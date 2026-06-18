株式会社タレックスが「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES」に協賛

株式会社タレックス

株式会社タレックス（所在地：大阪府大阪市生野区田島、代表取締役社長：田村 真三）は、「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES」に協賛いたします。

これに伴い、日頃よりTALEXをご愛顧いただいている皆様へ感謝を込めて、合計270名様にペア観戦チケットなど豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン特設サイトはこちら :https://store.talex.co.jp/pages/bluck_dynamite2026

■ プロの視界を、あなたの目に。心ゆくまで楽しむ、観戦体験を

屋外の強い日差しはもちろん、ナイター観戦の眩しさも和らげるTALEXレンズ

一瞬の隙も許されないプロの現場で、藤川監督が信頼を寄せるTALEXの視界。しかし、スタジアムを取り巻く過酷な光のコンディションは、監督も観客席のファンも変わりません。TALEXレンズは、スポーツ観戦時の「目の健康」をサポートし、より見やすく、快適な観戦体験を提案します。

・屋外球場（甲子園など）： 屋外球場では、紫外線に加え、グラウンドの土や天然芝、スタンドからの照り返しによる雑光(R)が視界の妨げになることがあります。TALEXレンズは、こうした不快な眩しさや照り返しを抑え、長時間の観戦でも「目の健康」をサポートします。

・ドーム球場・ナイター：照明による眩しさや光の反射を抑え、プレーをより見やすくする「目の健康」をサポートします。（※夜間やドーム球場での観戦には、透明に近い 「モアイレンズ」シリーズがおすすめです。）

■ TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIESへの協賛について

キャンペーン特設サイトはこちら :https://store.talex.co.jp/pages/bluck_dynamite2026

【キャンペーン概要】

応募期間：2026年6月18日（木）10：00 ～ 2026年7月17日（金）18：00

対象者：期間中に、TALEXオンラインストアにてサングラスをご購入いただいた方

賞品内容：抽選で270名様に、観戦チケット等の豪華賞品をプレゼント

※応募方法等の詳細は、特設サイトよりご確認ください。

TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES 観戦チケット＆グランドウォーク参加券

■ 株式会社タレックスについて

TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES 限定オリジナルジャージTIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES タイガースオリジナルタオル

TALEXは「眼鏡レンズ発祥の地」である大阪の田島町にて1938年に創業しました。1970年代に世界初の全面均整の球面ガラス、球面プラスチック偏光レンズの開発に成功したことが評価され、「偏光レンズ」における専門メーカーとして世界中で支持されるようになりました。TALEXの商品は日本全国約400店舗の認定PROSHOPとTALEXオンラインストアで購入することができます。

【主な実績】

※世界初の全面均整球面ガラス偏光レンズ・球面プラスチック偏光レンズを開発 1970年代

※ロスアンゼルスオリンピック指定サングラスに採用 1984年

※世界で唯一、カラーで特許を取得しているレンズ「トゥルービュー」発表 1996年

※プロスキーヤー・冒険家 三浦雄一郎氏 エベレスト登頂公式サポーター 2013年

※JR西日本・JR東海・JR九州・JR東日本・JR北海道の運転士向けに採用 2020年以降

※首都高パトロール全隊員 約400名に採用 2023年

【会社概要】

会社名：株式会社タレックス

公式サイト：https://talex.co.jp

TALEXオンラインストア：https://store.talex.co.jp/

OZNIS（オズニス）ブランドサイト：https://www.oznis.com