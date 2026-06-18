NTT-ATの「globejoy」がさらに便利に進化し、選べるエントリーモデルの提供を開始

NTTアドバンステクノロジ株式会社

NTTアドバンステクノロジ株式会社（以下：NTT-AT、本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊東 匡）は、多言語リアルタイムコミュニケーションアシスタント「globejoy(R)（グローブジョイ）」の新バージョンの提供を2026年7月1日から開始予定です。

「globejoy」は、異なる言語で会話・議論する場において、希望する言語へ即座に翻訳・画面表示するサービスで、Web会議版および対面版をラインナップしています。

1. 背景

日本では、さまざまな分野で外国人労働者の受入れが進んでおり、地域社会や職場で外国人居住者と接する機会は依然として増加傾向にあります。また、日本を訪れる外国人観光客も年々増加しており、 全国各地で異なる言語や文化を持つ方々との円滑なコミュニケーションがこれまで以上に求められています。

このような状況を踏まえ、NTT-ATは、自治体での窓口対応やホテルなどの接客対応、多様な言語への対応における言葉の壁を取払い、幅広く外国人とのコミュニケーション上の課題解決を実現するために「globejoy」を提供しています。

2. 新バージョンの特長

（1）対応言語の大幅拡張

新バージョンでは、対応言語を146言語へと大幅に拡張予定であり、グローバル水準においてもトップクラスの対応範囲を実現することで、より多様な地域・人材との円滑なコミュニケーションを支援します。

対応言語イメージ

（2）透明ディスプレイでの対面コミュニケーション

透明ディスプレイ上に鏡文字で翻訳結果を表示し、画面越しでも双方が自然に読み取れる新方式を採用しました。対面コミュニケーションの違和感を軽減し、より直感的な意思疎通を可能にします。

お互いの表情が見えることで、相手が意図したとおりに正しく理解されているかを確認しながらコミュニケーションを取ることができます。

透明ディスプレイでの鏡文字利用

（3）会議ログ保存の選択制

会議ログはその保存の有用性から多くの企業・利用者に求められますが、一方でデータの保管を望まないケースもあります。機密性の高い会議にも対応できるよう、会話ログの保存をご契約ごとに選択可能とし、厳しい情報セキュリティポリシー下では、データ保存なしの契約を選択することで、安心してご利用いただけます。

（4）すぐに利用できるオンライン限定のエントリーモデル

Webブラウザーで利用可能なクラウド型サービスとして、月額1万円から提供予定です。専用環境の構築なしで即時に利用でき、手続きも含めた導入ハードルを抑えつつスピーディに多言語対応を開始できます。

お手続きのサンプルフロー

3. 提供開始時期

2026年7月1日

4. 提供価格・提供地域

提供価格や提供地域に関する詳細につきましては、下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。

5. 「globejoy」の主な機能

（1）多数の言語に対応した発話・リアルタイム翻訳

発話者が自身の言語を選択し、会話のテキスト・翻訳が瞬時に表示されることで、ボーダレスに質の高いコミュニケーションを実現します。細かなニュアンスも汲み取りながら、リアルタイムな翻訳を提供します。

対応言語は、現在の20言語から146言語へと大幅に拡張予定です。

対応言語：日本語／中国語（簡体）／英語（米国）／イタリア語（イタリア）／インドネシア語／英語（インド）／英語（オーストラリア）／英語（シンガポール）／韓国語／シンハラ語／スペイン語（スペイン）／タイ語／中国語（繁体）／ドイツ語（ドイツ）／ネパール語／ビルマ語／ヒンディー語／フィリピン語／フランス語（カナダ）／フランス語（フランス）／ベトナム語／ポルトガル語（ブラジル）／ポルトガル語（ポルトガル）／マレー語／ロシア語＋その他 アジア／ヨーロッパ／北米／中南米／オセアニア／中東／アフリカ 以上の合計146言語（方言含む）

※詳細はWebページにてご確認ください。 https://www.ntt-at.co.jp/product/globejoy/

（2）インストール不要ですぐに利用可能

クラウドサービスによる提供のため、専用アプリがなく導入リードタイムが短く済みます。インストール型と異なり、ユーザー側でのアップデート作業も不要です。

（3）3言語同時翻訳で会議が可能

日本を訪れる外国人の多くは母国語に加えてカタコトの英語と日本語でコミュニケーションを取ろうとしています。「globejoy」では、3言語同時翻訳が可能ですので、一般的な日本語と英語、中国語以外にも母国語として利用可能なため、より円滑なコミュニケーションを実現します。

*1 https://www.ntt-at.co.jp/product/fr1200/ 時期により後継機種となります。

※「globejoy」は、NTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

※本文中に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

※掲載のデータは発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。