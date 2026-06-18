森香澄の譲れない理想の男性像は「情緒が安定していること」、エルフ・荒川「今すぐ結婚したいです！」“理想の男性像”イメージに大興奮【ABEMA『時計じかけのマリッジ』合同取材レポート】

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月9日（火）に『時計じかけのマリッジ』最終回前週となる第7話の先行試写を含む「『時計じかけのマリッジ』婚活女子応援！トークショー＆試写会イベント supported by Omiai」を開催いたしました。

『時計じかけのマリッジ』は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者である3人の女性が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。徳本夏恵、中野綾香、西澤由夏（ABEMAアナウンサー）の3名が、平均年収2,000万円超えのハイスペック男性との婚活に挑戦。6 月 16 日（火）には最終回を迎え、SNSを中心に大きな反響を呼びました。

イベントでは第7話の先行試写に加え、累計1,300組以上の成婚実績を持つ恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏によるトークショーを実施。また、番組MCのエルフ・荒川、森香澄、植草氏による合同取材も行われ、理想の男性像や結婚観、婚活の最新事情について語りました。

■荒川「今すぐ結婚したいです！」、“理想の男性像”イメージに大興奮

合同取材では、荒川と森が事前に回答した“理想の男性の条件”をもとに、AIが作成した理想の男性像のイメージを公開。完成したビジュアルを見た荒川は、思わず「今すぐにでも結婚したいです！」と大興奮の様子を見せました。また、理想の男性像について「友達みたいに何でも話せる人」が譲れない条件だと明かし、「面白さはいらないタイプ。自分が気を使わずに話せる相手がいいなと思います」とコメントしました。

そんな荒川の理想像について、植草氏は「荒川さんはハングリー精神でここまで来ておられると思うんです」と前置きし、「だから頑張ってる男性じゃないとダメですね」「結婚して『二人で助け合っていこうね』っていう感じの人がいいと思います」と分析しました。さらに、荒川が挙げた「話を聞いてくれる人」「可愛いと言ってくれる人」という条件に対しては、「それなら年上の男性がいいと思います。5歳上くらいまでいかないと、なかなかそこまで言ってくれない」とコメント。荒川は「本当ですか！？」と驚きつつ、「願望が中学2年生なんですよ。返信が早いとか（笑）」と照れ笑いを浮かべました。

■森香澄、譲れない理想の男性像は「情緒が安定していること」

同じくAIが作成した理想の男性像を見た森は、「いいですね！こんな人はどこにいるんだろうって思ってますけど（笑）」と笑顔を見せました。理想の条件の中で最も譲れないポイントについて聞かれると、「情緒が安定していることですかね」と即答。「結構（相手に）引っ張られちゃうタイプなので、情緒は安定していてほしいです」と理由を語りました。そんな森に対し、植草氏は「若い頃からモテていたと思うんですよ。なので、“電柱女子”の気があるかもしれません」と分析。“電柱女子”とは、出会いを待つばかりで自ら積極的に動かない女性を指す言葉だと説明し、「出会いがあったら積極性がないと難しいかもしれません」とアドバイスを送りました。これを受けて森は「“電柱”を辞めたいと思います」と宣言し、会場の笑いを誘いました。

■エルフ・荒川、婚活番組に背中押され「男性の中で一番いい」と告白するも…まさかの結果に!?

また、番組を通して恋愛への意識に変化はあったかという質問に、荒川は「この番組に背中を押されて、“いいな”と思った人に言ったんですよ！」「『男性の中で一番いいと思ってます』って勇気を出して言ったんです」と告白。はっきりとした恋愛感情だったかは分からず「恋愛じゃないですよ！」と前置きしつつ、勇気を振り絞った経験を明かしました。しかし相手からの返答は「あ、そうなんや」という予想外の反応だったと言い、「そのまま『じゃあ、バイバイ』って言ったら『幸せになってね』って言われて。『いやお前のことやねん！』って」と、困惑の表情に。このエピソードに植草氏は「そもそも『「男性の中で一番いい」っていうのは、全然ダメなんですよ。“評価”でしかないから」「ストレートに分かりやすく言わなきゃダメです」と指摘。見兼ねて「伝わってなかった可能性がある」とフォローした森に、荒川は「そういうことでいいですよね！？じゃないと思いっきり振られてるから！」と自虐を交えて会場を盛り上げました。

■森香澄、アナウンサーの恋愛事情を語る「どちらかと言うとメリットの方を考えます」

また、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）が番組に参加していることから、「アナウンサーであるゆえに恋愛面で困ったことは？」という質問に及ぶと、森は「私はアナウンサーとして世の中に出て、今は半分タレントみたいな感じで、結構素で喋ることが多いんですけど。そんなに気にならないというか。あまり障害というのは感じていないです」とコメント。続けて、「“アナウンサー”というものに持っている（世間の方の）イメージって、それぞれ違うんですよ。“アナウンサーはこうあるべきだ”っていうのが人によって違いすぎるので、そこに合わせに行く必要はないと私は思っています」と自身のスタンスを語った森は、さらに「職業に縛られすぎないっていうのはすごく気をつけているので、恋愛面でもそんなに障害とは思っていなくて。どちらかと言うとメリットの方を考えます。“社会人でした”という一面も見せる、みたいな」と語り、一会社員として働いた経験を前向きに捉えている考えを明かしました。

最終回第8話では、ついに30日間にわたる婚活プログラムが終了し、運命の“結婚式”を迎えました。ウェディングドレス姿の女性たちが人生を左右する最後の決断を迫られる様子も。『時計じかけのマリッジ』は、現在全話無料配信中です。

なお、「ABEMAプレミアム」では、あやか、ゆか、なつえの“その後”や、恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏による“婚活反省会”といった『時計じかけのマリッジ』スペシャルコンテンツを順次配信中です。ぜひ、こちらもあわせてお楽しみください。

■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

＜第8話＞

第8話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p80

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

＜ABEMAプレミアム限定配信＞

https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p210

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/