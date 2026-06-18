愛知県のファシリティマネジメント企業 大成株式会社が『ABABA』を活用し知名度の壁を超え能動的な新卒採用を実現した事例に関するインタビューを公開

株式会社ABABA

株式会社ABABA（本社：東京都渋谷区、代表：久保駿貴・中井達也）は、大成株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：加藤憲博、以下「大成」）の『ABABA』導入事例インタビュー記事を公開いたしました。

本記事では、同社が知名度の低さに起因する母集団形成の難しさと、採用担当者のリソース不足に対してどのように『ABABA』を活用し、学生との接点創出に至ったかについて詳しく紹介しています。

■導入の背景と課題

事例記事の全文はこちら :https://biz.ababa.co.jp/case/int017/

大成はファシリティマネジメント業界に属しており、近接業界と比較して学生が仕事内容を具体的に想像しにくく、認知の獲得に繋がりにくいという課題がありました。

不特定多数が参加する大型の採用イベントやナビサイトだけでは、知名度の低さから母集団形成に苦戦することに加え、他の業務と兼務で採用活動を行っているため工数負担の大きさにも課題を感じていました。

そうした中で「最終面接まで進んだ学生の努力や頑張りを応援し救いたい」というサービスの思想や、登録学生数および導入企業数の伸びに共感とご期待をいただき、導入に至りました。

■インタビューのハイライト

1. 最終面接まで進んだ「質の高い学生」との出会い

特定の会社の最終面接で落ちてしまっても、他社で内定を獲得する学生も多くいるため、『ABABA』に登録している学生についてネガティブには感じていませんでした。

実際に学生に会ってみると自己分析やビジョンの言語化ができており、非常に質が高いと驚いています。 面談の無断欠席もほとんどなく、選考連絡にも真摯に対応する誠実な学生と評価しています。

2. 採用担当者の工数を大幅に削減する「手厚いサポート体制」

『ABABA』ではスカウトの文面作成からターゲット選定、送信代行までを一貫してサポートしています。 担当者が他の業務で多忙な時期でも業務を滞らせることなく、効率的で持続的な採用活動が可能になりました。

3. リスクを回避できる成功報酬型プラン

採用が決定した際に費用が発生する成功報酬型プランにより、予算計画に沿った運用が可能です。「もし成果が出なくても活用をやめるという選択肢はない」 と語るほど運用の安心感を実感しています。

■大成株式会社 採用担当者のコメント（記事より抜粋）

これまではナビ媒体と採用イベントが採用活動の中心となっていました。一方でリスク分散が重要だと思っているので2つの手法しかないということに不安を感じていました。そんな中で『ABABA』に出会えて、さらなる可能性が広がったと感じています。

サポート面では担当者の方が当社の理解を深めてくださり、当社のメンバーの一員のような解像度でスカウト対応をしてくれるので、安心してお任せすることができています。

■”就活の過程を評価する”新卒スカウトサービス『ABABA』

『ABABA』は最終面接まで進んだことのある就活生だけが登録できるダイレクトリクルーティングサービスです。学生はサービス登録時に最終面接まで進んだ企業の情報を提出することで、その実績を見た企業からのスカウトを受け取ることができます。

企業はこの情報から学生の適性や志向性を非常に高い精度で把握し、スカウトを送付できるため、採用活動の後半期においても企業・学生の双方にとって納得度が高いマッチングの創出を図ることができます。

就職活動の過程を評価する仕組みを作り、落ちても次に繋がる就職活動を実現することによって、社会課題とも言われる「就職活動うつ」に悩む就活生の心理的なストレスの軽減に寄与しながら、企業のブランディング保持にも貢献し、社会課題と事業課題の双方を解決します。

利用を検討される人事様はこちら :https://hr.ababa.co.jp/company/?utm_source=pr&utm_medium=pr260618■大成株式会社 会社概要

所在地：名古屋市中区栄3-31-12

設 立：1959年

代 表：加藤 憲博

ＵＲＬ：https://www.taisei-bm.co.jp/

事業内容：ビルメンテナンス業、警備業、駐車場の管理、建築・土木工事全般に

関する請負、労働者派遣事業、太陽光発電事業、建物・公共施設等の

運営管理に関する請負ならびにコンサルティング

■株式会社ABABA 会社概要

会社名：株式会社ABABA

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目19番19号 恵比寿ビジネスタワー8階

従業員数：100名（インターン・アルバイトを含む）

設立：2020年10月19日

資本金：1億円

URL：https://hr.ababa.co.jp/ababa



