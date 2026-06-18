「歩く」をデザインするフットギアブランド・NEULO（ニューロ）のシードラウンドにおいて出資

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ（代表取締役：田島 聡一、本社：東京都渋谷区）は、同社が運用するGenesia Venture Fund 4号（以下、GV-4）より、パフォーマンス・フットギアの開発・販売を行うNEULO株式会社（代表取締役：船瀬 悠太、本社：兵庫県神戸市、以下：NEULO）のシードラウンドにおいて出資したことをお知らせいたします。同ラウンドの出資者は、Dawn Capital、Asu Capital Partners、宇佐美 進典氏、渡辺 雅之氏、および元陸上オリンピック選手です。

出資の背景

AIの進化により、効率的な情報処理の多くが代替されていく時代において、人間固有の価値である「問いを立てる力」や「創造性」の重要性はますます高まっています。古代ギリシャのアリストテレスが弟子たちと歩きながら議論・講義を行い、ダーウィンが「思索の小道」と名づけた散歩道を歩きながら進化論の着想を深めたように、「歩くことが思考を活性化させる」という知見は、経験則として長く語り継がれてきました。

一方、現代人の多くは長時間の座位や不自然な歩行習慣によって、本来備わっている身体機能を十分に活かせていません。近年はベアフットシューズ市場も拡大していますが、機能性を重視するあまり日常生活への取り入れにくさやデザイン性との両立に課題を抱える製品も少なくありません。

NEULOは、「歩行と創造性」の関係に着目し、足元から人間本来のパフォーマンスを引き出すことを目指しています。都市生活者がオン・オフを問わず日常的に履けるプロダクトとして、身体機能を高める設計と美意識を両立させ、新たなカテゴリーの創出に挑戦しています。当社は、AI時代における人間固有の価値を足元から支えるというビジョンと、それを実現するチームの実行力を評価し、今回の出資に至りました。

事業内容

NEULOは、「歩くをデザインする」をコンセプトに掲げるパフォーマンス・フットギアブランドです。現在開発中の第一弾モデルは、元大手スポーツメーカーの開発者と共に独自設計を追求しており、以下の5つの特徴を備えています。

- ゼロドロップ：かかととつま先の高低差をなくし、人間本来の姿勢へ導く- ワイドトゥボックス：足指の自由を確保し、地面を掴む感覚を呼び起こす- ミニマムトースプリング：推進力を最小限の傾斜で実現し、足指を使った歩行をサポート- 中底のミッドソール：地面からの反応を感じ、屈曲性を兼ね備えながら快適なクッション性を提供- かかとでフィットする足型設計：日本で開発された足型をベースに、踵周りのフィット感と足指の自由度を確保

「シューズが変わると、歩き方が変わる。歩き方が変わると、思考が変わる」というブランドの哲学のもと、都市生活者のコンディショニングを足元から支える一足を目指しています。

世界のフットウェア市場は約70兆円規模に及びますが、NEULOは創業時からグローバル展開を視野に入れており、日本のものづくりとNEULO独自の「歩行哲学」を融合させたプロダクトで世界市場に正面から挑みます。

調達した資金の用途と今後の展望

今回調達した資金は、以下の目的に活用される予定です：

- 2026年夏に予定している第一弾プロダクト（ユニセックス展開）の販売開始に向けた開発体制の強化- 製品の先行登録（Waitlist）受付開始を起点としたブランド認知の拡大- 登録者への優先購入権付与・ローンチ情報の先行公開を通じたコミュニティ形成- 日本を起点としたグローバル展開に向けた事業基盤の整備

NEULOでは、2026年夏に販売開始予定のシューズ（ユニセックス展開）の先行登録を開始しました。登録者にはローンチ情報の先行公開や、優先購入券を提供します。ご興味のある方は是非ご登録ください。

先行登録（Waitlist）はこちら：https://neulo.com/#join-waitlist

出資について

株式会社ジェネシア・ベンチャーズ General Partner 鈴木 隆宏

AIが「脳」の領域を代替していく流れは、もはや不可逆です。だからこそ、これからの時代における人間の価値は、思考や情報処理だけではなく、「身体性」へと深く回帰していくのだと思います。その中でも「歩く」という行為は、誰もが毎日当たり前のように繰り返す、最も身近な身体活動です。その一歩一歩を、楽しく、健康につなげるパフォーマンス・フットギアブランドをつくるというNEULOのビジョンに、深く共鳴しました。

CEOの船瀬さんとはインドネシアで出逢って10年以上。事業成長と組織構築を同時にやり切れる稀有な起業家であることを、誰よりも知っています。船瀬さんと最高のチームと共に、日本発のブランドを世界へ広げる挑戦の一員として、私たちも全力で歩みを進めていきます。

NEULOと共に、日本から世界へ歩みます。

会社概要

NEULO

会社名：NEULO株式会社

WEB ：https://neulo.com/

設立 ：2025年6月2日

所在地：兵庫県神戸市

代表者：代表取締役 船瀬 悠太

ジェネシア・ベンチャーズ

会社名 ：株式会社ジェネシア・ベンチャーズ

WEB ：https://genesiaventures.com/

設立 ：2016年8月

本社 ：東京都渋谷区道玄坂1-10-5 渋谷プレイス3F Orbit Shibuya内

事務所 ：ジャカルタ）WeWork Revenue Tower, Scbd, Jl Jend.Sudirman No.52-53, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta City, JK, 12190, Indonesia

：ホーチミン）Genesia Orbit HCMC, 53 Nguyen Co Thach, An Loi Dong, Quan 2, Ho Chi Minh City

：ベンガルール）Block L, Embassy Tech Village, Devarabisanahalli, Outer Ring Road, Bellandur, Bengaluru, KA 560103

代表者 ：代表取締役／General Partner 田島 聡一