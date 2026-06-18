【東京都】中小企業におけるニューロダイバーシティ推進に係るトライアル雇用の参加企業募集中！

東京都募集期間は令和８年６月30日までです。多くの企業の皆様のご応募をお待ちしております！

東京都では、障害者を含むすべての方が最大限自分が持つ力を活かすことができる働き方の実現を目指し、ニューロダイバーシティ(※)の考え方に基づく雇用の推進に取り組んでいます。

このたび、中小企業におけるニューロダイバーシティ推進に向けたトライアル雇用の参加企業を募集します。

※ニューロダイバーシティとは、「脳や神経、それに由来する個人レベルでの様々な特性の違いを多様性と捉えて相互に尊重し、それらの違いを社会の中で活かしていこう」という考えです。

募集概要

参加企業は、IT特化型の就労移行支援事業所に通所する発達障害人材(※)を、実習もしくは雇用のいずれか希望の形態にて最大2か月間受け入れます。発達障害人材はIT関連業務に従事します。また、受け入れにあたっては支援機関によるサポートもあります。

※発達障害人材は精神障害者保健福祉手帳を所持しており、かつ医師が作成した診断書において発達障害のあることが明記されている方です。

１ 募集期間

令和8年5月20日（水）～6月30日（火）17時必着

２ 受入れ実施期間（予定）

■標準期間

令和8年10月19日（月）～11月17日（火）

■採用を見据えた延長期間

令和8年11月18日（水）～ 12月17日（木）

３ 募集企業

10社以内（選考のうえ決定いたします）

４ 対象企業

- 都内に本社または主たる事業所（商業登記簿上の本店及び支店）があること- 常時雇用する労働者が300人以下であること- 発達障害のある方の採用・活用に意欲があること- 発達障害のある方に従事してもらうIT関連業務があること（現在IT業務を実施していなくても可）

※これまでの障害者雇用や発達障害人材の雇用の有無は問わない。

５ 応募方法・その他詳細

詳細は、TOKYO障害者雇用支援ポータル(https://www.shougai-portal.metro.tokyo.lg.jp/special/trial/202605.html)へアクセスし、ご確認ください。

６ 助成金

最大37.5万円（1社あたり）

※助成金の申請方法等については、トライアル雇用の参加決定企業に個別にご連絡します。

７ 問い合わせ先

東京都産業労働局「持続可能な障害者雇用における業務開拓・実践事業」 運営事務局

(受託事業者：株式会社野村総合研究所)

メール：tokyo-neuro-r8@nri.co.jp

担当者：久保田・竹原・若林

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略９ 共生社会 「障害の有無に関わらず誰もが輝ける社会の実現」