【緊急開催！今だけ0円！】ブレイズの3輪電動バイク『EVトライク』をお得にゲットできるキャンペーンを開催！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、3輪電動バイク「EV TRIKE（以下、EVトライク）」の販売促進および地域活性化を目的として、東海エリア限定の特別キャンペーン「EVトライク配送0円キャンペーン」を緊急開催いたします。

本キャンペーンでは、愛知県・三重県・岐阜県在住者限定で、2026年6月30日（火）までに公式ECサイトにてご注文いただいた方を対象に、EVトライクを先着4台に限り配送費無料で販売いたします。

なお、本キャンペーンは6月中の納品を対象としておりますが、配送手配の都合により一部7月納品となる場合がございます。

■キャンペーン実施の背景

当社はこれまで東海エリアのお客様より多くのご支持をいただいており、日頃の感謝の気持ちを形にする取り組みとして本キャンペーンを企画いたしました。

『EVトライク』は、アメリカンバイクのような存在感あるデザインと電動ならではの環境性能を兼ね備えた三輪電動モビリティとして、特に40代後半から70代の男性を中心に支持を得ています。

近年では、日常の「チョイ乗り」や近距離移動手段としてのニーズに加え、移動の負担を軽減しつつも趣味性や所有満足を重視する層からの関心が高まっています。

また、オプションの大容量大型ラックを装着することで、畑仕事や荷物運搬といった実用用途にも対応できる点から、都市部だけでなく郊外・地域生活においても活用されており、移動手段としての利便性と実用性の両立が評価されています。

このような背景を踏まえ、地域に根ざした形でより多くのお客様に『EVトライク』の魅力を体感いただく機会を創出するとともに、環境配慮型モビリティの普及を通じた地域活性化への貢献を目指し、本キャンペーンの実施に至りました。

■購入前にじっくり比較！乗り比べができる試乗体験会を開催！

6月の対象期間中、話題の電動モビリティを体感できる試乗体験会を開催いたします。

試乗会では、キャンペーン対象の『EVトライク』を実際にお試しいただけるほか、話題の新商品である4輪特定小型原付『ブレイズ イーカーゴ』をはじめ、2輪電動バイクや電動ミニカーなど、全11種類の電動モビリティを一度に試乗可能です。

複数の車両を比較しながら体験できるため、自身の用途に最適な一台を見つける機会としてご活用いただけます。

開催日程：2026年6月20日(土)・21日(日)・27日(土)・28日(日) ※雨天決行

■キャンペーン概要

試乗体験会 詳細はこちら :https://portal.blaze-inc.co.jp/news/7912/

キャンペーン名：EVトライク配送0円キャンペーン

実施期間： 2026年6月30日（火）まで ※数量限定のため、無くなり次第終了

対象条件：2026年6月30日（火）までの注文と納品

対象地域：愛知県・三重県・岐阜県

対象台数：4台限定（ブラック２台、ホワイト２台）

購入方法：

購入ページ（https://cart.blaze-inc.co.jp/shopdetail/000000000156/ct4/page1/recommend/）商品ページ（https://portal.blaze-inc.co.jp/evtrike/）

特典内容：対象地域にてご注文いただいた方には、配送費無料

※原則として6月中の納品になりますが、配送会社の状況により7月納品となる可能性があります。

当社は今後も、電動モビリティの可能性を広げることで、持続可能で豊かな移動社会の実現に貢献してまいります。

商品紹介

３つのタイヤで抜群の安定した走行を実現し、公道走行が可能な【電動3輪トライク】です。

《特徴》

・車検や車庫証明などの複雑な手続きが不要で、経済的負担が抑えられる。（車両区分：ミニカー登録）

・バック機能を標準装備し、狭い道での切り返しや移動も楽々。

・コンビニまでのチョイ乗りから通勤や農作業までの移動など、幅広く使用が可能

・オプションの大容量バッテリーの使用で、約60kmの走行が可能。（※環境により左右されます。）

EVトライク 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evtrike/

■PRICE

車体価格 \268,000（税込\294,800）

※諸費用は別途必要となります。

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

4輪特定小型原付(ブレイズイーカーゴ) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売