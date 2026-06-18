【事後レポート】【脱炭素を“食”から】LEOCと横浜FC、Jリーグの気候アクションに応えるサステナブルなフードブランド「L’thical（エルシカル）」を提供

ONODERA GROUP

ONODERA GROUPの株式会社LEOC（代表取締役社長：田中 源人 所在地：東京都千代田区、以下「LEOC」）は、6月4日（木）同グループの株式会社フリエスポーツクラブ（横浜FC）の「横浜FC・LEOCトレーニングセンター食堂」にて、プラントベースメニュー「濃厚豆乳パイタン麺」を提供しました。

■食事を通して、選手の体づくりと地球環境への配慮を両立

Ｊリーグ全60クラブが共通で取り組む気候アクションの国際的な環境評価指標「Sport Positive Leagues（SPL）※」における「プラントベース／低炭素食品」カテゴリーに基づく本取り組みは、日頃から選手の体づくりを支えるLEOCと横浜FCの連携により実現しました。食事を通じて環境配慮のアクションに貢献したいとの思いから、LEOCが推進するサステナブルなフードブランド「L’thical（エルシカル）」のメニューを採用。通常の中華麺の代わりに「大豆麺」を、チャーシューの代わりに「車麩」を使用することにより、生産時のCO2排出量削減した「濃厚豆乳パイタン麺」を選手へ提供しました。

※SPLについて https://www.jleague.jp/climateaction/spl/

【提供概要・メニュー詳細】

■提供日：2026年6月4日（木）

■提供場所：横浜FC・LEOCトレーニングセンター食堂

■提供メニュー：濃厚豆乳パイタン麺

・特徴：通常の中華麺の代わりに「大豆麺」を、チャーシューの代わりに「車麩」を使用。動物性食材を抑えつつ、トップアスリートのリカバリーに必要な栄養素をしっかりと補給できる、満足感の高い濃厚な豆乳ベースのプラントベースメニューです。

LEOCと横浜FCは、今後も「食」を通じた気候アクションを推進し、持続可能な社会の実現に向けてともに歩んでまいります。

【株式会社横浜フリエスポーツクラブについて】

プロサッカークラブ「横浜FC」をはじめとしたサッカークラブの運営、サッカーを軸とした各種スポーツ教室の開催、神奈川県横浜市を拠点とした地域貢献活動等

・所在地：〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町549-2 三宅ビル5階（事業部オフィス）

・設立：1998年12月

・代表者：代表取締役社長COO 片原 大示郎

・URL：https://www.yokohamafc.com/ (https://www.yokohamafc.com/)

【LEOCについて】

株式会社LEOCは、全国3,000カ所以上の社員食堂・病院・介護施設・保育園・アスリート施設など、あらゆる年代のお客様に対して、日常の食から心身の豊かな健康を創造する企業です。「お客様に喜びと感動を パートナーに成長と幸福を 社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりをどこまでも大切にする企業として、人から始まる持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

・所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル17階

・創業：1983年4月1日

・資本金：5,000万円

・代表者：代表取締役社長 田中 源人

・URL：https://www.leoc-j.com/

【ONODERA GROUPについて】

ONODERA GROUP は全国3,000カ所以上で食事提供を行う株式会社LEOC をはじめ、フードサービス、ヒューマンリソース＆テクノロジー、メディカル、ファーマ、スポーツなど、多様な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を」「パートナーに成長と幸福を」「社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。

・代表者：グループ代表CEO 小野寺 裕司

・URL：https://www.onodera-group.jp/