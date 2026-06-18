睡眠と肌にアプローチする美の新習慣。寝ている間にキレイを育む機能性表示食品が新登場

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、機能性表示食品粉末・顆粒インスタントコーヒー市場国内売上No.1※の「Slimore Coffee（スリモアコーヒー）」などを展開するヘルスケアブランド『Fun and Health』から、寝ている間に睡眠と肌にアプローチする機能性表示食品「おやすみキレイ」を2026年7月15日（水）に新発売いたします。

おやすみキレイ 10ｇ×31本（31日分）／税込4,968円

【新商品のポイント】

１. 3つの機能性関与成分が睡眠と肌にアプローチし、寝ている間にキレイを育む

・睡眠の質（眠りの深さ） ・肌弾力 ・肌のバリア機能（うるおいを保つ力）

２. 健やかな毎日をサポートする栄養成分を複数配合

３. 続けやすさにこだわった、手軽に摂れる個包装スティックタイプ

手軽に摂取して、睡眠の質×肌弾力×肌のバリア機能をトリプルケア

「おやすみキレイ」は、１日1本で寝ている間に睡眠と肌にアプローチする機能性表示食品です。睡眠の質（眠りの深さ）の向上をサポートするGABAをはじめ、肌弾力を維持するプロテオグリカン、肌のバリア機能（うるおいを保つ力）を高める米由来グルコシルセラミドの3つの機能性関与成分を配合しました。さらに、健やかな毎日をサポートする栄養成分を複数配合。個包装スティックタイプで、忙しい毎日でも手軽に取り入れられます。より良い睡眠を求めている方、肌を健やかに保ちたい方におすすめです。

【発売背景】

肌は睡眠中にバリア機能を整えながら、健やかなコンディションを維持しています。しかし、40～50代の女性は家庭や仕事などで忙しく、睡眠不足に陥りやすい傾向があります。さらに、加齢に伴う睡眠の質の低下も重なることで、肌の弾力低下や乾燥といった悩みを抱えやすくなります。そこで当社は、忙しい毎日でも手軽に取り入れられ、寝ている間に睡眠と肌にアプローチする美の新習慣として、機能性表示食品「おやすみキレイ」を新発売いたします。手軽さと確かな体感につなげるため、成分の選定と配合量にこだわった3つの機能性関与成分を配合しました。当社は今後も、パーパスである『美と健康の「新しい」で、笑顔あふれる毎日をつくる。』のもと、お客さまに幸せや感動に満ちた笑顔あふれる毎日を過ごしていただくための商品を開発してまいります。

【商品特長】- GABAが睡眠の質（眠りの深さ）の向上をサポート機能性関与成分のGABAを配合。1日あたり100mg摂取することで、一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）を向上させる機能が確認されおり、副交感神経の働きを高めて深い眠りへと導きます。- サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンで肌弾力を維持機能性関与成分のサケ鼻軟骨由来プロテオグリカンを配合。1日あたり5mg摂取することで、肌弾力を維持し、肌の健康に役立ちます。- 米由来グルコシルセラミドが肌のバリア機能（うるおいを保つ力）を高める機能性関与成分の米由来グルコシルセラミドを配合。1日あたり0.6mg摂取することで、肌が乾燥しがちな方の肌のバリア機能（うるおいを保つ力）を高め、肌の健康を守るのをサポートします。- 健やかな毎日をサポートする栄養成分を複数配合ローヤルゼリー、鉄、ビタミンB6、グルタチオン、ビタミンEを配合。健やかな毎日を内側からサポートします。- 続けやすさにこだわった、手軽に摂れる個包装スティックタイプ1日1本で手軽に摂取できる個包装スティックタイプで、ノンカフェインのすっきりとした飲みやすいザクロ風味をおいしく楽しめます。

※ 【対象商品】機能性表示食品 粉末・顆粒インスタントコーヒー（対象期間中販売45製品）【調査概要】2024年10月～2025年9月の売上をIR・POS・広告・取材などにより算出。TPCマーケティングリサーチ調べ

【商品概要】

商品名

おやすみキレイ

容量・価格

31日分：10ｇ×31本／税抜4,600円（8％税込4,968円）

15日分：10ｇ×15本／税抜2,700円（8％税込2,916円）

剤型

個包装スティック（ドリンクタイプ／ザクロ風味）

お召し上がり方

1日1本を目安に、そのままお召し上がりください。

届出番号

K1089

機能性関与成分・10g（1日分目安）あたり

・GABA：100mg

・サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン：5mg

・米由来グルコシルセラミド：0.6mg

機能性表示

本品にはGABA、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、米由来グルコシルセラミドが含まれます。 GABAは一時的な疲労感やストレスを感じている方の睡眠の質（眠りの深さ）の向上に役立つ機能が報告されています。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカンには肌弾力を維持し、肌の健康に役立つ機能が報告されています。米由来グルコシルセラミドには肌が乾燥しがちな方の肌のバリア機能（うるおいを保つ力）を高めることにより、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。

お求め方法

新日本製薬公式オンラインショップ／お電話でのご注文

【Fun and Healthについて】

『Fun and Health』は、健康食品や医薬品を扱う新日本製薬のヘルスケアブランドです。

ブランド名には「年齢を重ねても健康でたくさんの笑顔と喜びに満ちた毎日を送っていただきたい」という想いを込めています。当社は『Fun and Health』を通じ、お客さまの健やかな毎日を応援できるヘルスケア商品を提供してまいります。

【会社概要】

会社名：新日本製薬 株式会社

所在地：福岡県福岡市中央区大手門1丁目4-7

代表者：代表取締役社長CEO 後藤 孝洋

設 立：1992年3月

事業内容：化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売・卸販売

U R L：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/



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