庭木をスマホで撮るだけで概算見積りがわかる公式アプリ「庭サポ」を6月10日に提供開始

株式会社クイック・ガーデニング

関東・東海・関西エリアで庭木のお手入れサービスを展開する株式会社クイック・ガーデニング（本社：東京都府中市、代表取締役：渡辺則夫、以下「当社」）は2026年6月10日（水）に公式アプリ「庭サポ」の提供を開始しました。

「庭サポ」は、スマートフォンで撮影した庭木の写真から、概算の見積り金額を確認できるほか、過去のお手入れ履歴の確認、庭木ごとのお手入れ方法や剪定・消毒に最適な時期をお知らせする、お庭の管理をサポートするアプリです。

当社は2003年のサービス開始以来、庭木1本から相談できる植木屋サービスとして、お客様の庭木のお困りごとに対応してまいりました。当アプリの提供により、見積り前の「いくらかかるかわからない」不安を軽減するだけでなく、庭木に関する情報をスマｰトフォンで手軽に確認できる環境を整えました。

アプリ概要

「庭サポ」アプリ提供スタート

名称：庭サポ

提供開始日：2026年6月10日

対応端末：iPhone、Android

主な機能：スマートフォンのカメラから「写真で概算見積」、お手入れ履歴が見られる「お庭管理」、お手入れ適期がわかる「私の庭木」など

利用方法：App StoreまたはGoogle Playよりダウンロード

公式アプリ「庭サポ」の主な機能

写真で概算見積り

スマホで対象の樹木を撮影すると、画像から高さや樹種を自動判定し、概算の見積金額を確認できます。「いくらかかるのかを先に知りたい」というお客様の声に応える機能です。

※作業内容によってお見積りできないメニューもございます。

※精度は100％ではありません。正式なお見積りは現地で行います。

自宅の庭木を撮影して木の高さと種類を自動判定その場でお庭のお手入れの概算金額が分かる

お手入れ履歴の確認

お手入れ履歴をアプリ上で確認できます。

「前回どんな手入れをしたかわからない」「いつ依頼したか確認したい」といった場面でも、スマートフォンから手軽に確認できます。

マイページ機能

ユーザー情報の更新やお手入れ履歴の確認が可能

作業履歴管理

過去の作業履歴の確認ができます

見積り履歴管理

過去の見積り履歴の確認ができます

庭木ごとのお手入れ情報を確認

庭木を登録すると、樹木ごとの特性やお手入れ方法、剪定・消毒などに適した時期を確認できます。

また、適期が近づくとスマホに通知が届くため、庭木に合ったタイミングでのお手入れを検討しやすくなります。

今後について

デジタルの活用とスタッフによる丁寧な対応の両面から、「庭木のお手入れ」をよりわかりやすく、相談しやすいサービスとして提供してまいります。

会社概要

会 社 名：株式会社クイック・ガーデニング

本社所在地：東京都府中市八幡町3-19-20 サンサティア3F

代 表 者：代表取締役 渡辺則夫

設 立：2003年2月21日

資 本 金：4,600万円

Ｕ Ｒ L:https://www.919g.co.jp/company/

事業内容：個人邸、オフィス、マンション等のお庭のお手入れ業