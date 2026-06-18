国立研究開発法人 産業技術総合研究所から、ウェアラブルデバイスTHINKLET対応の多点変位監視システム基盤開発を受注

アップフロンティア株式会社

アップフロンティア株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：横山 隆之、以下「アップフロンティア」）は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所から「多点変位監視システムの基盤開発」を受注しました。

多点変位監視システムのイメージ

本件は、ウェアラブルデバイスTHINKLET（Fairy Devices社製）に対応した変位センサ計測管理システムの基盤開発です。

THINKLET：https://mimi.fairydevices.jp/technology/device/thinklet

開発にあたっては、アップフロンティアが提供するAIエージェント基盤「Up-Agent」を活用しました。

Up-Agentは、外部の公開データ、社内資料、業務データなど複数の情報源を統合し、AIがユーザーの求める情報に対して分かりやすく的確に応答するAI基盤です。

Up-Agent：https://up-frontier.jp/up-agent



機能・ポイント

●THINKLETによるハンズフリーな情報アクセス

本件で対象としたTHINKLETは、AI技術やソフトウェアの活用を前提に独自設計された、Fairy Devices社製のウェアラブルデバイスです。

複数のマイクとカメラを搭載し、ハンズフリーでの音声対話を実現します。

高い音声認識性能により、作業中でも自然に情報へアクセスできる環境を提供します。



●Up-Agentで実現する自然な情報アクセス体験

Up-Agentは、ユーザーにとって最適な情報が“その場で目の前に現れる”ような、新しいAI体験を実現する基盤です。

ユーザーの発話内容や利用状況に応じた自然な応答設計が可能で、テキスト、音声、画像など、利用シーンに適した表現方法を組み合わせることで、必要な情報にスムーズにたどり着ける体験を設計できます。

本件では、こうした特性を活かし、THINKLETでの利用に適したAI体験設計を行いました。

ウェアラブルデバイスとAIエージェント基盤を組み合わせることで、作業中でも必要な情報に自然にアクセスできる、ハンズフリーな情報活用の仕組みづくりを支援しています。

また、Up-Agentは基本機能を備えたカスタマイズパッケージとして、ゼロから開発する場合と比べて導入しやすく、お客様の用途や課題に合わせた柔軟な調整が可能です。



●今後の展開

アップフロンティアでは、AIエージェント技術を活用し、人・空間・物体が自然にコミュニケーションする新しいユーザー体験の創出に取り組んでいます。

本プロジェクトで培った技術と知見を活かし、さまざまな分野においてAIを活用したインタラクション開発を進めていきます。

【会社概要】

会社名：アップフロンティア株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前5－7－20 神宮前太田ビル4F

設立：2005年12月20日

資本金：5,250万円(資本準備金5,250万円)

代表取締役社長：横山 隆之

従業員数：56名

株主：経営陣

URL：https://up-frontier.jp(https://up-frontier.jp)

【本件に関するお問い合わせ】

お問合せURL：https://up-frontier.jp/contact(https://up-frontier.jp/contact)

電話番号：03-6427-4711(代表)

担当：神林