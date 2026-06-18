東京スター銀行横浜支店をリニューアル、1階にリストインターナショナルリアルティ横浜支店が入居

リスト株式会社

株式会社東京スター銀行（東京都港区、代表執行役頭取 伊東 武）と、総合不動産企業である リスト株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長 北見 尚之）の連結子会社であるリストインターナショナルリアルティ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長 北見 尚之、以下「LIR」、仲介ブランド：リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ）は、2026年6月27日（土）、東京スター銀行横浜支店のリニューアルにあわせ、横浜天理ビル内において、東京スター銀行横浜支店の機能を2階に集約するとともに、1階部分にLIR横浜支店が入居することをお知らせします。

本件により、同一建物内において不動産に関する相談と住宅ローンをはじめとする金融サービスに関する情報を、近接した場所で把握できる環境が整います。これにより、物件選定と資金計画に関する情報を効率的に収集することが可能となります。

■背景

LIR横浜支店完成予想CGパース（左上：内観、右上：エントランス、左下：内観、右下：内観）

東京スター銀行では、営業店戦略の一環として、各店舗の特性を生かした機能の個別最適化を図っています。横浜支店のリニューアルにおいては、支店機能の再構築を通じて、立地特性に応じた新たな顧客接点の拡充を推進します。また、LIR横浜支店では大半のお客さまが住宅ローンを利用する中で、昨今の金利上昇を受けて住宅ローンをはじめとする金融サービスにますます関心が高まっています。さらにAI 技術やオンラインツールの普及により、広域エリアから物件を探すお客さまが増加しています。こうした背景を踏まえ、横浜駅地下直結で視認性の高い横浜天理ビルに入居することで、遠方のお客さまも来店しやすく、また気軽に東京スター銀行から金融サービスに関する情報を得られる立地であることから、顧客満足度の向上につながると判断し移転を決定しました。

■今後の展望

両社は共同して、住宅購入を検討される方などを対象としたセミナーの実施や本拠点の活用を通じ、お客さまが目的に応じて適切な情報にアクセスしやすい環境づくりを進めていきます。あわせて、それぞれの専門分野における知見を生かした情報提供機会の拡充を図ります。

【東京スター銀行横浜支店ファイナンシャル・ラウンジ 概要】

住所 ：神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル2階

ＴＥＬ ：0120-82-7628【総合受付】

営業時間 （窓口）：平日9：00～15：00

営業時間（資産運用相談）：平日9：00～20：00、土・日9：00～17：00

【LIR横浜支店 概要】

住所 ：神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 横浜天理ビル1階

ＴＥＬ ：045-444-1000

営業時間 ：10：00～18：00（火・水 定休）

【株式会社東京スター銀行】

所在地 ：東京都港区赤坂二丁目3番5号

代表者 ：代表執行役頭取 伊東 武

創業 ：2001年6月11日

資本金 ：260億円

事業 ：銀行業

URL ：https://www.tokyostarbank.co.jp/

【リスト サザビーズ インターナショナル リアルティについて】

2010 年にリストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得。「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、国内9拠点のほか、ハワイ、アジアに拠点を構え、グローバルネットワークを活かして、お客さまに上質な不動産をご提案しています。

URL： https://www.list.co.jp/ourservice/sothebys

【リストインターナショナルリアルティ株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD. 7階

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

設立 ：2009年10月16日

資本金 ：1億5,000万円

事業概要 ：不動産の売買・賃貸の仲介、受託販売、不動産賃貸管理、

不動産の運用、管理、資産コンサルティング業務、損害保険代理店

URL ：https://www.listsothebysrealty.co.jp/

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

資本金 ：1億円

連結売上高 ：597億円（2025年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：https://www.list.co.jp/