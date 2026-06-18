手の届かない家具・家電の下もラクラクお掃除　1cmの隙間に入る隙間清掃用ワイパー新登場

株式会社ニトムズ

株式会社ニトムズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石川純子）は、家具や家電の下など手の届きにくい隙間の清掃に対応する清掃用品『すべる くっつく スキマワイパー』を、2026年7月22日（水）に発売します。

本製品は、粘着面と滑り加工を組み合わせた特殊シートにより、家具や家電まわりの隙間に溜まったごみやほこりを取り除く清掃用品です。薄型設計の本体は約1cmの隙間にも滑り込ませることができるので、冷蔵庫や洗濯機の下など、掃除機やフロアワイパーが入りにくい場所の清掃ニーズに対応します。

開発背景

冷蔵庫や洗濯機、ソファの下などの狭い隙間は、ごみやほこりが溜まりやすいにも関わらず、清掃用品が入りにくく清潔を保ちにくい場所です。当社が行った隙間清掃に関するユーザーインタビューでは、従来の清掃用品では「隙間に入らない」「ごみが取り切れない」といった不満があり、隙間清掃に特化した製品が求められていることがわかりました。

そこで当社は粘着クリーナー『コロコロ』を40年以上にわたり開発してきた経験と技術を応用し、隙間の奥まで届き、ごみを除去できる清掃用品『すべる くっつく スキマワイパー』を開発しました。

特長

1．約1cmの隙間に入る薄型設計

約2mmの薄さで設計された本体ヘッドは約1cmの隙間に入り込めるため、家具や家電の下などを清掃できます。ヘッドの先端を浮かせた形状により、ごみを押し込んでしまうことなく、隙間の奥のごみまでしっかりかき集めます。

2．「くっつく」と「滑る」を両立した特殊シート

シートには粘着面と滑り加工を組み合わせた独自技術（ダブル塗工）を採用しているため、滑らかに動かすだけでごみを捕捉でき、捕捉したごみは落ちにくい構造です。

3．しなる軽量設計で低所から高所まで対応

本体は約99g（シート除く）の軽量設計で、よくしなる樹脂素材を採用しているため、低い位置の清掃でも無理な姿勢をとらずに操作できます。隙間だけでなく、階段や巾木、トイレなどの奥まった場所、エアコンまわりなどの高い場所の清掃にも使用できます。

反響

2025年7月から12月にかけて一部店舗で実施したテスト販売では店頭在庫が完売し、テレビ通販では3,000セットが1時間以内に完売するなど、好調な結果となりました。テスト品のユーザー調査では、隙間に入る点、ごみを粘着力で捕捉する点が評価され、満足度93.7％という結果も得られました。

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1499/table/456_1_48a9a298d881aa734615bfa2267f7bf9.jpg?v=202606181051 ]

※『コロコロ』は、Nittoグループの商標です。

会社概要

会社名 株式会社ニトムズ

設立 1975年4月1日

本社住所 東京都品川区東品川4丁目12番4号 品川シーサイドパークタワー7階

代表者 代表取締役社長 石川純子

資本金 1億6,000万円（2026年4月1日現在）

従業員数 350名（2026年4月1日現在）

URL https://www.nitoms.com/

事業内容 日用家庭用品、文具、医療・ヘルスケア製品などの企画・製造・加工・販売及び輸出入、小売店の運営

株式会社ニトムズは、日東電工株式会社（Nitto）のグループ会社です。