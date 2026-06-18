【千葉県佐倉市】佐倉市×生活協同組合パルシステム千葉　子育て支援の推進に係る連携協定について

佐倉市

千葉県佐倉市（市長：西田三十五）は、市民が安心してこどもを育て、すべてのこどもが健やかに成長できる環境づくりを推進することを目的に、生活協同組合パルシステム千葉（理事長：高橋由美子）と、令和8年6月5日連携協定を締結しました。

本連携協定は、千葉県内の市としては初めてとなります。

◆佐倉市 西田市長コメント

「市民の皆さまが『のびのび育てるなら、佐倉市』と実感できるよう、生活協同組合パルシステム千葉様との連携を通して、さらに子育て支援の質を高め、より地域に根差した取り組みを進めてまいります」

◆生活協同組合パルシステム千葉 高橋理事長コメント

「佐倉市民の子育てを、さまざまな形で連携しながら応援します。誰もが心豊かなくらしを営める事業や活動を進めていきます」

◆協定の概要

１．協定の目的

佐倉市とパルシステム千葉が緊密に連携することにより、市民が安心してこどもを育て、すべてのこどもが健やかに成長できる環境づくりを推進することを目的とします。

２．連携の主な内容

（１）子育てに役立つ商品の提供に係ること

（２）子育て家庭への情報提供に係ること

（３）子育て家庭の見守りに係ること

（４）以上に掲げるもののほか、佐倉市及び生活協同組合パルシステム千葉が必要と認める事項に関すること

具体的な取り組みとして、市は、新生児が誕生したすべての家庭に実施する「こんにちは赤ちゃん訪問」の際に、「おめでとうばこ」（パルシステム千葉）の無償配布を案内します。パルシステム千葉は、お申込みのあった家庭にベビー用品や離乳食BOOK等が詰められた「おめでとうばこ」をお届けし、子育て世帯の見守りに貢献します。

写真：向かって左から、西田三十五佐倉市長、高橋理事長

■お問い合わせ

（担当部署名）佐倉市役所 こども政策課

住所：千葉県佐倉市海隣寺町97番地

TEL：043-484-6139

Mail：kodomoseisaku@city.sakura.lg.jp