関西発CVC・VC×関西発グローバルスタートアップのための共創イベント「Well-being 共創サミット 2026 with WE AT」（主催：住友生命保険相互会社）WE AT共催で7月14日開催
一般社団法人WE ATは、グローバルな社会課題に挑むスタートアップを産官学連携で支援する新しいエコシステム構築を目指し、関西発CVC・VC×関西発グローバルスタートアップのための共創イベント「Well-being 共創サミット 2026 with WE AT」（主催：住友生命保険相互会社、共催：一般社団法人WE AT）を2026年7月14日（火）に開催します。
本サミットは、Well-being領域におけるスタートアップ、大企業、CVC・VC、大学・研究機関等の連携を促進し、社会課題の解決と新たな事業創出に向けた共創機会を生み出すことを目的としたイベントです。
当日は、WE AT CHALLENGE 2025ファイナリストによるチャレンジャーズピッチのほか、「組織におけるウェルビーイングの在り方」をテーマとしたパネルディスカッションを実施します。企業におけるWell-being経営や組織づくりの最新動向、またスタートアップとの共創を通じた新たな価値創出の可能性について、登壇者による多様な視点から議論を深めます。
また、イベント後半では、CVC・VC・スタートアップ等を対象としたネットワーキングを実施し、関西を起点としたWell-beingスタートアップ・エコシステムのさらなる発展を目指します。
ぜひ、たくさんのご参加をお待ちしております。
＜イベント概要＞
イベント名：
Well-being 共創サミット 2026 with WE AT
主催：
住友生命保険相互会社
共催：
一般社団法人WE AT
日時：
2026年7月14日（火）16:00～19:00
※受付開始 15:30～
場所：
QUINTBRIDGE（クイントブリッジ）
大阪府大阪市都島区東野田町4丁目15番82号
対象：
CVC・VC・スタートアップ等
定員：
100名
※1社2名まで
※定員に達した場合は、申込期限前に締め切らせていただくことがございます。
＜プログラム＞Session 1：Startup Pitch
チャレンジャーズピッチ
WE AT CHALLENGE 2025ファイナリストによるピッチを実施します。
登壇企業：
- BHQ株式会社 https://www.bhq.co.jp/
- 株式会社CoLab https://colab.co.jp/
- 株式会社LIFESCAPES http(https://lifescapes.jp/)s://lifescapes.jp/(https://lifescapes.jp/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEAshirase)
- 株式会社Ashirase https://www.ashirase.com/
Session 2：Panel Discussion
パネルディスカッション「組織におけるウェルビーイングの在り方」
企業におけるWell-beingの実践や、組織におけるウェルビーイングの在り方について、さまざまな事例を通じて議論します。
登壇者：
・株式会社YeeY 代表取締役／日本ウェルビーイング推進協議会 代表理事 島田 由香 氏
・パナソニック ホールディングス株式会社 DX・CPS本部 本部長 西城 洋志 氏
・住友生命保険相互会社 常務執行役員／WE AT 共同代表理事 藤本 宏樹 氏
・公益財団法人Well-being for Planet Earth 代表理事、予防医学研究者、博士（医学） 石川 善樹 氏
Session 3：Networking
CVC・VC・スタートアップ等の参加者によるネットワーキングを実施します。
＜タイムテーブル＞
16:00～ 開会
16:05～ WE AT概要／WE AT CHALLENGE 2026紹介
16:20～ チャレンジャーズピッチ
17:00～ パネルディスカッション
18:00～ ネットワーキング
参加お申し込みはこちら :
https://housou2022-sumisei2.spiral-site.com/honsya_hou/event20260714
申込期限：2026年7月7日（火）
※1社2名まででお願いいたします。
※定員に達した場合は、7月7日（火）以前に締め切らせていただくことがございます。
お問い合わせ
一般社団法人WE AT（ウィーアット）
問い合わせ先：https://we-at.tokyo/about/