MKは中高生の京都検定チャレンジを応援しています。エムケイ株式会社が今年も京都市へ200万円を寄付

エムケイホールディングス株式会社エムケイホールディングス株式会社代表取締役社長・青木信明（写真右）より、松井孝治京都市長に寄付目録を贈呈

エムケイ株式会社（本社：京都市南区、代表取締役社長：前川 博司、以下MK）は、京都市が実施する中高生対象の「京都・観光文化検定試験３級」チャレンジ事業に対し、受験費用として200万円を寄付いたします。これに伴い、令和8年6月16日（火）に京都市役所にて寄付受納式が行われました。

寄付の背景

京都市では、京都の魅力を国内外に発信できる人材を育成することを目的に、平成26年度から市内中学生を対象に、翌27年度からは高校生にも対象を拡大し、「京都・観光文化検定試験３級」を無償で受験できるチャレンジ事業を実施しています。

MKはこの事業趣旨に賛同し、「中学生・高校生1,000人の受験を後押ししたい」という思いから、平成27年度より毎年200万円を京都市へ寄付しており、今回で12回目の寄付となります。継続的な寄付活動が評価され、令和4年にはMKが紺綬褒章を受章しました。

6月16日の寄付受納式には、MKグループ代表としてエムケイホールディングス株式会社 代表取締役社長 青木信明のほか、京都市の松井孝治市長、稲田新吾京都市教育長が参加され、エムケイホールディングス社長の青木より松井市長に目録を贈呈いたしました。

（写真左より）有澤重誠生涯学習部長、稲田新吾京都市教育長、松井孝治京都市長、エムケイホールディングス株式会社代表取締役社長・青木信明とMKスタッフ

京都検定1級のMK社員による講師派遣も継続

MKでは寄付に加え、中高生向け事前講習会において、京都検定1級を取得したMK社員を講師として派遣するなど、京都の未来を担う子どもたちの育成支援を継続しています。MKでは観光案内ができる「京都通ドライバー」養成のため社内観光資格制度を設け、英会話ドライバー育成や社員の京都検定受験も積極的に推進しています。

■エムケイ株式会社 会社概要

本社所在地：〒601-8432 京都市南区西九条東島町63-1

代表者：代表取締役社長 前川 博司

事業内容：タクシー、ハイヤー、トラベル、整備、アミューズメント

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＜MKグループ＞

全国9都市で運行するハートのマークのMKタクシーを中心にハイヤー、観光バス、運行管理事業、レンタカー、ガソリンスタンド、アミューズメント等を運営する企業グループ。質の高い接客サービスとハイグレード車両で国内外から評価される。2030年までに全車ZEV（Zero Emission Vehicle）化を掲げる。グループ従業員総数約5,000人、グループ売上高500億円。エムケイホールディングスグループ、MK西日本グループ、東京エムケイ株式会社の3グループで経営。

エムケイホールディングスグループはエムケイホールディングス株式会社が持株会社となり傘下にはエムケイ株式会社、滋賀エムケイ株式会社、名古屋エムケイ株式会社、札幌エムケイ株式会社、エムケイ石油株式会社、エムケイ観光バス株式会社がある。MK西日本グループは大阪エムケイ株式会社、神戸エムケイ株式会社、関空エムケイ株式会社、福岡エムケイ株式会社、沖縄エムケイ株式会社からなる。