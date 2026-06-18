Trip.com、今年の夏旅行をお得に楽しむ「夏旅 節約術9選」を発表！～最大25％のホテル割引やVIPラウンジ特典など、お得な機能を紹介～

株式会社Trip.com International Travel Japan

グローバルオンライン旅行サービスプロバイダーのTrip.comは、夏の旅行シーズンに向けて、旅行者が旅費を抑えながらより快適な旅を実現するための9つのお得術・活用術を発表しました。

円安や燃油サーチャージの高騰が続くなか、Trip.comでは、航空券やホテルの検索・予約をはじめ、ロイヤリティプログラムや価格アラート機能など、旅行者のお得な旅をサポートするさまざまな機能を提供しています。

Trip.comの今年の夏の航空券予約データからみた「2026年夏の人気海外旅行先ランキング」では、TOP5をすべてアジア圏が占め、今夏も”近場で気軽に訪れやすい都市”に人気が集中していることがわかりました。特に今年は、定番のアジア都市に加えてインドネシア(https://jp.trip.com/hotels/country/indonesia.html)のバリ島(https://jp.trip.com/guide/stay/hotels-in-bali.html)がランクインしました。近距離で気軽に訪れることができる都市への人気が引き続き高い一方で、リゾート滞在や非日常体験を求める旅行需要も高まっていることがうかがえます。

■航空券編

1. 柔軟な検索ツールでお得な航空券を探す

行き先や旅行日程に柔軟性を持てる旅行者は、アプリ内の「人気の旅行先」や「お得な旅行先」ページなどを活用することで、より安い運賃を見つけることができます。

これらの機能を使うことで、その時期やシーズンにおいてお得な旅行先を探すことができます。

2. お得なビジネスクラス運賃を活用

日程、ルート、航空会社の組み合わせを比較することで、エコノミークラスとの差額が小さいビジネスクラス運賃が見つかることがあります。

Trip.comでは、航空券の「極上のビジネスクラス」ページから、ビジネスクラスのお得な航空券を探し、優先チェックインや優先搭乗といったサービスを利用できます。特に長距離路線において価値が高く、快適さが旅行全体の体験を大きく向上させます。

3. 価格アラート機能で最適な予約タイミングを逃さない

お得な航空券を確保するうえで、タイミングは最も重要な要素の一つです。価格アラート機能を利用すると、ユーザーは特定の路線を追跡し、事前に設定した希望価格まで運賃が下がった際に通知を受け取ることができます。これにより、常に手動で価格を確認する必要がなくなり、自分にとって適切な価格になった瞬間に素早く行動できます。

■ホテル編

4. 航空券予約後のホテル割引を利用

Trip.comで航空券を予約したユーザーは、その後90日以内に宿泊施設を予約することで、最大25％のホテル割引を利用できます。

これは「航空券購入者限定特典」によるもので、よりシームレスな予約体験を促進するとともに、後日利用できるロイヤリティポイントである「Trip Coins」もより多く獲得できます。

5. 航空券とホテルをセット予約してさらにお得に

航空券とホテルをまとめて予約することは、旅行全体のコストを抑える最もシンプルな方法の一つです。Trip.comのセット商品を利用すると、さらに安い価格が適用され、旅行者は航空券とホテルの両方を合わせて平均9％割引で予約でき、利便性とコスト効率を両立できます。

■会員特典編

6. Trip Coinsを活用する

Trip Coinsは、Trip.comのロイヤリティプログラムの一つです。

旅行者は航空券やホテルなどの予約を通じてTrip Coinsを獲得でき、それらを次回の旅行予約時に現金同様に利用できます。会員ランクによっては、すべての予約で最大200％多くTrip Coinsを獲得することも可能です。

7. 空港のVIPラウンジを利用する

プラチナ会員以上のユーザーは、世界700以上の空港でVIPラウンジを無料で利用でき、混雑やストレスの多い空港体験を、落ち着いて快適な時間へと変えることができます。

過去1年間に少なくとも1回のホテル宿泊実績があり、プラチナ会員以上であれば、このVIPラウンジ特典を有効化できます。

8. 空港送迎を無料アップグレード

ダイヤモンド会員以上の上位会員は、世界700以上の空港送迎サービスで無料のアップグレード特典を利用できます。これにより、旅行者は追加料金なしで到着後の移動体験をより快適なものへとアップグレードできます。

9. 豊富なキャンペーンを活用

Trip.comでは年間を通じて国内・海外旅行向けの様々なキャンペーンを実施しています。年に数回開催されるメガセールをはじめ、週替わり・月替わりの特別キャンペーンなど多彩な割引や特典を展開しており、旅行者は自身の旅行タイミングに合わせてお得な航空券やホテル、旅行商品を見つけることができます。また、豊富なキャンペーンのラインアップは、お得な予約機会を提供するだけでなく、次の旅行先や新しい旅のスタイルを発見するきっかけとなり、旅行者に新たなインスピレーションをもたらします。

夏の旅行をより賢くお得に、スマートな旅行へ

旅行費用を抑えることは、旅の質を下げることではありません。適切なツールや特典を活用することで、より快適で満足度の高い旅行体験を実現できます。

Trip.comは今後も、多様化する旅行スタイルに対応しながら、より便利でお得な旅行体験を提供してまいります。

Trip.com(トリップドットコム)について

Trip.com は、48の国と地域の27言語および44の現地通貨に対応した国際的なワンストップトラベルサービスプロバイダーです。世界220の国と地域にある170万軒以上のホテルと、3,500の空港を発着する680社以上の航空会社のフライト、そして30万以上のアトラクションや現地ツアー商品を網羅した巨大なネットワークを有するTrip.comは、24時間年中無休の世界水準の多言語カスタマーサービスに加え、エジンバラ、東京、ソウルに設置されているカスタマーサービスセンターから、世界中の何百万人もの 旅行者が作る「最高の旅行体験」をお手伝いしています。

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