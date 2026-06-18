黒崎が動く、心が躍る。「クロサキスイッチ」加速します!!

福岡県北九州市（北九州市役所）

人情が厚く、チャレンジする人の「心のスイッチ」を入れてくれるまち、黒崎。

２０２５年秋、その黒崎で、「クロサキスイッチ」の名のもとに、たくさんの新たな「スイッチ」が生まれ、空前の盛り上がりとともに、まちに多くのアテンションを集めました。

今年も「多世代交流」をテーマに、「感動のスイッチ」を入れてくれる様々なコンテンツを提供し、「クロサキスイッチ」をさらに加速させていきます。

クロサキスイッチは、黒崎の魅力やまちのポテンシャルを市内外に発信し、知名度の向上やイメージアップを図ることで、黒崎が持つ価値や将来性を見える化し、将来の民間投資の呼び込みにつなげる目的で行っています。

●今年のテーマ ： 多世代交流 ＜若者のエネルギー × シニアの情熱＞

黒崎が目指す「多世代が交わり支え合うまち」の実現に向け、未来を創る「若者のエネルギー」と、このまちの発展を支えてきた「シニアの情熱」を掛け合わせることで、黒崎ならではの「新たな出会いや感動、つながり」を生み出していきます。

１ 期間

令和８年９月６日（日）～１０月１２日（月・祝） 計３７日間

［地域のイベントやフードフェス＆マーケット、新たなコンテンツなど楽しいラインナップが続々と集まっています。（※今後、順次情報を公開予定）］

【クロサキスイッチHP】https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/081_00049.html

２ 本日ご紹介するハイライトイベント

黒崎うたのまちパレード ～マツケン・クロサキサンバ～

「歌でつながる。歌で華やぐ。」をコンセプトに、歌の力であらゆる世代をつなげ、まち全体に彩りを広げる「うたのまち北九州市」プロジェクト。

今回は、多世代に愛される俳優の 松平 健さん をお招きし、市民の皆さんと歌って踊るパレードや商店街の練り歩きを開催します！

(松平健氏）

期間： 令和８年１０月１１日（日） １３～１５時頃

場所： ふれあい通り、商店街（予定）

内容： １.市民と歌って踊るパレード

２.商店街の練り歩き

「市民サンバ隊」、本日から募集開始！

松平さんと共にパレードする「市民サンバ隊」を募集します。子どもから大人まで、皆で黒崎を盛り上げましょう！

応募要件は下記HPをご覧ください。

【募集について】https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/26501383_00004.html

３ 今後の予定

第1弾 （本日発表）：期間、ハイライトイベント

第2弾 （８月頃）：クロサキスイッチ2026の詳細

お問合せ先

〇クロサキスイッチに関すること

都市戦略局都市再生課 TEL：093-582-2565

〇黒崎うたのまちパレードに関すること

都市ブランド創造局文化企画課 TEL：093-582-2391