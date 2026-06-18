小中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」プリンターやプロジェクターを提供するエプソン販売株式会社と連携した新プログラムを無償で提供開始

株式会社COMPASS

株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 潤、以下 COMPASS）は、株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 聡、以下 ShoPro）と共同で展開する小中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」において、プリンターやプロジェクターを提供するエプソン販売株式会社と連携した新たな探究学習プログラムの無償提供および申し込み受付を開始いたしました。

COMPASSは、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」を通じて、教科学習における知識・技能の個別最適な学びを支援していますが、その根底には、子どもたちの「未来を創る力」を育む学びの時間を生み出したいという創業時からの想いがあります。また、この力を育むには、知識だけでなく、思考・判断・表現力や学びに向かう力、人間性の涵養が重要であり、特に探究学習を通してこれらを深められると考えています。



キュビナにより創出された時間で学ぶことのできる、探究的な学びをより多くの子どもたちへ提供するため、これまでさまざまな企業と連携した小中学校向けの探究学習プログラムを株式会社小学館集英社プロダクションと共同で開発、累計5万人を超える全国の小中学生に提供してまいりました。

今回はプリンターやプロジェクターを提供するエプソン販売株式会社と連携した探究学習プログラム「“こうなったらいいな”を形にする 新しい印刷アイデアを考えよう！」を提供いたします。なお、本プログラムは小中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」よりご利用いただけます。

今回新たに追加するプログラムについて

本プログラムでは、エプソンの最先端のインクジェット印刷技術を学び、生活をより良くする印刷アイデアを考えます。身の回りで使われている印刷技術の役割に気付き、生活や社会を支える情報技術に関する理解を深めます。

また、教科単元に紐づいており、普段の授業に取り入れていただきやすい点も本プログラムの特長です。中学技術の学習指導要領にある「情報の技術」に紐づく単元や、「技術と生活や社会との関わり」に関する単元の知識を活用して、総合学習として思考・判断・表現力を育むプロセスを実践できる探究学習を提供いたします。

教材構成

利用申し込みについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24557/table/257_1_59874eb9ee4046e581957fc406f707d2.jpg?v=202606181151 ]- 映像教材： 企業担当者によるテーマの解説- ワークシート： 授業で課題に取り組むワークシート- 教師用手引書： プログラムの時間配分、学習内容と児童生徒の活動、指導のポイント、発話例など- 授業スライド/ルーブリック表/POPサンプル： 授業の際に必要に応じて活用いただける補助教材エプソン販売株式会社と連携したプログラムの教材例※内容とデザインは変更となる場合がございます。

◆申し込み期間： ～2027年2月28日

◆対象者： 全国の小・中学校の先生

◆申し込み可能学年： 小学校1年生～中学校3年生

◆費用： 無償

◆申し込み：

下記プログラム詳細ページ内の申し込みフォームよりお申し込みください。

※ご利用にはSPARKE（スパーク）への会員登録が必要です。

https://sparke.jp/contents/epson

◆申し込みについてのお問い合わせ先：

COMPASS探究学習プログラム担当 info@compass-e.com

SPARKE（スパーク）について

URL：https://sparke.jp/

SPARKE（スパーク）は、小・中学校の授業でご利用いただける、さまざまな探究学習プログラムを掲載した探究学習ライブラリーです。提供するプログラムは教科単元と実社会が紐づくテーマを課題にして、子どもたちが自ら考え、解決策を導く一連のプロセスを通じて、探究に必要な力（思考・判断・表現力、学びに向かう力・人間性）を育むことを目的としています。プログラム制作にあたり日本を代表する企業パートナー様と連携し、学校・先生向けに無償で提供してまいります。

会員登録いただくことで、公開中の全プログラムの教材を無償で閲覧・ダウンロード・管理することができます。

COMPASSは今後もSPARKE（スパーク）を通じて、子どもたちの「未来を創る力」を育てるための“探究的な学び”を提供し、公教育におけるこれまでにない新たな学習体験の創造を目指してまいります。

◆エプソン販売株式会社について

URL：http://www.epson.co.jp

エプソングループの国内販売会社として、プリンターやプロジェクターなど情報関連機器・サービスの販売、マーケティング、サポートを担っています。

顧客・パートナーとともに「持続可能でこころ豊かな社会の実現」を目指し、環境、DX、省人化を軸としたソリューションを通じて社会課題の解決に貢献しています。

◆小学館集英社プロダクションについて

URL：https://www.shopro.co.jp/

「エデュテインメント」を理念に掲げ、メディア事業・エデュケーション事業を中心に事業を展開しています。

教育領域においては、長年にわたる幼児教室や通信教育の運営ノウハウを活かして幅広い世代へのサービスを展開しており、近年では小学生向けオンライン講座「小学館の探究楽習(R)」を一般向けにサービス提供しているほか、2024年10月より公教育パッケージとして小学生～高校生向けにも探究型学習教材「小学館の探究楽習(R)」を各教育機関や自治体向けに提供。大阪府と大阪市より受託し制作した公教育向けの探究教材「高校生向けEXPO教育プログラム」では、2025年の大阪・関西万博を題材に「未来社会」について考えることを目的にした自治体独自の“探究的な学び”を提供しました。

◆COMPASSについて

URL：https://qubena.com/

「新しい学びの環境を創り出す」を企業ミッションに掲げ、学習eポータル＋AI型教材「キュビナ」、探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」を開発、小中学校向けに提供しています。

AI型教材の先駆けとして、2016年に「キュビナ」をリリース。現在、全国100万人以上の子どもたちの個別最適で主体的な学びを支えています。また、2024年より小学館集英社プロダクションと共同で探究学習プログラムの提供を開始し、2026年に探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」として正式リリース。教科学習と探究学習の両輪で、子どもたちの「未来を創る力」を育む学びの環境づくりに取り組んでいます。