ここでしか手に入らない「インプレスカレンダー2027」オリジナルグッズ付きAmazon限定特別版の先行予約を2026年6月18日（木）より開始

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、2027年向けのカレンダー「インプレスカレンダー2027」シリーズのオリジナルグッズ付きAmazon限定特別版（7タイトル）の先行予約受付を2026年6月18日（木）に開始いたします。

■Amazon限定特別版はここでしか手に入らないオリジナルグッズを付属

インプレスカレンダーは「風景」「花」「猫」「犬」「鳥」「森の動物」「アート」「キャラクター」「鉄道」「乗り物」と、さまざまなジャンルの写真やイラストを使った高品質なカレンダーを取り揃え、多彩なラインナップ展開で毎年多くの読者から好評いただいています。2027年向け商品は2026年秋の発売を予定していますが、先行してカレンダー本体にオリジナルグッズが付属するAmazon限定特別版の予約を開始します。

先行予約を行うAmazon限定特別版は『12ヶ月の小さな花のある暮らし Flowers&Plants』『そとねこ＆そとねこ mini セット』『すずめ暮らし＆すずめ暮らし mini セット』『すずめ暮らし』『すずめ暮らし mini』『デジタルカメラマガジン責任編集 DRAMATIC CIRCUS F1カレンダー 2027』『機窓―天空の絶景― CALENDAR 2027』の7種類で、美しい花の寄せ植えや、愛らしい猫・すずめといった癒やし系から、迫力のF1、天空の絶景まで、人気の写真家やフローリストによる個性豊かなラインナップです。

美しい写真が暮らしに彩りを添えるカレンダー本体に、ファン必携の魅力的なオリジナルグッズが付属します。内容はカレンダーごとに異なり、自宅の鍵やお気に入りのバッグに付けられる「アクリルキーホルダー」をはじめ、旅行用品やコスメ、手帳セットなどがすっきり収まる収納力抜群の「クリアポーチ」、プリント類をまとめるほか飾っても素敵な「A4クリアファイル」、スマホやパソコンなどに貼って楽しめる「ステッカー」と、日常の様々なシーンで使えるアイテムをご用意しました。

これらのデザインには、カレンダー本体には未掲載の貴重な別カットや写真家本人の写真、特製イラストなどを贅沢に採用。さらに、一部のグッズは写真家や作者のサインが印刷された、ここでしか手に入らないプレミアム仕様に仕上げています。

このオリジナルグッズが付いたAmazon限定特別版は数量限定です。Amazon.co.jpの各商品ページにて、2026年6月18日（木）より予約受付を開始いたします。

■オリジナルグッズのイメージ

（左）貼ってはがせるステッカー（『すずめ暮らし mini』『すずめ暮らし』）（右）アクリルキーホルダー（『デジタルカメラマガジン責任編集 DRAMATIC CIRCUS F1カレンダー 2027』『機窓―天空の絶景― CALENDAR 2027』『すずめ暮らし＆すずめ暮らし mini セット』）

A4クリアファイル（『12ヶ月の小さな花のある暮らし Flowers&Plants』）クリアポーチ（『そとねこ＆そとねこ mini セット』）■各商品の仕様

● 『【特別版】数量限定 フローラ黒田園芸／黒田健太郎氏作成の美しい寄せ植えA4クリアファイル付き（複製サイン入り）12ヶ月の小さな花のある暮らし Flowers&Plants』

壁掛けカレンダー『12ヶ月の小さな花のある暮らし Flowers＆Plants』に、A4サイズの特製クリアファイルを付属。

2026年9月15日発売

カレンダーサイズ：B4判(257mm×364mm)

価格：1,870円(本体1,700円＋税10％)／A4クリアファイル

黒田健太郎氏の複製サイン入り／本カレンダーの表紙写真とオリジナルイラストをあしらったデザイン

https://www.amazon.co.jp/dp/4295025577

●『【特別版】数量限定 キュートなお顔がいっぱい！沖昌之撮影のそとねこお顔ポーチ付き そとねこ＆そとねこ mini セット』

壁掛けカレンダー『そとねこ』と卓上カレンダー『そとねこ mini』の2商品に、猫の顔が多数あしらわれたＬサイズのクリアポーチが付属するセット商品。

2026年9月16日発売

カレンダーサイズ：壁掛けA3変形判(300mm×380mm)、卓上B6判(128mm×182mm)

価格：3,960円(本体3,600円＋税10％)／20cm×15cm 程度のLサイズクリアポーチ

沖 昌之氏撮影のさまざまな猫の表情と水彩の水玉模様がおしゃれなデザイン

https://www.amazon.co.jp/dp/4295025585

●『【特別版】数量限定 小枝にとまった仕草が可愛いすずめのアクリルキーホルダー付き（複製サイン入り）すずめ暮らし＆すずめ暮らし mini セット』

壁掛けカレンダー『すずめ暮らし』と卓上カレンダー『すずめ暮らしmini』の2商品に、小枝にとまったすずめが可愛いアクリルキーホルダーが付属するセット商品。

2026年9月18日発売

カレンダーサイズ：壁掛けA4変形判(210mm×210mm)、卓上B6判(128mm×182mm)

