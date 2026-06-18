LIFULL HOME′S、「福岡ソフトバンクホークス」とスポンサー契約を締結

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む、株式会社LIFULL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司、東証プライム：2120）が運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は、「福岡ソフトバンクホークス」を運営する福岡ソフトバンクホークス株式会社と2026年度シーズン期間中のオフィシャルスポンサー契約（ホークスパートナーズ）を締結しました。

本スポンサーシップを通じて、地域の象徴として愛される福岡ソフトバンクホークスを福岡の皆さまと共に熱く応援し、活気あふれる福岡エリアの不動産市場、ならびに地域社会のさらなる発展に貢献してまいります。

スポンサーシップ締結の背景とLIFULL HOME'Sの想い

全国で住まい探しをサポートするLIFULL HOME'Sが、今回福岡ソフトバンクホークスへの協賛を決定した背景には、福岡という街に対する「大きな期待」と、地域に深く根ざしたいという「本気」の想いがあります。

- 成長を続ける「福岡」の活力を、住まいの領域から支えたい

多様な分野で目覚ましい発展を遂げ、全国からも熱い視線を集める福岡。今後もさらなる人口流入や都市開発が見込まれるこの街において、「住み替え」や「不動産売買」は人々の人生を前進させる重要なステップです。私たちは、この熱気あふれる福岡の不動産市場を共に盛り上げ、支える存在でありたいと考えています。

- 街の熱量を共有し、福岡の皆さまの「仲間」に

私たちが福岡の街に本当の意味で貢献するためには、外からサービスを提供するだけでなく、地域の皆さまと同じ目線で喜びや感動を分かち合うことが不可欠です。だからこそ、福岡の誇りであり、街の中心である福岡ソフトバンクホークスを応援することで、皆さまの懐に飛び込み、共に街を愛する「仲間」として歩んでいきたいと強く願っています。

- スポーツの力が生み出す、地域の一体感への共鳴

スポーツには、人々の心を動かし、地域を一つにまとめ、街全体を活気づける圧倒的なエネルギーがあります。LIFULL HOME'Sもまた、「住まい」という人々の暮らしの根幹を通じて地域を豊かにしたいというビジョンを掲げており、ホークスが体現するスポーツの力、そして地域密着の姿勢に深く共鳴しました。

本協賛を通じた今後の取り組み

ホークスへの応援を通じて、LIFULL HOME'Sは福岡の不動産会社様、そして住まいを探す皆さまの「日々の暮らし」に寄り添うパートナーを目指し、以下の取り組みを推進してまいります。

- 福岡の街づくりを牽引する「不動産会社様」との連携強化福岡の街の成長は、地域に根ざし、人々と住まいを繋ぐ不動産会社様の力があってこそ成り立っています。LIFULL HOME'Sは本協賛を通じて福岡エリアへのコミットメントを一層強め、不動産仲介・売買事業者様とのパートナーシップ（加盟連携）を拡大してまいります。共に手を取り合い、活発に動く福岡の不動産ニーズに最適な形で応えられる、強固なネットワークを構築します。- 住まい探しがもっと楽しくなる、ファン参加型体験の提供福岡エリアで住宅の購入・売却を検討している皆さまに向けて、ホークスと連動した応援キャンペーンや、球場内外でのイベント等を企画してまいります。「ホークスを応援する日常」の中にLIFULL HOME'Sが自然と寄り添い、新生活に向けた住まい探しがさらにワクワクするような体験をお届けします。

スポンサー契約締結を記念し、ホークスの本拠地・福岡県の魅力あふれる街を野球のポジションに見立てて楽しむファン参加型キャンペーン「福岡街スタメン2026」を開催

本キャンペーンでは、好きな福岡の街を野球のスタメンで例えた「街のスタメン」を組んでいただき、SNSでシェアしていただいた方の中から抽選で合計28名様に、ホークスOBと一緒に観戦できる豪華パーティースイートや、みずほプレミアムシートでの観戦チケットをプレゼントします。

また特設サイトでは、お笑いコンビ・パラシュート部隊の斉藤優さんと、地域に精通した福岡県内の不動産会社様が共に選んだ「街のスタメン」を発表する特別動画を公開し、福岡の街の新たな魅力を発信してまいります。

「福岡街スタメン2026キャンペーン」概要

キャンペーン特設サイト：https://fukuoka-machistamen.lifull.com

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33058/table/878_1_4ea9b83cec0eb1148ff35628b6e68fd4.jpg?v=202606181051 ]出演者プロフィール斉藤優（パラシュート部隊）

所属：ワタナベエンターテインメント。1978年10月12日生まれ。大阪府出身。高校時代からの友人・矢野ぺぺとコンビを組み、東京で活動後、2006年ワタナベエンターテインメント九州事業本部設立時に福岡へ拠点を移した。現在、福岡で数多くのテレビ番組に出演しており、特に「ゴリパラ見聞録」(テレビ西日本)はDVD第13弾まで発売され、その人気は全国に拡大中。また、俳優としてドラマ出演、イベントMCやネタを披露したりと幅広く活躍している。

LIFULL HOME'S について（https://www.homes.co.jp/(https://www.homes.co.jp/)）

LIFULL HOME'Sは、「叶えたい！が見えてくる。」をコンセプトに掲げる不動産・住宅情報サービスです。賃貸、一戸建て・マンションの購入、注文住宅から住まいの売却まで。物件や住まい探しに役立つ情報を、一人ひとりに寄り添い最適な形で提供することで、本当に叶えたい希望に気づき、新たな暮らしの可能性を広げるお手伝いをします。

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株式会社LIFULLについて （https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。