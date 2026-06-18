「Shinagawa LIGA.i ブラインドサッカートップリーグ2026 第1節」6月19日（金）10時よりチケット販売が開始

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特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

NPO法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、「Shinagawa LIGA.i（リーガアイ） ブラインドサッカートップリーグ2026 第1節」7月26日（日）品川区立総合体育館開催のチケットを、6月19日（金）10時より販売します。



第1節は、開催地である品川区民向けの割引（前売券のみ）も設けております。1人でも多くの方にパラスポーツやブラインドサッカーを観戦いただくきっかけになることを目的とし、品川区民の方は前売券を全席500円割引で購入いただけます（購入時の決済方法に応じて、別途手数料が発生します。）。



●試合スケジュール（第1試合開場時間12:00、第2試試合開場時間15:10）


7月26日（日）品川区立総合体育館（東京都品川区）




キックオフ　時間　対戦カード


M1　13：00　品川CC パペレシアル vs buen cambio yokohama


M2　16：10　free bird mejirodai vs 埼玉T.Wings



●チケット購入方法


チケットは以下のページよりご購入いただけます。


第１試合　https://shinagaw-ligai-20260726-01.peatix.com


第２試合　https://shinagaw-ligai-20260726-02.peatix.com


※6月19日（金）10時00分からページ公開を致します。



●チケット価格




●座席図





●大会概要


・リーグタイトル：LIGA.i ブラインドサッカートップリーグ2026


・主催：NPO法人日本ブラインドサッカー協会


・特別共催：品川区（第1節）


・日程、会場：


Shinagawa LIGA.iブラインドサッカートップリーグ2026 第1節：2026年7月26日（日）品川区立総合体育館（東京都品川区）
※第2節以降は決定次第ご案内を致します。


・出場チーム： free bird mejirodai／buen cambio yokohama／品川CC パペレシアル／埼玉T.Wings／A-pfeile広島BFC


・大会特設HP：https://liga-i.b-soccer.jp