【書店購入特典！】村上春樹、3年ぶりの長編小説『夏帆 The Tale of KAHO』初回限定の特典ステッカー配布が決定！
株式会社新潮社は、村上春樹さんの最新長編小説『夏帆 The Tale of KAHO』を、2026年７月3日（金）に単行本と電子版で同時に発売開始いたします。単行本は原稿用紙650枚、全1巻の352頁となります。全国各地の書店さまおよびオンライン書店さまでは、すでに予約を開始しています。
発売を記念し、書店店頭でのご購入者に、初回特典として本作にちなんだデザインのステッカーを配布いたします。
※ 画像はサンプル
『夏帆 The Tale of KAHO』の作中には、「ありくい」と「ジャガー」が登場します。特典は、このふたつの動物をモチーフとしたステッカー各1枚が、タテ90ミリ×ヨコ125ミリの台紙に収められています。
ステッカー部分のみを台紙からくり抜いた形で切り離せる「ビク抜き」仕様となっており、台紙からはがしてシールとしてお使いいただく以外に、ステッカー部分のみを切り取ってスマホケースにはさむ、といった使い方も可能です。
生活の中でステッカーをお使いいただくことで、作品の世界をより身近に感じていただけます。
ステッカーの「ありくい」と「ジャガー」は、2018～2019年に東京・埼玉で開かれた「ブラジル先住民の椅子」展に出品された作品です。※ 画像はサンプル
ANTEATER Author: Uruhu Mehinako Photo: Rafael Costa (C) Coleção BEĨ
JAGUAR Author: Unknown Photo: Rafael Costa (C) Coleção BEĨ
ステッカーは全国の書店およそ3,000店での配布を予定。初回特典のため、数量限定・なくなりしだい配布終了となります。
※『夏帆』は7月3日（金）全国一斉発売（沖縄・離島を除く）です。特典ステッカーの配布も7月3日（金）からとなります。
※ 書店店頭で1冊ご購入につき、特典ステッカー1シートをさしあげます（ありくい・ジャガーのステッカー各1枚で1シート／なくなりしだい終了）。
※ 一部、特典ステッカー配布のない書店がございます。
※ 特典ステッカーの入荷予定数、配布方法は、各書店により異なります。
※ ネット書店・オンライン書店での特典ステッカーの配布はございません。
■ 書店店頭に掲出予定のポスタービジュアルも公開！
※ 一部、ポスター掲出のない書店がございます。
本作発売日の7月3日（金）ごろから掲出予定です。書店店頭のディスプレイからも『夏帆 The Tale of KAHO』の世界観をお楽しみください。
■ 内容紹介
「正直いって、君みたいな醜い相手は初めてだよ」
26歳の絵本作家、夏帆は初対面の男にいきなりこう告げられた。
とびきり美しくも賢くもなく、ただ少しばかり好奇心の強い彼女は、 怒りよりもショックよりも、ただ純粋に驚いた。
――この男はいったい何を告げようとしているのだろう？
しかしそれから彼女の周りでは、実にさまざまな奇妙な出来事が起こりはじめる。
第一章 夏帆とモーターサイクルの男
第二章 武蔵境のありくい
第三章 夏帆とシロアリの女王
第四章 守護天使、象の卵とスカーレット・ヨハンソン
ANTEATER Author: Uruhu Mehinako Photo: Rafael Costa (C) Coleção BEĨ
■ 著者紹介
村上春樹（むらかみ・はるき）
1949（昭和24）年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。1979年『風の歌を聴け』（群像新人文学賞）でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』（野間文芸新人賞）、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』（谷崎潤一郎賞）、『ノルウェイの森』、『ねじまき鳥クロニクル』（読売文学賞）、『スプートニクの恋人』、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』（毎日出版文化賞）、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』、『騎士団長殺し』、『街とその不確かな壁』などがある。『螢・納屋を焼く・その他の短編』、『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』などの短編小説集、エッセイ集、翻訳書など著書多数。2006（平成18）年フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、2009年エルサレム賞、2011年カタルーニャ国際賞、2016年アンデルセン文学賞、2022年チノ・デルドゥカ世界賞、2023年アストゥリアス王女賞文学部門を受賞。
特設サイト https://www.shinchosha.co.jp/special/kaho/
村上春樹 Haruki Murakami 新潮社公式サイト https://www.shinchosha.co.jp/harukimurakami/
■ 書籍データ
【タイトル】夏帆 The Tale of KAHO
【著者名】村上春樹
【発売日】2026年7月3日
【造本】厚表紙丸背カバー
【定価】2,860円（税込み）
【ISBN】978-4-10-353440-2
【URL】https://www.shinchosha.co.jp/special/kaho/