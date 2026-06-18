銚子丸初！「銚子丸 夏の福袋」が数量限定で新登場。6月25日(木)より予約受付開始！

株式会社銚子丸

株式会社銚子丸（本社：千葉県千葉市、代表取締役：石井 憲、以下「銚子丸」）は、2026年6月25日(木)から2026年7月23日(木)までの期間、銚子丸初となる夏福袋「銚子丸 夏の福袋」の事前ネット予約を数量限定で承ります。

「銚子丸 夏の福袋」は、銚子丸でのお食事をお楽しみいただける商品無料券と、福袋限定のオリジナルグッズを詰め合わせた特別なセットです。

ご自宅でも、お出かけ先でも、銚子丸らしさを感じていただけるアイテムをご用意しました。

「銚子丸 夏の福袋」商品概要

販売価格3,300円（税込）に対し、総額最大4,268円分の商品無料券とオリジナルグッズ3点がセットになった、お得な福袋です。

限定オリジナルグッズ＆チケット詳細

- 銚子丸オリジナルグラス ×1- エコバッグ ×1- お皿型メモ帳 ×1- 銚子丸ご堪能チケット（5枚セット） ×1１.銚子丸オリジナルグラス

夏の福袋限定アイテムです。この時期にぴったりな、口径が広く飲みやすい大きめサイズのグラスです。どこかレトロでポップなデザインで、銚子丸らしさを表現しました。

サイズ：約 口径86mm × 高さ107mm

容 量：365ml

２. エコバッグ

銚子丸のお持ち帰り寿司1人前～1.5人前の容器が3～4台分すっぽり入る、大きめサイズのエコバッグです。お持ち帰り寿司のご利用時はもちろん、マチが広いためスーパーでのお買い物など、日常使いにも便利です。

サイズ：約 横320mm × 縦240mm × マチ200mm

３. お皿型メモ帳

銚子丸のお皿のデザインを取り入れた、遊び心のあるメモ帳です。ページをめくるごとに柄が移り変わり、全7種類のお皿のデザインをお楽しみいただけます。

４. 銚子丸ご堪能チケット

銚子丸の人気メニューをお得に楽しめる商品無料券のセットです。

総額最大4,268円分・5枚セット

有効期限：2026年10月30日(金)

・劇団セット 一皿無料券

・お好きな爆盛り寿司 一皿無料券

・お好きな笑巻 一皿無料券

・お好きなデザート 一皿無料券

・茶碗蒸し 一皿無料券

【チケットご利用に関する注意事項】

※すし銚子丸・すし銚子丸 雅でご利用いただけます。

※本券1枚で、ご来店店舗で販売中の対象商品1皿とお引き換えいたします。

※テイクアウト商品にはご利用いただけません。

※店内飲食でのみご利用いただけます。

※クーポンご利用の際は、タッチパネルでは注文せず、客席にて直接劇団員にお申し付けください。

※該当の交換品が欠品している場合、同等品での対応とさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※本券は単体では販売しておりません。

※転売は固くお断りいたします。

※本券には複製防止のため特別な加工を施しております。コピーでのご利用はできません。

【クーポンご利用対象外店舗】

・すし銚子丸 新宿サブナード店

・百萬石

・standing 鮨 bar yasuke

・鮨 yasuke 千客万来店

ご予約方法（事前ネット予約）

2026年6月25日(木)から2026年7月23日(木)までの期間、以下のご予約ページにて事前ネット予約を承ります。

※数量限定商品のため、予定数量に達し次第、予約受付を終了いたします。

お届けについて：お届け日 8月1日（土）～順次お届けします。

＜ご予約・ご注文ページ＞

銚子丸公式「縁アプリ」 :https://appli.choushimaru.co.jp/release?utm_source=fuller&utm_medium=tablesticker&utm_campaign=tablesticker20231102銚子丸オンラインショップ（Amazon） :https://www.amazon.co.jp/stores/page/9DA28762-AE75-489E-BF04-9AFA2DAD5841

皆様のご来店を心よりお待ち申し上げます。

株式会社銚子丸について

千葉、東京、埼玉、神奈川に92店舗（2026年5月23日現在）を直営店のみで展開しています。グルメ回転寿司「すし銚子丸」、複合商業施設などに出店する「すし銚子丸 雅(みやび)」、寿司割烹業態の「江戸前すし百萬石」では店舗を舞台、従業員を劇団員として観客であるお客様を楽しませる「劇場コンセプト」を特徴としております。

銚子港をはじめ日本各地、世界中の海から水揚げされた新鮮な鮮魚を、寿司職人が毎日店舗で「捌きたて」「握りたて」「作り立て」でご提供しております。銚子丸だからこその新鮮でネタの大きい寿司をお得な価格で楽しめるグルメ回転寿司としてお客様に支持されております。

商号：株式会社銚子丸

代表者：代表取締役 石井憲

本店所在地：千葉県千葉市美浜区浜田2-39

設立年月日：1977年11月2日

主な事業の内容：すし銚子丸（グルメ回転すし）、すし銚子丸 雅（グルメすし）、江戸前すし百萬石（すし割烹）の店舗経営

資本金：1億円（2026年2月28日現在）

URL：https://www.choushimaru.co.jp/