累計販売20,000足突破。丸洗い可能でお手入れしやすく、音に配慮した静音設計と滑り止め加工を採用。暮らしに寄り添う「ヘリンボンスリッパ」をインテリアになじむ全6色展開

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開するブランド「moophem（ムーフェム）」の「洗えるヘリンボンスリッパ」は、累計販売数20,000足を突破しました。丸洗いできるお手入れのしやすさに加え、静音素材や滑り止め加工を採用した日常使いしやすい仕様で、多くのお客様にご支持いただいています。本リリースでは、多くのお客様に選ばれている本商品の特長をご紹介します。



※2026年6月時点、自社集計

累計販売数20,000足突破。日常使いしやすい機能性とデザインで支持を集める一足

おうち時間をより快適に。ヘリンボンスリッパ、全6色を展開楽天公式販売ページ :https://item.rakuten.co.jp/e-me-store/e0009herslip/Amazon公式販売ページ :https://amzn.asia/d/00JNartiお客様に支持されて、販売数20000足を突破。

室内で過ごす時間をより快適にするために、毎日使うスリッパ選びを重視する人が増えています。お手入れのしやすさや歩きやすさはもちろん、インテリアになじむデザインも室内履きに求められる要素の一つです。

こうしたニーズに応えるアイテムとして、moophemの洗えるヘリンボンスリッパが多くの生活者から支持されています。丸洗い可能なお手入れのしやすさに加え、静音素材や滑り止め加工を採用した日常使いしやすい仕様が評価され、累計販売数は20,000足を突破。日々の暮らしを支える定番アイテムとして、多くのお客様に選ばれています。

長時間の家事や在宅ワークを支える厚手ソールのメカニズム

軽量200g以下で歩きやすく、足への負担に配慮

本製品の特長のひとつは、細部まで計算されたソールのクッション性にあります。

一般的なスリッパにありがちな薄型の底面とは異なり、しっかりとした厚みのあるクッションを採用したソールを開発。 かかとの方までカバーし、足裏をやさしく包み込むような、安定感のある踏み心地を実現しました。 これにより、フローリングの硬さから足裏を保護し、長時間の立ち仕事やデスクワークによる足裏への衝撃に配慮、年間を通じて快適な歩行をサポートします。

自宅の洗濯機で丸洗い可能、いつでも手軽に清潔な状態を維持

洗濯ネットに入れてそのままお洗濯。

汗や汚れ、ニオイが気になったら、ご家庭の洗濯機でネットに入れてそのまま丸洗いが可能です。 肌触りの良いナチュラルな綿（コットン）を使用しながら、しっかりとした丈夫な生地に仕上げているため、繰り返し洗濯しても型崩れしにくく、清潔な状態を保てます。 自宅用としてはもちろん、手入れの行き届いた状態でお客様を迎えられるため、来客用スリッパとしても重宝します。

階下への音に配慮した静音設計と、階段でも安心の滑り止め加工

靴底には、歩行時のパタパタ音が響きにくい静音素材を採用しました。 マンション・アパート住まいの方や夜間の移動、階段の上り下りでも、周囲に響く足音を抑えられます。 さらに床面をしっかり捉える滑り止め加工を施すことで、滑りやすいフローリングやキッチン、台所でも安定した歩行を可能にしました。

男女問わずジャストサイズが見つかる5サイズ展開と丁寧な国内品質管理

男女兼用で使えるシンプルなデザイン

22.0cmから28.5cm（S～3L）まで、幅広い5サイズを揃えているため、ユニセックスでご使用いただけます。 さらに、これだけしっかりとしたソールでありながら片足100g未満という軽量設計を実現。軽い履き心地で、リラックスタイムの足元を軽やかに支えます。 本製品は日本企業である「moophem」が企画・検品・販売を一貫して管理しており、日本人スタッフによる丁寧なカスタマーサポート体制も安心の理由です。

家族での色分けやまとめ買い、大切な人への「おうち時間を労る」ギフトにも最適

Sから3Lサイズと全6色のカラーバリエーション

豊富な6色のカラーバリエーション（レッド、グレー、ベージュ、ブラック、ネイビー、ブラウン）と5つのサイズ展開により、ご家族での色分けやカップルでのペアルック、同色をサイズ違いで揃えるまとめ買い需要が非常に高まっています。 上品で落ち着きのあるデザインには、他とは被らないお洒落な「moophem」のオリジナルロゴ入り。

1,480円（税込）という手に取りやすい価格でありながら、インテリアになじむ落ち着いた印象のヘリンボンデザインと足腰を労る機能性を兼ね備えているため、日頃の感謝を伝えるプチギフトや、新築祝い・引っ越し祝い、学校行事やオフィスでの履き替え用など、実用的なプレゼントとしても選ばれています。

商品仕様

商品名： 洗えるヘリンボンスリッパ

通常価格： 1,480円（税込）

サイズ展開： S（22.0-23.0cm） / M（23.5-24.5cm） / L（25.0-26.0cm） / LL（26.5-27.5cm） / 3L（28.0-28.5cm）

カラー展開： 全6色（レッド、グレー、ベージュ、ブラック、ネイビー、ブラウン）

メディア掲載用画像素材

楽天公式ページ :https://item.rakuten.co.jp/e-me-store/e0009herslip/Amazon公式販売ページ :https://amzn.asia/d/00JNarti

※本画像は記事掲載時にご自由にご使用いただけます。

ブランド概要

ブランド名：moophem（ムーフェム）

コンセプト：「誰かのための美しさ」ではなく、「自分のための心地よさ」

拠点：福岡県大野城市

展開商品：サニタリーショーツ、ナイトブラ、ショーツほか



楽天公式 ショップURL：

https://www.rakuten.co.jp/e-me-store/



Amazon公式 ショップURL：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/AC99A409-F6B4-4BCF-B79B-FA6D5B821AC4?channel=PRT-202606SMOOTHE



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋良介、笹森広貴

本社所在地：816-0954福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/