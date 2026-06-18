福岡市「中高生の多様な職業体験機会等の創出事業」にて、スマイリーフラワーズのキャリア探究プログラムの募集を開始

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ（所在地：福岡市中央区、代表理事：窪田広信）は、福岡市が実施する「中高生の多様な職業体験機会等の創出事業」において、中高生向けキャリア探究プログラム「国際協力から学ぶ未来の仕事～世界とつながるキャリア探究～」の募集を開始しました。

本プログラムは、国際協力の仕事を題材に、世界の子どもたちや社会課題について学びながら、生徒一人ひとりが自分の興味・価値観・将来の仕事や社会との関わり方を考えるキャリア探究型ワークショップです。

福岡市内の中学校・高等学校の授業時間等で活用いただけるプログラムとして、学校への講師派遣型を中心に実施します。

福岡市「中高生の多様な職業体験機会等の創出事業」について

福岡市では、第10次基本計画において「多様な人材が育ち、チャレンジできる環境をつくる」ことを都市経営の基本戦略に位置づけ、「将来に夢や希望を抱き、意欲と志を持ってチャレンジできる人材の育成」に取り組んでいます。

その一環として、中学生・高校生の視野を広げ、新たな分野への期待・興味・関心をもつきっかけを創出することを目的に、企業や大学・専門学校等が提供する職業体験や出前授業などの多様な教育プログラムを、福岡市内の中学校・高等学校の授業時間等で活用する取り組みが実施されています。

中高生の多様な職業体験機会等の創出(https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kikaku/shisei/chukosei/chukousei.html)

スマイリーフラワーズは、本事業の趣旨に賛同し、これまで取り組んできた国際教育・若者支援の経験を生かして、国際協力や社会課題をテーマにしたキャリア探究プログラムを提供します。

プログラム概要

本プログラムでは、まず世界の子どもたちの暮らし、教育、健康、国際協力に関するクイズやミニレクチャーを通じて、生徒が世界の現状や社会課題に触れます。

その後、グループごとに社会課題に関するシナリオを読み解き、「誰が困っているのか」「なぜその課題が起きているのか」「多くの人に知ってもらうには何を伝える必要があるのか」などを話し合います。

2コマ目では、1コマ目で学んだ社会課題をもとに、啓発キャンペーンを企画します。ポスター、SNS、ラジオCM、演劇、紙芝居、学校内掲示など、さまざまな方法を想定しながら、「誰に、何を、どのように伝えるか」を考え、最後に各グループが1分程度で発表します。

正解を探すことよりも、生徒自身が相手の立場を想像し、伝え方を工夫しながら、自分の興味や将来の選択肢と社会課題とのつながりを考えることを重視しています。

国際協力は“特別な仕事”だけではない

国際協力と聞くと、国際機関やNPO、海外で働く仕事をイメージする生徒も少なくありません。

しかし、世界や社会の課題に関わる仕事は、行政、企業、教育、医療、福祉、広報、デザイン、メディア、観光、地域づくりなど、さまざまな分野とつながっています。

本プログラムでは、国際協力を「遠い世界の話」として学ぶのではなく、自分たちの暮らしや地域、将来の仕事と結びつけて考えることで、生徒が新しい分野に関心を持ち、自分らしい未来を描くきっかけをつくります。

お申し込みと内容の詳細について

本プログラムは、福岡市キャリア探究ポータルより詳細の確認・お申し込みが可能です。

プログラムページ：No.42 NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ - 国際協力から学ぶ未来の仕事～世界とつながるキャリア探究～(https://fukuokacareer.com/program/%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e5%8d%94%e5%8a%9b%e3%81%8b%e3%82%89%e5%ad%a6%e3%81%b6%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%81%ae%e4%bb%95%e4%ba%8b%ef%bd%9e%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%a8%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%82%8b%e3%82%ad/)

代表理事コメント

世界を知ることは、自分の未来を広げることにつながります。

世界の課題は、遠い国だけの話ではなく、私たちの暮らしや未来ともつながっています。本プログラムでは、国際協力や社会課題について、難しい知識を一方的に学ぶのではなく、生徒の皆さん自身が「自分だったらどう考えるか」「どのように人に伝えるか」を大切にしながら進めていきます。

まだ将来の夢が決まっていなくても、興味を持つことから未来は広がります。福岡の中高生の皆さんが、世界とつながる仕事や生き方に出会うきっかけになれば嬉しく思います。

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

代表理事 窪田 広信

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズについて

NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズは、若者が多様な価値観に触れ、自分らしい未来を描くための国際教育・若者支援に取り組むNPO法人です。

これまで、児童養護施設等で暮らす若者への自立支援、海外体験プログラム、国際交流、キャリア教育、留学支援などを通じて、若者が社会とつながり、自分の可能性を広げる機会づくりに取り組んできました。

団体名：NPO法人国際教育支援機構スマイリーフラワーズ

所在地：福岡市中央区大名2-10-1-A601

代表者：代表理事 窪田 広信

事業内容：若者育成支援事業

公式サイト：https://smileyflowers.org/