韓国ドラマ『第５共和国』が遂にアジアプレミアムで見放題配信開始！

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社

Prime Videoのサブスクリプション『ドラマ＆エンタメ☆アジアPremium』（以下「アジアプレミアム」といいます）では、激動の韓国現代史に迫る衝撃の政治サスペンスの傑作『第５共和国』をはじめ、幅広いジャンルの韓国旧作コンテンツの名作をアジアプレミアム見放題独占にて配信中です。

■ 全話見放題独占配信中！韓国現代史に迫る衝撃の政治サスペンスの傑作！！

「第5共和国」▶「第５共和国」：配信はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GW8879HX)

韓国激動の“第5共和国”時代を史実に基づき描いた重厚な歴史作「第５共和国」。

これまでDVDでしか視聴が叶わなかった幻の名作が、満を持してアジアプレミアムに登場、全話見放題独占配信中です。配信開始直後から待ちに待ったファン達による歓喜の声が上がりSNSでも話題沸騰の作品です！！

【あらすじ】

1979年10月26日、パク・チョンヒ大統領がキム・ジェギュ情報部 部長によって暗殺された。パク・チョンヒ大統領に忠誠を誓って作られた軍の秘密組織“ハナ会”率いるチョン・ドゥファン（イ・ドックァ）は、この事件をきっかけに一躍軍の実権を握る主導者となる。“12.12粛軍クーデター”や“光州事件”などを経て絶対的な力を得、一軍人にすぎなかったチョン・ドゥファンであったが遂には第11代大統領の座まで昇りつめることとなる。しかしチョン・ドゥファンの腐敗した独裁軍事政権に対しキム・デジュンやキム・ヨンサム、キム・ジョンピルらを筆頭とした民衆による民主化運動が、弾圧されながらも成されていき第5共和国は徐々に崩壊していく・・・・。

【見どころ】

1979年10月26日のパク・チョンヒ大統領暗殺事件をきっかけに、軍人チョン・ドゥファンが11代大統領に昇りつめるまでの栄光と「第5共和国」という独裁軍事政権の崩壊、そして韓国の民主化への道のりという激動の時代を実話に基づき描いた本作。

権力者による軍部内部衝突をリアルに描き、韓国政治の裏側を暴き出す本作は、実名の配役、“12.12クーデター”や“光州事件”など当時の貴重な資料映像も織り込まれ、徹底的にリアルを追及した迫真のストーリーで展開されます。つくることを禁じられていた状況下にも関わらず実際に存在した軍の秘密組織 “ハナ会”の全貌や、歴代大統領初の有罪裁判までをも描いた衝撃の政治サスペンスの傑作です。

韓国の放送局MBCが軍事独裁政権時の韓国を題材に制作したドラマ「共和国」シリーズの集大成ともいえる作品で、韓国ドラマ常連のベテラン俳優イ・ドックァがチョン・ドゥファン（全斗煥）大統領を演じるほか、豪華スターが競演。

現代韓国の成り立ちを深く知ることができる、至極の政治ドラマをアジアプレミアムでぜひご堪能ください。

「第５共和国」：配信はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GW8879HX

■ イ・ボヨン主演のヒーリングドラマから王道メロドラマまで６月も続々新規入荷！

アジアプレミアムでは、家族の再生を描くハートフルドラマ、韓国ドラマ王道の愛憎メロドラマまで懐かしの旧作コンテンツを続々見放題独占配信してまいります。

「水花村の人々」

愛する人を失った時、そばで支えてくれる人々がいる──

5年前、水花村の高校で美術教師をしていたソンウ（ソン・イルグク）は、突然の事故に逢った妻の医療費のために財産を全て手放し、下半身不随になった妻を献身的に支えながら息子のノウルと3人で暮らしている。久しぶりに水花村を訪れた時に、当時の教え子だったヨギョン（イ・ボヨン）と偶然再会したのをきっかけに、水花村へ戻ってくることになる―。

