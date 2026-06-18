GreenSnap、自社のイベント運営経験から生まれたイベントDXシステム「ヒライテ」、ベータ版をリリース

GreenSnap株式会社

植物コミュニティアプリ「GreenSnap」を運営するGreenSnap株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：西田貴一）は、自社で30回以上開催してきたリアルイベント「GreenSnap Marche」の運営知見を活かし、出展者募集から当日運営までをワンストップで管理できるイベントDXシステム「ヒライテ」ベータ版の運用を開始いたします。本サービスにより、イベント主催者が抱える煩雑な運営タスクや出展者管理の負荷を解消し、よりスムーズで質の高いイベント運営の実現を支援してまいります。

■サービス開発の背景

GreenSnapはこれまで、植物好きが集うリアルイベント「GreenSnap Marche」を全国各地で30回以上にわたり開催してまいりました。回を重ねるごとに来場者・出展者・スポンサーの皆さまにご好評をいただく一方で、運営の現場では、出展者の募集・選定・契約管理、LPやSNSをはじめとしたクリエイティブ制作、当日マニュアルや備品手配、来場者・出展者へのアンケート集計など、横断するタスクが膨大で、情報がスプレッドシートやチャットに散在することによる工数増・コスト増が大きな課題となっておりました。

近年、各地で植物・園芸関連のマルシェやポップアップ、ワークショップが活発化する一方、イベント主催者向けに特化した管理ツールは限られており、汎用的なフォームや表計算ソフトを組み合わせて運用している主催者も多いのが実情です。GreenSnap社内でも、同様の課題感を抱えながら自社運営の中で課題解決に取り組んでまいりましたが、、自分たちが本当に困っていた業務をプロダクトとして解決すべきだと考え、イベントDXシステム「ヒライテ」の開発に至りました。

「ヒライテ」は、デジタルスタンプラリー「スマペタ」と同様に、実際のイベント主催者・運営者の視点を起点に設計しております。現場の運営フローを熟知したチームが開発を主導することで、これまでの汎用ツールにはなかった、イベント主催者の実務にフィットした管理体験の提供を目指します。

■「ヒライテ」の概要

「ヒライテ」は、イベントの企画立ち上げから出展者の募集・コミュニケーション、当日運営、アンケート分析までを一元管理できる、イベント主催者向けのDXシステムです。ベータ版の段階で、以下の主要機能を実装しております。

特徴1：イベントの企画から運営までを一気通貫で管理

イベント概要や規約の作成機能、出展者の募集から出展確定までのステータス管理、出展者とのコミュニケーション機能を備えており、これまで複数ツールに分散していた情報を「ヒライテ」上に集約できます。担当者間の引き継ぎや認識齟齬を減らし、運営チーム全体の生産性向上に貢献いたします。

特徴2：現場運営に必要な備品・アンケート・スポンサー管理を標準搭載

テント・テーブル・電源などの備品設定機能、来場者・出展者向けのアンケート機能、スポンサー管理機能を標準で搭載しております。当日運営に直結する情報を同一プラットフォーム上で扱えるため、紙のマニュアルや個別ファイルでの管理から脱却し、運営品質の均質化を実現いたします。

特徴3：過去出展者データを活かした安心・安全な運営

過去に出展いただいた事業者の評価情報やブラックリストを管理できる機能を備えており、回を重ねるごとに蓄積される運営知見をデータ資産として活用できます。継続的に開催されるイベントにおける出展者選定の精度向上と、来場者にとって安心して楽しめる場づくりを支援いたします。

▼本サービスに関するお問い合わせはこちら（法人のお客様）

https://greensnap.jp/company/contact

■今後の展望

「ヒライテ」は現在ベータ版として社内と一部の外部ユーザーとの運用を開始しており、自社開催の「GreenSnap Marche」を中心に実務での検証を重ねてまいります。今後はワークショップなどの予約機能、イベントに関わる業者の登録・マッチング機能などの追加開発を進め、2026年秋頃を目処に、社外のイベント主催者の皆さまにもご活用いただけるよう、外部提供の開始を予定しております。

GreenSnapは、デジタルスタンプラリー「スマペタ」をはじめとするイベント関連プロダクト群とあわせて、イベントDXツールの開発を引き続き推進し、植物・園芸領域にとどまらず、あらゆる規模・テーマのイベントがスムーズに開催される世界を目指してまいります。

GreenSnapは今後も、植物とデジタル技術を掛け合わせることで、人々の暮らしを豊かにするとともに、業界全体の発展に貢献する取り組みを続けてまいります。

■GreenSnapについて

GreenSnap社が運営する「GreenSnap」は、ユーザーの70%以上を女性が占める植物に特化したSNSアプリです。植物の名前や育て方を調べたり、植物写真のタイムライン投稿やアルバム記録、ブログなどの機能を備えており、植物好き同士の活発なコミュニティも存在します。

ユーザー数はGreenSnap社運営メディア全体で最大月間1,200万人、アプリダウンロード数350万、1日最大40,000枚、累計2,000万枚もの投稿がされている、いま注目を集める植物メディアです。

▽GreenSnap Webサイト：https://greensnap.jp/

▽植物とお花をテーマにしたイベント 「GreenSnap MARCHE」：https://greensnap.jp/event/

▽植物のオンラインショップ「GreenSnapSTORE」：https://reensnap.co.jp/

▽【土を使わず育てる観葉植物】Table Plants（テーブルプランツ）：https://tableplants.jp/

▽【植物のための新しい活力剤】cu:Leaf(R)（キュリーフ）：https://lp.greensnap.jp/culeaf

▽あらゆる規模のイベントをサポート 「スマペタ」：https://smapeta.jp/

▽動くぬりえサービス「ぬりえもん」：https://nuriemon.jp/

▽植物情報サイト「horti」：https://horti.jp/

▽GreenSnap株式会社について：https://greensnap.jp/company/