【6月25日～27日】国際展示会「SPORTEC Thailand 2026」に出展

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AIに特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 かおり、以下「当社」）は、2026年6月25日(木)～27日(土)にタイ・バンコクで開催される国際展示会「SPORTEC Thailand 2026」に出展いたします。

本出展は、経済産業省と連携し、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ウェルビーイング実装研究センターが設置する「"KENKO Investment for Health"ブース」内への共同出展となります。

■ タイ現地でのPoCで8割超の満足度を獲得、高いエンゲージメントを創出

当社が提供する健康管理アプリ「グッピーヘルスケア」は、これまで日本国内で300社以上の法人や自治体に導入され、累計60万ダウンロードを突破しています。

先般、大手日本企業のタイ拠点において、本アプリを活用したグローバル健康経営推進の実証実験（PoC）を実施いたしました。スマートフォンのみで手軽に参加できるチーム対抗オンライン「ウォークラリー」を開催した結果、事後アンケートで8割超の満足度を獲得し、現地従業員の高い参加意欲とエンゲージメントを創出することに成功しました。

本アプリは、日本国内と海外拠点で健康イベントを同時開催できるプラットフォームを備えており、物理的な距離を越えた従業員同士のコミュニケーション活性化を可能にします。

■ 出展の背景：急速に関心が高まるタイの健康課題と「日本型健康経営」

現在、タイ王国では急速な高齢化が進行していることに加え、18歳以上の成人におけるBMI25以上の割合が約46%に達するなど、肥満や過体重が深刻な社会問題となっています。これに伴い、がん、脳血管疾患、糖尿病といった生活習慣病（NCDs）の患者数が右肩上がりに増加しており、現地企業においても従業員の健康管理や運動機会の創出が急務となっています。

このような背景から、従業員等への健康投資により組織を活性化し企業価値や業績の向上へとつなげる日本型健康経営への関心が高まっています。



■ 「SPORTEC Thailand 2026」ブースでの展示内容と今後の展望

展示会当日は、タイにおける健康課題の可視化と改善に向け、以下の機能を中心にご紹介・ご体験いただけます。

・15種類以上の豊富なライフログ記録機能（歩数、体重、食事、睡眠等）

・ゲーム感覚で楽しくモチベーションが継続する「インセンティブポイント制度」

・スマホだけで気軽に参加ができる「ウォークラリー」機能

今回のPoCで確認された現地の高い参加意欲を足掛かりとして、今後は日常的な活動データの集約・分析へと展開し、タイ現地企業や在タイ日系企業におけるグローバル全体での健康経営の底上げに伴走してまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27329/table/391_1_34e7bd4462fb2d676b3ab00a2bd38615.jpg?v=202606181051 ]

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「一人ひとりが、自分らしい豊かな生活を描ける世界に」をコア・バリューに掲げる予防ヘルスケア×AIに特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や作業療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活（Well-being）に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役社長 小島 かおり

◆従業員数 53名（2026年4月1日時点）

＜提供サービスURL＞

・FiNCアプリ：https://finc.com/app

歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などの記録が可能な健康管理アプリ

・FiNC for BUSINESS：https://biz.finc.com

企業向け健康管理・健康経営支援サービス

・グッピーヘルスケア：https://www.guppy.healthcare/

健康管理・ウォーキングイベント活用アプリ

・FiNC DX：https://finc.com/dx

FiNCアプリをベースに、企業様専用の独立OEMアプリを開発提供

・FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad

ユーザー参加型の広告掲載サービス

※ FiNCの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社FiNC Technologiesの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。