ソン・イルグク＆イ・ボヨン主演、自然に囲まれたのどかな水花村を舞台に切ない愛と人々の情をやさしく描く、胸の奥深くに染み渡る珠玉の名作ヒューマンドラマです。

「水花村の人々」：視聴はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1KHC6HN

「英雄時代」

英雄は、乱世にこそ立つ──。

激動の20世紀韓国、実在の2大財閥をモデルに描く壮大な物語！

韓国の2大財閥、現代（ヒュンダイ）と三星（サムスン）をそれぞれゼロから立ち上げた実在の起業家2人の、試練と栄光、挫折と成功を描く感動の大河ドラマ。韓国の経済成長を、その真っ只中にいた企業家たちの人生をとおして描いていく重厚で見応えのある人間ドラマをぜひお楽しみください。

「英雄時代」：視聴はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H154S23B

「秋の夕立」

愛してはいけない人を、愛してしまった――切なすぎる禁断の恋

ギュウン（キム・ソヨン）とヨンソ（チョン・リョウォン）は親友同士。そんな２人が偶然ユンジェ（オ・ジホ）と出会い、それぞれが恋に落ちる。ユンジェとギュウンは結婚する事となるが、ギュウンは新婚旅行中の事故で植物状態に―。ギュウンの回復を願い看病を続けるヨンソとユンジェだったが、いつしか2人の間に愛が芽生え始めてしまい…。

韓国ドラマの王道要素がふんだんに盛り込まれた禁断のラブロマンスをお届けします。

「秋の夕立」：視聴はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZCTBC9Y

7月以降も懐かしの名作コンテンツを見放題独占配信予定です。もう一度見たかったあの作品に配信で再び出会えるかも！？どんな作品が登場するか、どうぞお楽しみに！

■『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』とは

『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』は、韓国ドラマやエンタメを中心にアジア各国のコンテンツを取り揃えたアジアコンテンツ専門チャンネルです。チ・チャンウク主演の大ヒットドラマ「あやしいパートナー ～Destiny Lovers～」を始め、社会現象を巻き起こした衝撃作「ペントハウス」シリーズや、ハン・ソッキュ主演メディカルラブロマンス「浪漫ドクター キム・サブ」シリーズ、イ・ジェフン主演の大人気痛快復讐劇「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズ、「世宗大王」の母であり、激動の乱世を王后の視点で描かれたことで話題となった「元敬（ウォンギョン）～欲望の王妃～」 【ノーカット完全版】、世界123ヶ国で視聴者数１位を記録した大ヒットラブコメディ「わたしの完璧な秘書」、宮廷歴史超大作「女人天下」のほか、亀梨和也主演でリメイクが制作された「ストーブリーグ」など、新旧の韓国ドラマはもちろん、中国・韓国映画等充実したラインナップを取り揃えています。



初回7日間無料体験実施中

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■「Prime Video サブスクリプション」概要

Prime Videoのサブスクリプションは、スポーツ、ニュース、映画、ドキュメンタリーなど様々なジャンルから取りそろえ、追加のアプリやチューナーを使わず視聴できる専門サブスクリプションです。

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■PLAN Kエンタテインメント株式会社について

映像・出版・メディア・音楽・IPプロダクト等のエンタテインメントコンテンツの企画・製作を行うカルチュア・エンタテインメント株式会社と、韓国国内で全国ネットワークを構築し、マルチ地上波放送プラットフォームを保有する唯一の民営地上波放送会社である株式会社SBS（本社：大韓民国ソウル特別市陽川区、代表取締役社長：パク・ジョンフン）が、共同で韓流ドラマ及びその他コンテンツの日本における販売を目的に2017年設立。日本国内のアジアドラマファンに向け、様々なプラットフォームを通じ、質の高いコンテンツをご提供しています。

＜会社概要＞

会社名：PLAN Kエンタテインメント株式会社

代表者：代表取締役社長 崔相基

所在地：東京都品川区上大崎3-1-1

設立日：2017年9月13日

資本金：5千万円

URL ：https://culture-pub.jp/

事業内容：韓流コンテンツの日本における販売