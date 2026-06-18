わずか2～3％の声から生まれたランドセルリュック「ぴったセル」クラウドファンディングで販売開始

フットマーク株式会社

創業80周年のフットマーク株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：磯部 徳史）は、2026年4月に発売したランドセルリュック「ぴったセル」のクラウドファンディングプロジェクトを応援購入サイト「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」にて、6月17日（水）より開始しました。

▶プロジェクトサイト :https://camp-fire.jp/projects/950297/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

ぴったセルは、当社が2020年から展開するランドセルリュック「RAKUSACK（ラクサック）」シリーズの利用者アンケートに寄せられた、「ファスナーがうまく使えない」「バックルが外せない」といった声をきっかけに誕生したランドセルリュックです。

開発には約3年を費やし、インクルーシブデザインの考え方を取り入れながら、発達特性や身体に不自由さのあるお子さんを持つ25家族へのインタビューや試作検証を重ねてきました。

今回のクラウドファンディングは、商品を販売することだけが目的ではありません。ぴったセルが生まれた背景にある親子の声や、誰もが使いやすい製品を目指したものづくりの考え方をより多くの方に知っていただき、共感の輪を広げ、多様な子どもたちにとっての選択肢を広げていくことを目的としています。

▶プロジェクトサイト： https://camp-fire.jp/projects/950297/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

▶実施期間：2026年6月17日（水）～7月24日（金）

▶ 「ぴったセル」公式サイト：https://pittasel.jp/

▶2026年4月23日配信 「ぴったセル発売」プレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000126.000012937.html

開発背景

開発のきっかけは、RAKUSACKシリーズの利用者アンケートに寄せられた「ファスナーがうまく使えない」「マグネットバックルが外せない」といった声でした。全体から見れば、こうした声は2～3％程度でした。しかし私たちは、その数字を「わずか」として見過ごすことができませんでした。

ランドセルは毎日使うものです。だからこそ、使いにくさは毎日の困りごとにつながります。そして、その困りごとは数字だけでは見えにくいものでもあります。

私たちは、この声の背後には、まだ表に現れていない困りごとがあるのではないかと考えました。

そこで2023年春、プロダクトデザインを担うGKダイナミックスとの共創体制を構築し、ぴったセルの開発をスタートしました。

開発にあたっては、インクルーシブデザインスタジオCULUMU（株式会社STYZ）の協力により、25家族へのインタビューを実施し、ランドセルを使う中でどのような困りごとがあるのか、日常の中でどのような工夫が行われているのかを調査。その後も試作と検証を重ねながら、約3年にわたり開発を進めてきました。

クラウドファンディング実施の背景

ぴったセルは2026年4月の発売以降、多くの反響をいただいています。一方で、「もっと早く知りたかった」「このような選択肢があることを初めて知った」といった声も寄せられています。

私たちは、ぴったセルを単なる新しいランドセルリュックとしてではなく多様な子どもたちにとっての選択肢の一つとして届けたいと考えています。

今回クラウドファンディングを実施する理由は、販売数を増やすためだけではありません。

応援購入という仕組みを通じて、ぴったセルの背景にある親子の声や、インクルーシブデザインによるものづくりの考え方を知っていただきたいと考えています。

また、当事者だけでなく、教育関係者や地域の方々、子どもの成長を応援したいと考える方々にも、この取り組みを知っていただくことで、多様な子どもたちにとっての選択肢について考えるきっかけになればと願っています。

私たちはこのプロジェクトを通じて、選択肢の広がりが子どもたちの学校生活をより楽しく豊かにできると考え、活動していきます。

参考サイト

■「なぜ『ぴったセル』をつくったのか」開発ストーリーはこちら

https://pittasel.jp/background/

■開発者による鼎談はこちら https://pittasel.jp/article/story/

開発担当者コメント

ぴったセルは、わずか2～3％の声から生まれた商品です。

私たちは、その2～3%の声から気づかされた学校生活の重要な課題と向き合いたいと考えました。開発を進める中で、困りごとの形は一人ひとり異なることを実感しました。

だからこそ製品設計を見直し、さまざまな課題に対応した製品を提案することで「選択肢を増やす」ことが大切だと考えました。

フットマークは創業以来、「1/1（いちぶんのいち）の視点」を大切にしてきました。多数派ではなくても、困っている人がいるなら耳を傾ける。その積み重ねが私たちのものづくりです。

今回クラウドファンディングを選んだのも、ぴったセルの背景にある親子の声や開発の過程をより多くの方に知っていただきたいと考えたからです。応援購入という形を通じて、この取り組みに関心を持っていただき、一人ひとりに合った選択肢について考えるきっかけになればうれしく思います。

そして、ぴったセルがそれぞれの子どもに合った選択肢のひとつとなり、毎日の学校生活を少しでも過ごしやすくするきっかけになれば幸いです。

商品の特徴

■ ファスナーレスの磁石構造（ランドセルリュック初 ※2026年3月時点自社調べ）

ファスナーを使わず、カブセを持ち上げるだけで開閉できる磁石構造を採用。開けやすさと閉まりやすさの両立を目指しました。

■ ワイドオープン設計

大きく開く構造により、中身を見渡しやすく出し入れもスムーズです。メイン収納部は仕切りをつけ荷物の整理をを簡単にし、サイドポケットには水筒を収納できます。荷物をまとめることで手ぶらで登校しやすくしました。

■ 成長する身体にフィットする3D肩ベルト

小学生の成長を考慮し、肩・背中・腰への負担を分散する設計を採用。軽く感じる設計で快適に使い続けられる構造です。

■ カスタムフラップ（別売）

かぶせは好みに合わせて付け替えられます。成長に伴う好みの変化などに合わせたアレンジが可能です。

リターンについて

＜超早割＞

ぴったセルを23,760円(税込)でお届け＋カスタムフラップ＋DECOれるカバー

＜早割＞

ぴったセルを23,760円(税込)でお届け＋DECOれるカバー

＜ご兄弟&お友達割＞

41,580円でぴったセル2本分をお届け！1本あたり20,790円(税込)に！

＜応援割＞

ぴったセルを26,730円(税込)でお届け！＋DECOれるカバー

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12937/table/130_1_51ee52826472e24115cdc252b2acb018.jpg?v=202606181151 ]