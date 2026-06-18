【hince】頬にふんわりハグ。テクニックいらずで叶う、ぽわんと愛らしい血色感。新作「ハグレイヤーチーク」新発売

VIVAWAVE.Co.,Ltd.

化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、Narrative Beautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」 は、、ふんわりと頬を包み込むような血色感を演出する新作パウダーチーク「HUG LAYER CHEEK（ハグレイヤーチーク）」を7月1日(水)よりQoo10にて先行発売いたします。

頬にふんわりハグ。テクニックいらずで叶う、ぽわんと愛らしい血色感。#ぬくもりチークをコンセプトに、やわらかく重なるシアーカラーレイヤリングと、素肌そのものが美しく見える上品な肌印象を追求した新感覚チークです。

湿式製法による繊細なシフォンテクスチャーが、毛穴や凹凸を自然にぼかしながら肌へなめらかに密着。

粉っぽさや厚塗り感を感じさせず、重ねるほどふんわりと溶け込む自然な血色感を演出します。

また、発色を絶妙に調整したカラー設計により、初心者でも簡単にムラなくレイヤリングが可能。

透明感のあるやさしいカラーが肌になじみ、洗練されたチークメイクを叶えます。

さらに、ブラシ一体型のポータブルパッケージを採用。

持ち運びしやすいミニマルサイズと、頬をふんわり包み込む“高品質ハグブラシ”で、いつでもどこでも簡単に美しい仕上がりを実現します。

■ 発売日情報

- 2026年7月1日（水）｜先行発売Qoo10公式ショップ- 2026年7月15日（水）直営店（hince ルミネエスト新宿店／ルクア イーレ店／タカシマヤ ゲートタワーモール店）、公式オンラインストア（hince.jp）、LINE GIFT、ZOZOTOWNにて一般発売

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。

※取扱店舗での発売日に関する詳細は、各店舗にお問い合わせくださいませ。

■ 製品情報

hinceならではの感度の高いカラーと、

上質なテクスチャー技術を掛け合わせた「ハグレイヤーチーク」。

まるで肌そのものにぬくもりが宿ったような、

ぽわんとやわらかく洗練された血色感をぜひお楽しみください。

- 商品名：ハグレイヤーチーク

- 容量：2g

- 価格：1,870円(税込)

- カラー：全7色

■ 製品特徴

POINT 1. 毛穴をぼかし、隙のないなめらかな肌印象へ#毛穴ぼかしチーク

サイズの異なる3層の微粒子パウダーが、毛穴や凹凸をふんわりとぼかしながら肌に密着。

POINT 2. 初心者でもテクニック不要#誰でもプロ級仕上げ

発色を絶妙に調整したカラー設計で、重ねるほど自然に溶け込むレイヤリング。

POINT 3. 軽やかに密着し、くすまず長時間キープ#粉飛び・乾燥感ゼロ

パウダーの間にエアポケットを形成する製法による、長時間続く密着力と澄んだ発色。

■ カラー展開

01 KNITTED（ニッティド）

やわらかく洗練された、ニュートラルピンクベージュ

02 LOVE（ラブ）

愛らしく染まる、ライラックピンク

03 TULLE（チュール）

華やかな血色感を演出する、ベリーローズ

04 HUMMING（ハミング）

やさしく包み込むような、ソフトモーヴローズ

05 HUG（ハグ）

ぬくもりを感じる、ミルキーコーラル

06 TEDDY（テディ）

ほのかに深みを感じる、ミュートベージュ

07 MISTY（ミスティ）

ほんのり霧がかったような、モーヴィッシュラベンダー

■ BRUSH

繊細に仕上がる、#高品質ハグブラシ

頬をふんわり包み込むカッティング設計ブラシを採用。



やわらかな高級人工毛と絶妙な毛量設計で、

量調整しやすくチーク初心者でも簡単にナチュラルな発色を実現。

■ BRUSH TIP

■ ふんわり広範囲に血色感をプラス

丸みのある“ハグカッティングブラシ”を寝かせるように使うことで、頬全体を包み込むような、

やわらかく自然な血色感を演出します。

■ 細かなポイントメイクにも

ブラシを立てて細い面を使えば、

鼻先・目の下・あご先などのポイント部分にも繊細にカラーリング可能。

ムードに合わせた立体感メイクを簡単に楽しめます。

■ hinceについて

hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発

現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。

公式HP : https://hince.jp

公式IG : @hince_official_jp

公式X : @hince_japan

公式LINE：@hince

【販売サイト】

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/hinceofficial

楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/hincejapan

＠cosme SHOPPING：https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=124780

ZOZOTOWNショップ：https://zozo.jp/shop/hince

HANKYU BEAUTY ONLINE：https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc(https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc)

三越伊勢丹化粧品オンラインストア「meeco」：https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/013605/list

■ 会社情報

会社名 ：VIVAWAVE Co.,Ltd.

代表者 ：Heo Jaeseok

設立日 ：2018年6月4日

本社所在地：10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

ソウル特別市麻浦区麻浦大路78, 10階

■ 本件に関する問い合わせ先

詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

株式会社メディア‧グローブ担当窓口：hince PR hince-pr@mediaglobe.co.jp

お客様からのお問い合わせ先は、hince：https://hince.jp