「Shinagawa LIGA.i ブラインドサッカートップリーグ2026 第1節」6月19日（金）10時よりチケット販売が開始
NPO法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、「Shinagawa LIGA.i（リーガアイ） ブラインドサッカートップリーグ2026 第1節」7月26日（日）品川区立総合体育館開催のチケットを、6月19日（金）10時より販売します。
第1節は、開催地である品川区民向けの割引（前売券のみ）も設けております。1人でも多くの方にパラスポーツやブラインドサッカーを観戦いただくきっかけになることを目的とし、品川区民の方は前売券を全席500円割引で購入いただけます（購入時の決済方法に応じて、別途手数料が発生します。）。
●試合スケジュール（第1試合開場時間12:00、第2試試合開場時間15:10）
7月26日（日）品川区立総合体育館（東京都品川区）
キックオフ 時間 対戦カード
M1 13：00 品川CC パペレシアル vs buen cambio yokohama
M2 16：10 free bird mejirodai vs 埼玉T.Wings
●チケット購入方法
チケットは以下のページよりご購入いただけます。
第１試合 https://shinagaw-ligai-20260726-01.peatix.com
第２試合 https://shinagaw-ligai-20260726-02.peatix.com
※6月19日（金）10時00分からページ公開を致します。
●チケット価格
●座席図
●大会概要
・リーグタイトル：LIGA.i ブラインドサッカートップリーグ2026
・主催：NPO法人日本ブラインドサッカー協会
・特別共催：品川区（第1節）
・日程、会場：
Shinagawa LIGA.iブラインドサッカートップリーグ2026 第1節：2026年7月26日（日）品川区立総合体育館（東京都品川区）
※第2節以降は決定次第ご案内を致します。
・出場チーム： free bird mejirodai／buen cambio yokohama／品川CC パペレシアル／埼玉T.Wings／A-pfeile広島BFC
・大会特設HP：https://liga-i.b-soccer.jp