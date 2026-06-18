【名古屋タカシマヤ】前年から2割増の全850種の品揃えで多様化するニーズに対応「2026 ゆかた商戦」

株式会社 ジェイアール東海高島屋

ゆかたの着用シーンは、盆踊りや花火大会に加え、ライブや旅行、食事会など日常へと広がりをみせています。今年は前年好評の着付け不要のワンピース・二部式ゆかたは過去最大の品揃えに拡充し、涼感・UVカット素材を取り入れた新作もご用意。長期化する夏に向け、初夏から晩夏まで楽しめるコーディネート提案も強化します。

【ゆかた販売期間：4月～9月、4月～5月売上：前年から1割増、品揃え（婦人・紳士・子ども）：全850種（前年から2割増）】

2026 タカシマヤ ゆかたコレクション :https://www.jr-takashimaya.co.jp/cp/yukata2026/

7月7日（火）は『ゆかたの日』、過去最多30名の社員がゆかた姿でお出迎え

※昨年の様子、当日は16名の社員がゆかた姿でお出迎えしました。

ゆかた姿の社員がご来店のお客さまにうちわ配布

■日時：7月7日（火）午前10時～

■場所：1階 中央入口付近

■配布：2,000枚

※無くなり次第終了

トレンドは洋服風 ワントーン or 派手色

くすみカラーの淡色コーディネート or 派手色多色コーディネート

「くすみカラー」 全体のトーンを合わせるのが近年の主流です。 ゆかた 52,800円「派手色」 夜の花火大会でも映える白地を選ぶと華やかさ◎。 ゆかた 48,400円

着付不要！ワンピース・二部式ゆかたの品揃えは過去最大（56種／前年＋32種）

「ゆかたは着たいが、着付けができない」という潜在ニーズに応え、着付け不要で洋服感覚で着られるゆかたのラインアップを拡充します。さらに、インバウンド需要にも対応するW（ワイド）サイズを初めて投入し、今秋増加が見込まれる海外観光客にも日本の伝統衣装として提案します。

ワンピースゆかたにW（ワイド）サイズが初登場

（全32種/前年＋20種）

洋服感覚で着られる、セパレート

のゆかたセット。

〈古今〉ゆかた 19,800円

兵児帯 18,700円

【NEW】W（ワイド）サイズ

丈は変わらず、身幅が広いワイドサイズが登場し、幅広い体格の方に着用いただけるように。

2部式ゆかたにS・LLサイズが初登場

より着やすいフィット感に（全24種/前年＋12種）

〈KIMONOMACHI〉

二部式ゆかた&兵児帯セット 11,000円

【NEW】S・LLサイズ

前年までフリーサイズのみでしたが、SとLLが加わり、より自身の身体にフィットする着方が可能に。

酷暑や旅先での着用に最適 接触冷感・UVカット・ノーアイロン

機能性素材を取り入れた「涼しく感じる&ケアが楽」なゆかたが登場。

涼しく 日焼けも防ぐ「綿」

肌触りのよい綿生地に接触冷感

加工とUV加工を施しています。

〈夏色美人〉ゆかた 12,100円

〈KIMONOMACHI〉兵児帯 2,200円

通気性抜群&ノーアイロン

エア紅梅は生地表面に小さな隙間を作ることで通気性がセオα(R)より10％アップ。

〈古今〉ゆかた 52,800円

夏・ゆかたシーズンは長期化 初夏から初秋までのコーディネートを提案

ゆかたは7～8月の2か月間のみ着用されるのが一般的でしたが、近年はしきたりにとらわれず、6～9月の約4か月間、季節に合わせてアレンジを楽しむユーザーが増えています。

6月の花「アジサイ」柄のゆかたに淡色の半巾帯を合わせた爽やかなコーディネート。

〈有松絞り・橋爪〉ゆかた 99,000円

〈古今〉半巾帯 25,300円

秋らしい落ち着いた色のゆかたに濃色の帯と薄羽織を合わせた装い。

〈古今〉ゆかた 49,500円

〈古今〉半巾帯 19,800円

〈古今〉薄羽織 60,500円

※画像はイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。