【島村楽器】楽器演奏で『新しいじぶんに出会えたエピソード』募集キャンペーンを実施！

島村楽器株式会社

島村楽器株式会社（本社：東京都江戸川区、代表取締役社長：廣瀬 利明、以下 島村楽器）は、2026年6月18日（木）から7月31日（金）まで、楽器演奏で『新しいじぶんに出会えたエピソード』募集キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、楽器演奏を通じて、自身の新たな一面の発見につながったエピソードを募集します。応募作品の中から受賞作品を10点選出し、受賞者には「えらべるPay(R)」 10,000円分を贈呈いたします。

▼特設サイト▼

https://www.shimamura.co.jp/corporate/brand_promise/special/episode2026.html

キャンペーン概要

楽器演奏で『新しいじぶんに出会えたエピソード』募集キャンペーン

■募集内容

楽器の演奏体験によって、それまで知らなかった自分自身の一面に気づかされたことはないでしょうか。演奏をきっかけに、「やってみたら楽しかった」 「手にしただけでワクワクした」「知らない世界に触れることができた」「音で気持ちを伝えられる喜びを知った」といった経験があるかと思います。そんな皆さんの、演奏を通じて新しい自分に出会えたエピソードをお送りください。

■募集期間

2026年6月18日（木）～7月31日（金）

■キャンペーン内容

キャンペーン期間中に、エピソードをご応募いただいた方の中から受賞者10名様に「えらべるPay(R)」 10,000円分をプレゼントいたします。

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

■結果発表

厳正な選考の上、受賞者を決定いたします。受賞者の発表は、賞品の送付をもって代えさせていただきます。賞品は8月頃の送付を予定しております。なお、受賞エピソードの一部については、特設サイトに掲載いたします。

■募集内容

1.テーマに沿ったオリジナルのエピソード

・最低100文字、最大2000文字以内

・応募は一人あたり最大5エピソードまで

・エピソード内には、必ず楽器名を含める

2.エピソードに関連する写真（任意）

・10MBまでのjpeg/pngファイル

※第三者の著作権、肖像権その他の権利を侵害するエピソード内容および写真は応募できません。

※写真を添付する場合は、応募者本人が撮影したオリジナル作品に限ります。

※人物が写っている場合は、事前に当該人物から使用許諾を得てください。

■応募方法

１.キャンペーン特設サイトへアクセス

２.応募フォームよりエピソードと必要事項を記入して応募してください。

※キャンペーン概要に関する詳細は、特設サイトをご確認ください。

島村楽器株式会社について

島村楽器は「音楽の楽しさを提供し、音楽を楽しむ人を一人でも多く創る」という経営理念のもと、全国40都道府県に182の店舗（楽器販売店舗・音楽教室、ならびに補聴器販売店舗と屋内型テーマパーク各1店舗を含む）を展開する、国内最大の総合楽器店(※)です。※引用元：The Music Trades誌「Top Global Dealers Report」

事業領域として「楽器プレイヤーのトータルサポート」を掲げ、楽器販売と音楽教室の2事業を主軸としながら、長く演奏していると必要になる楽器修理、体験や演奏発表の場としてのイベント・コンサートの企画・実施、気兼ねなく練習できるスタジオ運営も行っています。

会社概要

社名 ： 島村楽器株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 廣瀬 利明

設立 ： 昭和44年3月（創業：昭和37年1月）

売上高 ： 503億円（2026年2月）

従業員数：2,427名（2026年2月）

URL ： https://www.shimamura.co.jp