【hince】頬にふんわりハグ。テクニックいらずで叶う、ぽわんと愛らしい血色感。新作「ハグレイヤーチーク」新発売
化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、Narrative Beautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」 は、、ふんわりと頬を包み込むような血色感を演出する新作パウダーチーク「HUG LAYER CHEEK（ハグレイヤーチーク）」を7月1日(水)よりQoo10にて先行発売いたします。
頬にふんわりハグ。テクニックいらずで叶う、ぽわんと愛らしい血色感。#ぬくもりチークをコンセプトに、やわらかく重なるシアーカラーレイヤリングと、素肌そのものが美しく見える上品な肌印象を追求した新感覚チークです。
湿式製法による繊細なシフォンテクスチャーが、毛穴や凹凸を自然にぼかしながら肌へなめらかに密着。
粉っぽさや厚塗り感を感じさせず、重ねるほどふんわりと溶け込む自然な血色感を演出します。
また、発色を絶妙に調整したカラー設計により、初心者でも簡単にムラなくレイヤリングが可能。
透明感のあるやさしいカラーが肌になじみ、洗練されたチークメイクを叶えます。
さらに、ブラシ一体型のポータブルパッケージを採用。
持ち運びしやすいミニマルサイズと、頬をふんわり包み込む“高品質ハグブラシ”で、いつでもどこでも簡単に美しい仕上がりを実現します。
■ 発売日情報- 2026年7月1日（水）｜先行発売Qoo10公式ショップ
- 2026年7月15日（水）直営店（hince ルミネエスト新宿店／ルクア イーレ店／タカシマヤ ゲートタワーモール店）、公式オンラインストア（hince.jp）、LINE GIFT、ZOZOTOWNにて一般発売
※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。
※取扱店舗での発売日に関する詳細は、各店舗にお問い合わせくださいませ。
■ 製品情報
hinceならではの感度の高いカラーと、
上質なテクスチャー技術を掛け合わせた「ハグレイヤーチーク」。
まるで肌そのものにぬくもりが宿ったような、
ぽわんとやわらかく洗練された血色感をぜひお楽しみください。
- 商品名：ハグレイヤーチーク
- 容量：2g
- 価格：1,870円(税込)
- カラー：全7色
■ 製品特徴
POINT 1. 毛穴をぼかし、隙のないなめらかな肌印象へ#毛穴ぼかしチーク
サイズの異なる3層の微粒子パウダーが、毛穴や凹凸をふんわりとぼかしながら肌に密着。
POINT 2. 初心者でもテクニック不要#誰でもプロ級仕上げ
発色を絶妙に調整したカラー設計で、重ねるほど自然に溶け込むレイヤリング。
POINT 3. 軽やかに密着し、くすまず長時間キープ#粉飛び・乾燥感ゼロ
パウダーの間にエアポケットを形成する製法による、長時間続く密着力と澄んだ発色。
■ カラー展開
01 KNITTED（ニッティド）
やわらかく洗練された、ニュートラルピンクベージュ
02 LOVE（ラブ）
愛らしく染まる、ライラックピンク
03 TULLE（チュール）
華やかな血色感を演出する、ベリーローズ
04 HUMMING（ハミング）
やさしく包み込むような、ソフトモーヴローズ
05 HUG（ハグ）
ぬくもりを感じる、ミルキーコーラル
06 TEDDY（テディ）
ほのかに深みを感じる、ミュートベージュ
07 MISTY（ミスティ）
ほんのり霧がかったような、モーヴィッシュラベンダー
■ BRUSH
繊細に仕上がる、#高品質ハグブラシ
頬をふんわり包み込むカッティング設計ブラシを採用。
やわらかな高級人工毛と絶妙な毛量設計で、
量調整しやすくチーク初心者でも簡単にナチュラルな発色を実現。
■ BRUSH TIP
■ ふんわり広範囲に血色感をプラス
丸みのある“ハグカッティングブラシ”を寝かせるように使うことで、頬全体を包み込むような、
やわらかく自然な血色感を演出します。
■ 細かなポイントメイクにも
ブラシを立てて細い面を使えば、
鼻先・目の下・あご先などのポイント部分にも繊細にカラーリング可能。
ムードに合わせた立体感メイクを簡単に楽しめます。
■ hinceについて
hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発
現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。
公式HP : https://hince.jp
公式IG : @hince_official_jp
公式X : @hince_japan
公式LINE：@hince
【販売サイト】
Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/hinceofficial
楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/hincejapan
＠cosme SHOPPING：https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=124780
ZOZOTOWNショップ：https://zozo.jp/shop/hince
HANKYU BEAUTY ONLINE：https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc(https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc)
三越伊勢丹化粧品オンラインストア「meeco」：https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/013605/list
■ 会社情報
会社名 ：VIVAWAVE Co.,Ltd.
代表者 ：Heo Jaeseok
設立日 ：2018年6月4日
本社所在地：10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
ソウル特別市麻浦区麻浦大路78, 10階
■ 本件に関する問い合わせ先
詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社メディア‧グローブ担当窓口：hince PR hince-pr@mediaglobe.co.jp
お客様からのお問い合わせ先は、hince：https://hince.jp