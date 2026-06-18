AI活用で知識ゼロからゲーム制作～公開まで導く超実践ガイド『生成AIでゲーム制作超入門　プログラミング知識ゼロの僕がAI×ゲーム作りで人生変わった話』発行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『生成AIでゲーム制作超入門 プログラミング知識ゼロの僕がAI×ゲーム作りで人生変わった話』（著者：有田 匠佑）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

『生成AIでゲーム制作超入門』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295605430

著者：有田 匠佑

小売希望価格：電子書籍版 2,400円（税別）／印刷書籍版 3,000円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：B5／カラー／本文250ページ

ISBN：978-4-295-60543-0

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

【発売後3ヶ月間限定の購入者特典DreamCoreライトプラン1か月無料クーポンコード付き】

AIの力を活用すれば誰でもゲームクリエイターになれる時代が到来しました。本書はプログラミング未経験からでも、AIと一緒にブラウザゲームを作って公開するまでのプロセスをやさしく解説する実践ガイドです。

著者自身がゼロから挑戦し、試行錯誤の末に完成させた「ティッシュ字検定ゲーム」の制作過程をベースに、アイデアの発想からコード生成、改善、公開までの流れを具体的に紹介します。

数字当てゲーム、もぐらたたき、スライドパズル、落ち物パズルなど、実際に手を動かしながら学べるサンプルも収録しており、楽しみながらスキルを身につけることができます。

また、画像や音楽などの素材づくりにもAIを活用し、初心者でも本格的なゲームを形にできる方法を解説。無料でのゲーム公開方法までカバーしているため、「作って終わり」ではなく、誰かに遊んでもらうところまでサポートします。

「面白いものを作りたい」という気持ちさえあれば大丈夫です。まずは1本、AIと一緒に“遊べるゲーム”を完成させてみませんか？ あなたのアイデアが、誰かの心に残る作品になるかもしれません。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

はじめに

序章 はじめて発表したブラウザゲーム「ティッシュ字検定ゲーム」はこうして生まれた！

第1章【準備編１.】AIとゲーム作りの世界へ！

第2章【準備編２.】ゲームは「三種の神器」で完成する

第3章【制作編１.】いよいよ、初めてのAIゲーム制作を体験しよう

第4章【制作編２.】世界に1つ、自分だけのゲームを作ろう！

第5章【ステップアップ編】新しい世界へ！さらに広がるゲーム作り

おわりに

読者特典

＜＜著者紹介＞＞

有田 匠佑

AIゲームクリエイター

1986年生まれ、和歌山県出身。2009年に大学卒業後、就職活動に失敗し約2年間無職やフリーター生活を送る。その後和歌山から大阪に転居し、職業訓練やアルバイトを経験した後にWebコンサル会社に入社。その後何度か転職を繰り返し、現在は長年住んだ大阪を離れ富山で生活。地方から創作の楽しさを発信中。

株式会社piconが運営する「AIイラストくん」が最初にAIに触れたきっかけ。そこでAIやイラスト制作にハマり、第3回AIイラストくんコンテストで入賞を果たす。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

【本書の購入特典について｜DreamCoreライトプラン1か月無料クーポン】

本書には、発売後3ヶ月間限定で、AIゲームプラットフォーム「DreamCore（ドリームコア）」のライトプランを1か月無料でご利用いただけるクーポンコードが付属します。

DreamCoreは、テキストで指示を出すだけで、ブラウザ上で遊べるゲームを自動生成できるAIゲームプラットフォームです。プログラミング未経験でも、AIとの対話を通じてゲームのコード・キャラクター・画像・サウンドまでを生成でき、完成した作品はURLひとつで友達や世界中の人とシェアできます。スマートフォン1台・ブラウザだけで完結するため、本書を読みながら実際に手を動かし、自分だけのゲームを「作って・遊んで・公開する」体験をその場で始められます。

運営：株式会社NEIGHBOR

Web版：dreamcore.gg/

iOSアプリ：apps.apple.com/us/app/id6752317521

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社インプレス ： PubX室

E-mail: np-info@impress.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7450-d9d9df9a2b45b5aea74b623412f8b20f.pdf