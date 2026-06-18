【マルエツ】バター香るフワさく(ハート)メロンパン 発売のお知らせ

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治）は、6月19日（金）、インストアベーカリー「焼きたてパン工房」より「バター香るフワさく(ハート)メロンパン」を発売いたします。

本商品は「マルエツのメロンパンといえばこれ」とお客さまに親しんでいただける商品を目指して開発いたしました。焼きたてパン工房の定番商品として、長く愛される味をお届けしてまいります。

※掲載の写真はすべてイメージです。

＜商品特長＞

ビス生地に「発酵バター」をたっぷり使用しました。袋を開けた瞬間、バターの香りが広がるメロンパンです。ブリオッシュ生地ならではのふんわりとした口どけと、サクサクのビスケット生地を組み合わせることで、食感のコントラストにもこだわっています

※写真はイメージです

＜おすすめの召し上がり方＞

トースターで温めると更に発酵バターの風味がアップし、美味しくお召し上がりいただけます。

(目安：500Wで約1分)

【価格】

１個入 １５０円（本体）、１６２円（税込）

【販売開始日】

６月１９日（金）～

【販売店舗】

「焼きたてパン工房」併設の１２９店舗のみ販売いたします。

（※）販売店舗一覧はこちら(https://www.maruetsu.co.jp/wp-content/uploads/2026/06/20260618_2.pdf)からご確認いただけます 。

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２層のとろけるクリームパン

＜商品特長＞

北海道牛乳を使用したこだわりのカスタード

クリームを、風味豊かなブリオッシュ生地で包み焼き上げました。焼き上げ後、中に注入したなめらかなカスタードホイップと、カスタードクリームがトロトロと溢れ出す、ご褒美クリームパンです。

【価格】

180円(本体) 194円(税込)

ドーナポン！シリーズ

＜商品特徴＞

ドーナツを食べてポン！と明るく。リングドーナツやチュロス、サーターアンダギーなどをバラエティ豊かに取りそろえた人気シリーズです。

以上

マルエツは、将来、わたしたちが目指す姿を≪ありたい姿≫として明文化し、活動指針としています。

≪ありたい姿≫

ブランドメッセージである「しあわせいかつ。」をもとに、

お客さま、従業員、そして地域の暮らしを支える「いちばん近い存在」に

なりたいという想いが込められています。