「大関 甘酒 190G瓶詰」製造・出荷終了のお知らせ

大関株式会社

このたび大関株式会社（兵庫県西宮市、社長：長部訓子）は、1974年の発売以来、長年にわたり多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました「大関 甘酒190G瓶詰」につきまして、製造および出荷を終了することをお知らせいたします。これまでのご愛顧に心より感謝申し上げます。なお、『大関 甘酒』は、軽量で持ちやすく、廃棄しやすい紙容器の125mlカートカン、1Ｌ紙パックのラインナップで引き続きお楽しみいただけます。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■「大関 甘酒190G瓶詰」について

大関 甘酒 190G瓶詰

「大関 甘酒190G瓶詰」は1974年に発売し、2024年に発売50周年を迎えたロングセラー商品です。

灘の蔵元である大関の厳選した酒粕を使用し、砂糖や蜂蜜のやさしい甘みと生姜の風味が調和した、まろやかな味わいが特長の酒粕甘酒です。なめらかな口あたりとのどごしで、幅広い世代のお客様にお楽しみいただいてまいりました。

発売以来、半世紀にわたり本商品をご愛飲いただきましたすべてのお客様に、深く感謝申し上げます。

弊社からの出荷は終了し、店頭在庫がなくなり次第、販売終了となります。

■今後について

本商品の出荷終了に伴い、 「大関 甘酒125mlカートカン詰」 を後継商品として展開しております。

本商品は、「大関 甘酒」発売50周年を機に、新たなお客様のニーズに対応するため開発した酒粕甘酒です。蔵元こだわりの酒粕に加え、蜂蜜・生姜をアクセントとして使用し、長年ご支持いただいている味わいはそのままに、よりすっきりとした飲み口に仕上げました。

またパッケージには赤字の漢文調デザインを踏襲することで、伝統的なブランドイメージを継承しつつ、軽量で廃棄しやすい紙製カートカン容器を採用し、利便性と環境配慮の両立を図りました。

大関は今後も、安全・安心で魅力ある商品を通じて、お客様の暮らしに寄り添い続けてまいります。

■後継商品 「大関 甘酒125ｍｌカートカン詰」 概要

大関 甘酒 125mlカートカン詰

商品名 大関 甘酒

内容量／容器 125ml／カートカン

ランク 甘酒（清涼飲料水）

原材料名 砂糖（国内製造）、酒粕、

生姜汁、澱粉、蜂蜜、食塩／酸味料

参考小売価格 オープン

発売時期 発売中

発売地域 全国

■『大関 甘酒』ラインアップについて

1974年の発売以降、様々なシリーズを展開してきました。現在のラインアップは下記の通りとなります。

『大関 甘酒』シリーズと『おいしい甘酒』シリーズ

『大関 甘酒』シリーズには「大関 甘酒 酒粕米麹ブレンド乳酸菌入り125mlカートカン詰」が、2026年3月23日（月）より新しく加わりました。本商品は、酒粕が持つコクと旨味に、米麹甘酒の自然ですっきりとした甘さを加えることで、まろやかさと満足感のあるリッチな味わいに仕上げています。

○『大関 甘酒』シリーズ

商品名 大関 甘酒

内容量／容器 125ml／カートカン

ランク 甘酒（清涼飲料水）

原材料名 砂糖（国内製造）、酒粕、生姜汁、澱粉、蜂蜜、食塩／酸味料

参考小売価格 オープン

発売日 発売中

発売地域 全国

商品名 大関 甘酒

内容量／容器 １L／紙パック

ランク 甘酒（清涼飲料水）

原材料名 砂糖（国内製造）、酒粕、生姜汁、澱粉、蜂蜜、食塩／酸味料

参考小売価格 528円（税抜）／ 570円（税込）

発売日 発売中

発売地域 全国

商品名 大関 甘酒 酒粕米麹ブレンド乳酸菌入り

内容量／容器 125ml／カートカン

ランク 甘酒（清涼飲料水）

原材料名 甘酒（米、米麹）（国内製造）、砂糖、酒粕、生姜汁、澱粉、はちみつ、食塩、

乳酸菌（加熱処理）／酸味料

参考小売価格 オープン

発売日 発売中

発売地域 全国

○『おいしい甘酒』シリーズ

商品名 おいしい甘酒

内容量／容器 940g／瓶

ランク 甘酒（清涼飲料水）

原材料名 砂糖（国内製造）、酒粕、澱粉、蜂蜜、食塩／酸味料

参考小売価格 706円（税抜）／ 762円（税込）

発売日 発売中

発売地域 全国

商品名 おいしい甘酒 生姜入

内容量／容器 940g／瓶

ランク 甘酒（清涼飲料水）

原材料名 砂糖（国内製造）、酒粕、澱粉、生姜、蜂蜜、食塩／酸味料

参考小売価格 706円（税抜）／ 762円（税込）

発売日 発売中

発売地域 全国

商品名 おいしい甘酒 乳酸菌入り

内容量／容器 １L／紙パック

ランク 甘酒（清涼飲料水）

原材料名 砂糖（国内製造）、酒粕、澱粉、蜂蜜、食塩、乳酸菌（加熱処理）／酸味料

参考小売価格 652円（税抜）／ 704円（税込）

発売日 発売中

発売地域 全国

■その他

○大関 甘酒Webサイト：https://www.ozeki.co.jp/ozeki_amazake/

Webサイトでは酒粕の栄養成分や、『大関 甘酒』を活用したデザート・料理などの幅広いレシピを紹介しています。

○大関公式オンラインショップ：https://shop.ozeki.co.jp/amazake_ct