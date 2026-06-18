庭木をスマホで撮るだけで概算見積りがわかる公式アプリ「庭サポ」を6月10日に提供開始
関東・東海・関西エリアで庭木のお手入れサービスを展開する株式会社クイック・ガーデニング（本社：東京都府中市、代表取締役：渡辺則夫、以下「当社」）は2026年6月10日（水）に公式アプリ「庭サポ」の提供を開始しました。
「庭サポ」は、スマートフォンで撮影した庭木の写真から、概算の見積り金額を確認できるほか、過去のお手入れ履歴の確認、庭木ごとのお手入れ方法や剪定・消毒に最適な時期をお知らせする、お庭の管理をサポートするアプリです。
当社は2003年のサービス開始以来、庭木1本から相談できる植木屋サービスとして、お客様の庭木のお困りごとに対応してまいりました。当アプリの提供により、見積り前の「いくらかかるかわからない」不安を軽減するだけでなく、庭木に関する情報をスマｰトフォンで手軽に確認できる環境を整えました。
「庭サポ」アプリ提供スタート
アプリ概要
名称：庭サポ
提供開始日：2026年6月10日
対応端末：iPhone、Android
主な機能：スマートフォンのカメラから「写真で概算見積」、お手入れ履歴が見られる「お庭管理」、お手入れ適期がわかる「私の庭木」など
利用方法：App StoreまたはGoogle Playよりダウンロード
公式アプリ「庭サポ」の主な機能
写真で概算見積り
スマホで対象の樹木を撮影すると、画像から高さや樹種を自動判定し、概算の見積金額を確認できます。「いくらかかるのかを先に知りたい」というお客様の声に応える機能です。
※作業内容によってお見積りできないメニューもございます。
※精度は100％ではありません。正式なお見積りは現地で行います。
自宅の庭木を撮影して木の高さと種類を自動判定
その場でお庭のお手入れの概算金額が分かる
お手入れ履歴の確認
お手入れ履歴をアプリ上で確認できます。
「前回どんな手入れをしたかわからない」「いつ依頼したか確認したい」といった場面でも、スマートフォンから手軽に確認できます。
マイページ機能
ユーザー情報の更新やお手入れ履歴の確認が可能
作業履歴管理
過去の作業履歴の確認ができます
見積り履歴管理
過去の見積り履歴の確認ができます
庭木ごとのお手入れ情報を確認
庭木を登録すると、樹木ごとの特性やお手入れ方法、剪定・消毒などに適した時期を確認できます。
また、適期が近づくとスマホに通知が届くため、庭木に合ったタイミングでのお手入れを検討しやすくなります。
今後について
デジタルの活用とスタッフによる丁寧な対応の両面から、「庭木のお手入れ」をよりわかりやすく、相談しやすいサービスとして提供してまいります。
会社概要
会 社 名：株式会社クイック・ガーデニング
本社所在地：東京都府中市八幡町3-19-20 サンサティア3F
代 表 者：代表取締役 渡辺則夫
設 立：2003年2月21日
資 本 金：4,600万円
Ｕ Ｒ L:https://www.919g.co.jp/company/
事業内容：個人邸、オフィス、マンション等のお庭のお手入れ業