「変奏」のアンソロジーです。

著者： 大塚英志

定価： 3,300円（税込） ／ 発行： ZEN大学出版会 ／ 発売： KADOKAWA

2. 『pixiv×ZEN大学 クリエイティブ講座 イラスト、命の宿し方

「描きたい」を「仕事」に変える！ 悩める絵描きの処方箋』

概要：「ただ描く」から「仕事としてイラストと共に生きる」へ。人気イラストレーター・荻pote氏が、実際の案件資料やメイキングを公開し、活動の実態を赤裸々に明かします。pixivとの提携によりZEN大学で行われている最先端のクリエイティブ授業をライブ感全開に書籍化しました。

監修： ZEN大学、pixiv ／ 著者： 荻pote

定価： 2,200円（税込） ／ 発行・発売： KADOKAWA

3. 『BSDカーネルの設計と実装 改訂2版 FreeBSD詳解』

概要：カリフォルニア大学バークレイ校で開発されたUNIXシステム4.3BSDおよび 4.4BSDの系譜に連なるFreeBSDカーネルの内部構造、その設計方針やデータ構造、システム機能を実現するためのアルゴリズムについて解説します。

著者： マーシャル・K・マキュージック他 ／ 訳者： 歌代和正 他

定価： 9,900円（税込） ／ 発行： ZEN大学出版会 ／ 発売： KADOKAWA

4. 『我ら、プログラマー AdaからAIまで、コーダーたちの年代記』

概要：バベッジとエイダの時代から現代のAI時代に至るまでの歴史を、プログラマーの視点から語った年代記。

著者： ロバート・C・マーチン ／ 訳者： 角征典

定価： 3,960円（税込） ／ 発行： ZEN大学出版会 ／ 発売： KADOKAWA

❙ ZEN大学について

ZEN大学は、最先端のIT技術を活用し、すべての人に大学進学の機会を提供します。ZEN大学唯一の学部である「知能情報社会学部」では、特定の学問領域に偏らない学びを修めることで、変化し続ける社会において活躍するために必要なリテラシーを身につけることができます。さらに詳しい情報は、ZEN大学のウェブサイトおよびパンフレットをご覧ください。

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