【INTLOOP】みん就「2027年卒 みんなのIT業界新卒就職人気企業ランキング」でTOP100入り

INTLOOP株式会社

INTLOOP株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 博文、以下 INTLOOP）は、みん就株式会社が運営する口コミ就職情報サイト「みん就」が発表した「2027年卒 みんなのIT業界新卒就職人気企業ランキング」において、総合ランキング64位にランクインしたことをお知らせいたします。昨年の162位から98ランクアップし、IT業界における就職人気ランキングでTOP100入りを果たしました。

■INTLOOPが昨年162位から64位へ大幅ランクアップ

本ランキングは、2027年卒業予定の学生を対象に、IT業界における就職人気企業を「仕事の魅力」「会社の魅力」「働き方の魅力」「採用広報の魅力」の4つの観点から調査したものです。

今回の98ランクアップは、ランクインしている他社と比較しても大きな上昇幅であり、若年層からの認知・関心が高まりつつあることを示す指標の一つと捉えています。

当社では、事業成長に伴い、若手社員が早期から裁量を持ち、顧客課題の解決や新たな価値創出に挑戦できる機会が広がっています。今回の結果は、こうした働く環境や成長機会が、就職活動中の学生層において一定程度認知されてきていることの表れと考えています。

■採用広報における継続的な情報発信

少子化や人材獲得競争の激化を背景に、企業には採用活動にとどまらず、入社後の成長機会や働く意義を継続的に伝える姿勢が求められています。

INTLOOPでは、事業成長を支える人材基盤の強化に向けて、若年層との接点づくりに取り組んでいます。2027年卒採用においては、学生との早期接点の創出に加え、当社の事業内容・社員のリアルな声・成長環境をより具体的に伝えるため、SNSやオウンドメディアを通じた継続的な情報発信を行ってきました。

- 新卒採用サイト：https://www.intloop.com/recruit/grad/- 公式Instagram：https://www.instagram.com/intloop/- 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCecKVbTqvNs_gnBS8bRipPQ

今後も採用・育成を、事業成長を支える重要な取り組みの一つと位置づけ、若手社員が挑戦・成長できる環境を整えるとともに、INTLOOPの事業や働き方への理解を深める発信を続けてまいります。

■みんなのIT業界新卒就職人気企業ランキング概要

調査主体：みん就

調査期間：2025年4月10日～2026年3月27日

調査対象：2027年卒業予定登録学生のみん就会員

有効回答人数：6,670人

調査方法：「みん就」上でのWebアンケートおよびみん就主催の就職イベントでのWebアンケート・紙アンケート

URL：https://www.nikki.ne.jp/event/20260519/

■INTLOOP株式会社について

INTLOOP（イントループ）株式会社は、「人と企業の成長が循環する社会の実現」をミッションに掲げ、社員コンサルタントと約57,000名（2026年4月末時点）のプロフェッショナル人材によるハイブリッド体制により、企業変革を加速するコンサルティングファームです。

コンサルティングのコアスキルである“知”の活用を軸に、戦略策定から実行、内製化支援まで一貫して伴走します。変革実行力と高品質な専門性を強みに、柔軟かつ実効性の高い支援を提供しています。

コンサルティングを中核に、プロフェッショナル人材活用、テクノロジーおよびデジタルトランスフォーメーション領域を組み合わせ、企業価値の向上に貢献しています。

会社名：INTLOOP株式会社

代表者：代表取締役 林 博文

所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス27階

設立：2005年2月

事業：コンサルティング、プロフェッショナル人材支援、テクノロジーソリューション、 デジタルトランスフォーメーション、人材紹介

URL：https://www.intloop.com

本プレスリリースに関するお問い合わせ

INTLOOP株式会社 広報事務局 担当：飯田・木村

メール：pr@intloop.com 電話：03-5544-8040