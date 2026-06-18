パナソニックグループ内で「社内版ビズリーチ by HRMOS」を活用

株式会社ビズリーチ

株式会社ビズリーチ（所在地：東京都渋谷区/代表取締役社長：酒井哲也 以下、当社）は、当社が運営する、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ by HRMOS（以下、社内版ビズリーチ）」が、パナソニックグループに導入されたことをお知らせいたします。

パナソニックグループ全体の経営基盤強化を推進するパナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社（所在地：大阪府門真市／代表取締役社長：玉置 肇）は、「社内版ビズリーチ」の導入により、社内公募・社内マッチングの新制度「eマッチング」の基盤を構築し、募集部門側が社員に直接アプローチする「社内スカウト」などの運用をグループ内で開始します。

本導入を通じて、社員の自発的なキャリア形成とグループ横断での最適な人材配置を促進し、事業環境の変化に強い人材循環モデルの確立を目指します。

■外部採用と社内人材活用の高度化に向けた取り組み

パナソニックグループでは、事業環境の変化に伴う人材ニーズに対し、主に外部採用で対応してきました。しかし、事業の状況に応じて採用規模が大きく変動するため、採用に関する知見やノウハウを組織内に蓄積しにくく、採用活動によるコストの増大という課題も抱えていました。今後、採用競争がさらに激化していくことから、社外からの採用だけに頼らない仕組みづくりを必要としていました。

一方で社内人材の活用については、これまでもグループ共通の社内公募制度「eチャレンジ」および「eアピール」を実施してきました。「eチャレンジ」は募集中の社内ポジションに社員が応募する制度で、「eアピール」は募集ポジションがない部門に対して社員自ら異動希望を提出する制度です。同グループにおける公募制度は20年以上にわたって運用されており、定着していました。一方で、募集ポジション数の多さから社員が自身に合ったキャリア機会を見つけにくい点や、社員の自発的な行動のみに依存する制度設計により、制度を通じた一定の成果はありつつも、より多くの社員にとって最適なキャリア機会と出会える仕組みへの進化が期待されていました。

■社外からの採用と社内人材の活用を一体的に担う人事体制と新制度「eマッチング」の導入

パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社の人事組織の一つである「タレントアクイジション部」は、パナソニックグループ全体の人材確保・配置を統括する専門組織として、キャリア採用といった外部採用だけでなく、グループ内の公募制度の設計・運営も担っています。社外からの採用と社内人材の活用を戦略的な人材登用として地続きに捉え、１つの組織で一体的に運営することで、最適な人材活用を支援する体制を整えています。

この実行体制のもと、事業の人材ニーズと社内人材の活躍機会のどちらも満たすために、人材とポジションをつなぐ新たなマッチングを創出する仕組みを検討しました。

そこで、これまでの「eチャレンジ」「eアピール」といった「手挙げ型」の制度に加え、新たに「eマッチング」という社内公募・社内マッチング制度を開始します。この「eマッチング」の基盤として「社内版ビズリーチ」を導入することで、募集部門側から社員への直接的な「社内スカウト」が可能になります。これにより、社外からの採用と社内人材の活用を真に一体化させ、事業環境の変化に強い人材循環モデルの確立を目指します。

■新制度「eマッチング」を支える「社内版ビズリーチ」の活用

「eマッチング」は、グループ共通の社内公募制度のさらなる活性化を目的として「社内版ビズリーチ」を活用し、これまでの社員の自発的な挙手を中心とした仕組みに加え、社員とポジションの双方向の出会いを創出する新たな制度です。

１．「社内レジュメ」の自動生成と、新たな活躍の場のレコメンド

既存の人事システムで管理しているデータ（目標・評価データや履歴書・職務経歴書など）をもとに、生成AIが社員の経験やスキルを抽出し、「社内レジュメ」を自動生成します。社員は入力作業の手間なくこれまでの経験や保有するスキルを可視化できるほか、「社内レジュメ」をもとに、多くの社内ポジションの中から自身のスキルにマッチしたものがレコメンドされます。これにより、従来は気づけなかった新たな活躍の場に出会い、自発的にキャリアを形成するきっかけを創出します。

２．募集部門による能動的な人材の探索とアプローチ活動

募集部門側は、募集するポジション名や求める人材のイメージをテキストで入力するだけで、生成AIが詳細なポジション要件を自動生成します。そして、社内レジュメを登録している社員の中からポジション要件に合致する人材を検索・絞り込むことが可能になります。これにより、今まで募集部門側が把握していなかった優秀な人材を効率的に見つけ出し、部門側から対象の社員に対して「社内スカウト」を通じて直接アプローチを行うという、現場主導による能動的なマッチングを実現します。



３．グループ内の人材戦略実現のための機能強化

パナソニックグループ全体の最適な人材配置と流動性向上を実現する「人材登用プラットフォーム」の一角を担います。これにより、変化の激しい事業戦略に連動した重要プロジェクトや注力領域へタイムリーかつ的確に人材を配置するという柔軟かつ戦略的な人材登用を可能にします。また、社員が自律的なキャリア形成を通じて最適なポジションで活躍し、エンゲージメントが高まることで、事業環境の変化に強い、しなやかな組織を作っていくことを目指します。

＜パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 会社概要＞

社名：パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社

事業内容：パナソニックグループの事業を支える幅広い分野の高度専門サービスの提供

設立：2022年4月1日

従業員数：1,903人（2025年3月31日時点）

URL：https://www.panasonic.com/jp/pex

■社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ by HRMOS」について

「社内版ビズリーチ by HRMOS」は、ビズリーチで蓄積されたデータを学習した生成AIを搭載し、社内レジュメや社内ポジション要件の自動生成、高精度な人材検索とレコメンデーションを通じて、社内人材と社内ポジションの最適なマッチングを実現するものです。

転職市場のかつてないほどの活性化を背景に、新たな経営課題となっている「人材流出」に対し、社員に魅力的なキャリアの選択肢と可能性を提供する「社内スカウト」活動を進めることで、社員が働き続けたくなる会社作りを目指します。

URL：https://hrmos.co/hr-internal-bizreach/

■株式会社ビズリーチについて

「キャリアに、選択肢と可能性を」をミッションとし、2009年4月より、働き方の未来を支えるさまざまなインターネットサービスを運営。東京本社のほか、大阪、名古屋、福岡、静岡、広島に拠点を持つ。即戦力人材と企業をつなぐ転職サイト「ビズリーチ」、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ by HRMOS」、人財活用プラットフォーム「HRMOS（ハーモス）」シリーズ、OB/OG訪問ネットワークサービス「ビズリーチ・キャンパス」を展開。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、主にHR TechのプラットフォームやSaaS事業を担う。

URL：https://www.bizreach.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d127310-124-631bfdd05a62ad08f0a7574027dc1b06.pdf