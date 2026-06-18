シリーズ累計200万部突破記念『ねこねこ日本史』書店フェア＆SNSプレゼントキャンペーンを実施

株式会社トーハン

株式会社トーハン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明）は、学習マンガ『ねこねこ日本史』（そにしけんじ 著／実業之日本社 刊）シリーズ累計200万部突破を記念した書店フェアとSNSプレゼントキャンペーンを、6月18日（木）より順次実施します。

書店フェア概要

- 実施期間：2026年6月18日（木）～- 展開書店：全国178書店 書店リストはこちら(https://www.tohan.jp/wp/wp-content/uploads/2026/06/th20260618_neconeco2026_shop.pdf)※フェアの開始時期・展開期間は店舗によって異なります。- 対象商品：『マンガでよくわかる ねこねこ日本史 ジュニア版』シリーズ全点※最新刊『マンガでよくわかる ねこねこ日本史 ジュニア版１７』、『ねこねこ日本史 英雄偉人伝 ジュニア版２』は6月18日発売- ノベルティ：ねこねこ日本史 キラキラシール絵柄は今年の大河ドラマで話題の「豊臣秀吉」「茶々」「真田幸村」の全3種。※対象商品を1冊購入ごとにランダムで1点進呈※各店舗で無くなり次第終了

SNSプレゼントキャンペーン概要

「ねこねこ日本史」シリーズについて

- 実施期間：2026年6月19日（金）～6月26日（金）- 応募方法：１.Xアカウント「まいにち本屋さん情報局@本の取次トーハンで本屋さんを盛り上げたい！（＠tohan365）(https://x.com/tohan365)」をフォロー２.「まいにち本屋さん情報局」が6月18日に投稿する企画告知をリポスト- 当選発表：キャンペーン終了後、「まいにち本屋さん情報局」からXのダイレクトメッセージで当選者個別に連絡。- 賞品：図書カードNEXT 1,000円分を抽選で5名様にプレゼント

「歴史上の人物が猫だったら」というコンセプトで歴史を描く4コマ漫画。各巻で通常版（B6サイズ）とジュニア版（A5サイズ）の2種類を発売。内容は同一ながらジュニア版はすべての漢字にふりがな付き、解説ページも充実しており、小学生が楽しみながら歴史の勉強をできることが話題となっている。2026年6月現在でシリーズ累計200万部を突破。YouTube公式チャンネル(http://www.youtube.com/@%E3%81%AD%E3%81%93%E3%81%AD%E3%81%93%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)では動画を好評配信中。