「採用動画・SNSを作ったのに応募が来ない」を解決。採用成果につなげる無料オンラインセミナーを開催

株式会社クリエアナブキ

総合人材サービスの株式会社クリエアナブキ（本社:香川県高松市／代表取締役社長 楠戸 三則）は、2026年7月9日に、無料オンラインセミナー「『採用動画・SNSを作ったのに、応募が来ない』はなぜ起きるのか」を開催いたします。

近年、求職者の情報収集手段が多様化し、企業の採用活動においても情報発信の重要性が高まっています。仕事内容や待遇だけでなく、職場の雰囲気や社員の人柄、企業文化などを伝える手段として、多くの企業が採用動画やSNS運用に取り組んでいます。

一方で、採用動画を制作したものの応募につながらない、SNSを運用しているが期待した成果が得られないといった課題を抱える企業も少なくありません。動画やSNSは有効な採用手法の一つですが、採用活動全体の中でどのような役割を持たせるのか、どのタイミングで活用するのかによって成果は大きく変わります。

本セミナーでは、「採用動画・SNSを作ったのに応募が来ない」という課題に対し、母集団形成から内定承諾までの採用プロセスを踏まえながら、動画・SNSの効果的な活用方法や中小・地方企業での活用事例をご紹介します。

クリエアナブキは、人材紹介や人材派遣に加え、BPOや採用コンサルを通じて、企業の採用課題解決を支援しています。今後も、動画やSNSなど多様化する採用手法を企業が効果的に活用できるよう、実践的なノウハウや情報を提供してまいります。こうした取り組みを通じて、中四国エリアを中心とした企業の採用力向上と持続的な成長に貢献してまいります。

「採用動画・SNSを作ったのに、応募が来ない」はなぜ起きるのか 概要

こんな企業にオススメ

・ 採用動画制作やSNSを始めたが、成果につながっていない方

・ 中小企業・地方企業で採用に苦戦している方

・ SNSを始めたいが、知見がなくどう進めればいいかわからない方

・ 求人媒体だけでは限界を感じている方

・ 応募数だけでなく、承諾率・辞退率にも課題を感じている方

開催日時：2026年7月9日（木）13:30～14:30

開催形式：オンライン（Zoom） ※事前申し込み制

対象 ：企業の採用担当者、経営者

参加費 ：無料

定員 ：200名（先着順）

申込方法：セミナー特設ページ もしくは メール crie-bpo@crie.co.jp

申込締切：2026年7月8日（水）18:00

セミナー特設ページ :https://go.crie.co.jp/recruit-video-sns

登壇者の紹介

Coalition株式会社 高橋 慧 氏

代表取締役

2015年、レバレジーズ株式会社に入社。レバテック支店の立ち上げをはじめ、人事部中途採用責任者、経営企画を歴任。

その後、IT・Web領域特化型M&A支援事業『Leverages Strategic M&A』を立ち上げ、専門子会社であるレバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社の代表取締役に就任。

2020年9月、Coalition株式会社を設立。これまでに10社を超える企業の顧問として、企業のHR構築を支援。

株式会社クリエアナブキ 神野 哲平

取締役事業推進部長

愛媛県新居浜市生まれ。広告代理店勤務を経て、2000年クリエアナブキ入社。

人材派遣・人材紹介事業において、四国および都市圏エリアの拠点運営を担い、支店長として企業の採用課題解決と人材活用支援に従事。2020年より事業推進部長として、BPO・RPO事業の立ち上げ・推進をはじめ、海外人材、障がい者雇用、副業・兼業人材の活用など、多様な人材確保施策の開発・実装を推進している。

近年は、人口減少社会における持続的な人材確保と地域企業の成長をテーマに、地方創生プロジェクトや産学官連携にも参画。

地方企業における採用変革と新たな価値創出に取り組んでいる。

■株式会社クリエアナブキについて

クリエアナブキは1986年の創業以来中四国を中心に人材サービスに携わってまいりました。急速に進む少子高齢化により、中四国エリアの人手不足問題は依然として大きな地域課題となっています。当社は、人材派遣、人材紹介、BPOなどに加え、障がい者・シニア人材・子育て女性の就業支援や外国人材の活躍推進を強化するとともに、UIターン転職支援や副業人材サービスなど、新たな働き方の提案や雇用の場づくりに取り組んでいます。

＜会社概要＞

商 号 ： 株式会社クリエアナブキ

本 社 ： 〒760-0026 香川県高松市磨屋町２-８あなぶきセントラルビル TEL／087-822-8898

代表者 ： 代表取締役社長 楠戸 三則

設立日 ： 1986年４月11日

サービス ： 人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介､BPO､研修・適性診断テスト､採用支援、 再就職支援、海外人材事業、障がい者雇用支援、副業人材サービス

拠 点 ： 高松、丸亀、徳島、高知、松山、新居浜、広島、岡山、名古屋、 中国・四国ＵＩターンセンター（東京オフィス、大阪オフィス）

ＵＲＬ ： https://www.crie.co.jp/