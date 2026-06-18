【Coming Soon】「買取専科 コープ川口西店」が6月27日(土)埼玉県川口市に新規出店！埼玉県5店舗目！

株式会社SENKA

◆開店場所：〒332-0015 埼玉県川口市川口5-11-2 コープ川口西店2階

◆開店日程：2026年6月27日（土）10：00～

◆株式会社SENKA HP:https://kaitori-senka.co.jp/(https://kaitori-senka.co.jp)

埼玉県川口市の皆様へ新店のお知らせです。

2026年6月27日（土）に、JR「川口駅」西口より徒歩10分のコープ川口西店に貴金属やブランド品の買取専門店「買取専科 コープ川口西店」がグランドオープンいたします。

埼玉県では5店舗目となります。

Coming soon... 2026.6.27

古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前にぜひご相談ください！

どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。

他店でお断りされたお品物でも、買取専科ならお買取り可能です！

オープン記念キャンペーン

ブランドバッグ・時計・宝石をご成約された方全員、通常の買取金額より最大30％UP！

※最大30％UPキャンペーンは上限5万円となります。またインゴットや一部金貨は対象外となります。

キャンペーン適用条件は店頭スタッフまたはお電話にてお問合せください。

キャンペーンは6/27(土)～7/5(日)の期間限定です。

この機会にぜひご利用ください！

※キャンペーンの最終確定情報は、6月27日のオープン当日にあらためて発表いたします。

店舗情報

店舗名：買取専科 コープ川口西店

住所：〒332-0015 埼玉県川口市川口5-11-2 コープ川口西店2階

アクセス：JR「川口駅」西口より徒歩10分

営業時間：10:00～19:00

定休日：年中無休

電話番号：070-9221-5725

URL：https://kaitori-senka.co.jp

※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。