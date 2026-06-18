クリエイション・コア東大阪（南館）　入居者募集

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）近畿本部は、中小企業等経営強化法に基づき整備・運営を行う、インキュベーション施設「クリエイション・コア東大阪（南館）」の入居者募集を行います。

1. 施設名称

「クリエイション・コア東大阪」施設外観

クリエイション・コア東大阪（南館）

2. 所在地

大阪府東大阪市荒本北1丁目4番1号（南館）

＜アクセス＞

近鉄けいはんな線荒本駅1番出口から北西に徒歩5分

国道308号線沿い、近畿自動車道東大阪JCTすぐ

3.申込受付期間

2026年6月26日（金曜）～2026年7月7日（火曜）まで

施設賃借申込書等を郵送の場合は2026年7月7日（火曜）必着

なお、上記期間中の申込において入居が決定しなかった場合は、随時受付を行います。

４. 公募居室

●新たに公募する居室 計1室

・賃料は消費税10％込みの金額です。税率が変更となった場合は変動します。

・敷金は、賃料（税抜）の3 ヶ月分です。

・別途、東大阪市の公益財団法人による入居者負担軽減措置制度があります。（別紙参照）

【別紙】クリエイション・コア東大阪について

5. 施設利用開始時期

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1918-43d32de9aad3d3660c6a9c4c0cd0ed3c.pdf

2026年9月上旬以降、定期建物賃貸借契約締結後に入居可能です。

6. 申込方法

下記「入居案内ページ」から必要書類をダウンロードし、所定の施設賃借申込書およびその他必要書類を下記申込書類送付先に持参または郵送してください。

https://www.smrj.go.jp/incubation/higashi-osaka/room/info/index.html

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。