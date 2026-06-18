帝国不動産、社名変更を機にオーナー向け情報発信を本格強化

帝国不動産株式会社

帝国不動産株式会社（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：木本啓紀、以下「帝国不動産」）は、地主・資産家向けの賃貸経営情報誌「オーナーズ・スタイル」2026年夏号において、当社の土地活用提案や環境配慮型住宅、経営方針などに関する記事が掲載されたことをお知らせします。あわせて、2026年7月25日（土）に開催される「資産の大相談会in東銀座」に出展し、地主・不動産オーナー向けの個別相談を実施します。

今回の掲載および出展は、2026年5月の社名変更を機に、地主・資産家層に向けてあらためて当社の強みや事業方針を発信する取り組みの一環です。環境配慮型住宅や都市部土地活用に関する提案に加え、帝国不動産代表取締役社長・木本によるトップインタビューを通じて、当社の経営方針や今後の展望についても紹介しています。

■ 「オーナーズ・スタイル」掲載概要

「オーナーズ・スタイル」2026年夏号では、帝国不動産の土地活用提案や環境配慮型住宅、都市部における賃貸住宅開発の強みについて紹介されています。

記事内では、当社が強みとする鉄骨ブレース工法による3・4階建て賃貸住宅や、「東京ゼロエミ住宅」に対応した環境配慮型住宅について掲載。助成金を活用した土地活用提案や、狭小地・変形地に対応する設計力など、都市部における収益性とコストパフォーマンスを両立する取り組みが紹介されています。

また、14年連続で入居率99％超（2026年3月末時点）を維持する管理実績や、単身者向け賃貸住宅に特化した事業戦略についても掲載されています。

■ 帝国不動産のトップインタビュー掲載

同誌の巻頭では、当社代表取締役社長・木本のインタビューも掲載されています。

インタビューでは、「ふつうの集合住宅が実はいちばんよくできている」という考え方を軸に、当社の経営理念や、事業再建において重視したファイナンス視点・データに基づく経営について紹介しています。

また、社名を「アーキテクト・ディベロッパー」から「帝国不動産」へ変更した背景や、今後の成長戦略、地主・不動産オーナーへのメッセージについても掲載されています。

■ 「資産の大相談会in東銀座」出展概要

帝国不動産は、2026年7月25日（土）に開催される「資産の大相談会in東銀座」に出展します。

当日は、土地活用や建て替え、環境配慮型住宅、相続対策、収益改善など、不動産オーナー向けの個別相談を実施予定です。本イベントは、建築・売買・大規模修繕・資産コンサルティングなど、賃貸住宅オーナー向けの専門企業が集まる相談イベントで、約200名の来場が予定されています。

帝国不動産ブースでは、土地活用や建て替え、環境配慮型住宅に関する個別相談を受け付けています。

※画像は、2026年2月7日（土）に開催された前回イベントの様子です。

来場予約・イベント詳細は、以下の公式サイトをご覧ください。

【「資産の大相談会in東銀座」公式サイト】

https://owners-style.net/s/sodankai/

＜開催概要＞

イベント名：資産の大相談会in東銀座

開催日時：2026年7月25日（土）10:00～16:30

会場 ：マイナビPLACE 歌舞伎座タワー

所在地：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー23F

主催 ：株式会社オーナーズ・スタイル

■ 帝国不動産株式会社について

2026年5月、株式会社アーキテクト・ディベロッパーより社名変更。帝国不動産は、「美しい暮らし方を住まいから」を企業理念に掲げ、賃貸集合住宅の開発・管理を一社一貫体制で手掛けているのが特長です。データ駆動型の経営とファイナンスのプロ集団の専門知見、そして社員の情熱を原動力に、オーナー・投資家・居住者へ「最善の答え」となる価値を提供しています。今後は、50年、100年先まで見据えた暮らしと資産のパートナーとして、次代の地域の未来を共創することを目指しています。

詳細 https://teikokufudosan.jp/