【岡山県内食品関連事業者必見!!】岡山県大展示商談会～魅力ある食の祭典～（11月5日開催）出展事業者追加募集中

公益財団法人岡山県産業振興財団

令和８年11月５日（木）に岡山市北区のコンベックス岡山にて、「岡山県展示大商談会～魅力ある食の祭典～」を開催します。

本展示商談会では、県内中小企業者等の新商品のお披露目、バイヤーとの直接の商談、バイヤーからの消費者ニーズ等の情報収集及びアドバイス等が得られる機会を提供し、販路拡大及び地域ブランドの確立を図ります。ぜひご出展をご検討ください！

１．出展のメリット

１.来場するバイヤー及び一般消費者に商品をPRできる

２.バイヤー（事前マッチング制）との個別商談会に参加できる

３.自社商品に対し、バイヤーからアドバイスが貰える

４.来場者の投票及び審査で優秀な商品を表彰する商品コンテストに参加できる

２．開催概要

【日 時】 令和8年11月5日（木）10：00～17：00（4日（水）前日準備）

【場 所】 コンベックス岡山 大展示場（岡山市北区大内田675）

【主 催】 公益財団法人岡山県産業振興財団、株式会社トマト銀行、岡山県信用保証協会

【内 容】 １.商品展示

２.個別商談会（個別商談会のみの参加はできません）

３.商品個別評価（希望者のみ）

４.商品コンテスト（希望者のみ）

５.商品販売（希望者のみ）

６.トマトアグリビジネスセミナー※トマト銀行主催

【主な来場者】 全国の百貨店・スーパー・商社・卸（海外輸出含む）・専門店・通信販売等の

バイヤー・飲食・食品業界関係者、一般消費者

【募集事業者数】150者（小間）

※１者で複数の小間申込が可能です

※応募多数の場合は、書類選考の上決定します

【対 象 者】 優れた加工食品・飲料等を有する中小企業者等

【出 展 料】 25,000円（税込）／1小間

【申込締切】 令和8年6月26日（金）



※岡山県展示大商談会ＨＰから申込書類をダウンロードの上、Ｅメールでお申し込みください。

https://www.optic.or.jp/enterprise/enterprise_detail/index/1753.html

3．お問い合わせ先

公益財団法人岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課

担当：楢村、大村 TEL：086-286-9677

Ｅメール：shinfo@optic.or.jp

４．公益財団法人岡山県産業振興財団について

（公財）岡山県産業振興財団は、岡山県内中小企業・小規模事業者の皆さまを応援する中核的・総合的産業支援機関です。

国や県など関係機関との連携により、創業から事業拡大、経営革新、事業承継まで、企業のステージに応じた支援メニューを取り揃え、積極的な支援活動を展開しています。

【概要】

所在地：岡山県岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山内）

理事長：片山 誠一

設 立：1968年8月（※統合2001年4月）

H P：https://www.optic.or.jp/ (https://www.optic.or.jp/)