価格：3,300円(本体3,000円＋税10％)／5cm×4cm 程度のアクリルキーホルダー

裏面に中野さとる氏の複製サイン入り／カレンダー未掲載の別カット写真を採用／ナスカン留め具付き

https://www.amazon.co.jp/dp/4295025593

●『【特別版】数量限定 貼ってはがせるころんと可愛いふくらすずめのステッカー付き すずめ暮らし』

壁掛けカレンダー『すずめ暮らし』に、ころんとしたフォルムのすずめの特製ステッカーを付属。

2026年9月18日発売

カレンダーサイズ：壁掛けA4変形判(210mm×210mm)

価格：2,090円(本体1,900円＋税10％)／7cm×7cm 程度のステッカー

カレンダー未掲載の別カット写真を採用／何度も貼ってはがせる素材

https://www.amazon.co.jp/dp/4295025607

●『【特別版】数量限定 貼ってはがせるくすっと笑えるお手上げすずめのステッカー付き すずめ暮らし mini』

卓上カレンダー『すずめ暮らし mini』に、手を上げた姿がユニークなすずめの特製ステッカーを付属。

2026年9月18日発売

カレンダーサイズ：卓上B6判(128mm×182mm)

価格：2,090円(本体1,900円＋税10％)／11cm×6cm 程度のステッカー

カレンダー未掲載の別カット写真を採用／何度も貼ってはがせる素材

https://www.amazon.co.jp/dp/4295025615

●『【特別版】数量限定 写真家アクリルキーホルダー付き デジタルカメラマガジン責任編集 DRAMATIC CIRCUS F1カレンダー 2027』

壁掛けカレンダー『デジタルカメラマガジン責任編集 DRAMATIC CIRCUS F1カレンダー 2027』に、貴重な熱田 護氏のアクリルキーホルダーを付属。

2026年9月24日発売

カレンダーサイズ：壁掛けA3変形判(300mm×380mm)

価格：3,300円(本体3,000円＋税10％)／5cm×5cm 程度のアクリルキーホルダー

裏面に熱田 護氏の複製サイン入り／ナスカン留め具付き

https://www.amazon.co.jp/dp/4295025658

●『【特別版】数量限定 写真家アクリルキーホルダー付き 機窓―天空の絶景― CALENDAR 2027』

壁掛けカレンダー『機窓―天空の絶景― CALENDAR 2027』に、貴重なルーク・オザワ氏のアクリルキーホルダーを付属。

2026年9月24日発売

カレンダーサイズ：壁掛けA3変形判(300mm×380mm)

価格：2,750円(本体2,500円＋税10％)／5cm×5cm 程度のアクリルキーホルダー

裏面にルーク・オザワ氏の複製サイン入り／ナスカン留め具付き

https://www.amazon.co.jp/dp/4295025666

■作者・写真家プロフィール

黒田健太郎（くろだ・けんたろう）

埼玉県生まれ。「フローラ黒田園芸」に勤務。自由な発想で生み出される洗練されたスタイルの寄せ植えが注目を集め、幅広い支持を得る。美しい寄せ植え作品やショップでの日常、入荷情報の紹介などを行っているインスタグラム（@kentarokuroda）が人気で、全国から店を訪れるファンも多い。著書に『フローラ黒田園芸と12ヶ月の小さな花のある暮らし 寄せ植えレッスン＆インスピレーションフォトBOOK』（インプレス）など多数。

沖昌之（おき・まさゆき）

猫写真家。1978 年神戸生まれ。アパレルに勤務し、宣伝用人物・商品の撮影担当を経て2015年4月に独立。昼夜問わず猫らしい瞬間をひたすら撮り続ける。『AERA （アエラ）』（朝日新聞出版）にて「猫しゃあしゃあ」、『猫びより』（辰巳出版）にて「必死すぎるネコ」、『デジタルカメラマガジン』（インプレス）にて「日常にゃ飯事」を連載中。主な著書に猫写真集『これネコ それネコ？』『日常にゃ飯事』（インプレス）、『必死すぎるネコ』（辰巳出版）など。

中野さとる（なかの・さとる）

インスタグラムにて日々写真を発表。2016年刊行の初作品集『にっぽんスズメ歳時記』（カンゼン）が好評を博す。その後、最新刊『にっぽんスズメ日誌』を含む「にっぽんスズメ」シリーズ、『スズメからの贈り物』（エクスナレッジ）、『すずめ暮らし』カレンダー（インプレス）ほかで写真を担当。新聞・TV・出版物・サイト等各種メディアにすずめ写真を提供。インスタグラムフォロワー17.5万人（2026年6月現在）。愛知県在住。愛用のカメラはPENTAX K-3。

熱田 護（あつた・まもる）

1963年三重県鈴鹿市生まれ。東京工芸大学短期大学部写真技術科卒業。85年ヴェガインターナショナルに入社。坪内隆直氏に師事し、2輪世界GPを転戦。92年よりフリーランスとしてF1をはじめとするモータースポーツや市販車の撮影を行う。F1取材歴33年、600戦以上。日本人で最もF1現場を撮影したフォトグラファー。

ルーク・オザワ

1959年2月、東京都生まれ。ヒコーキと向き合い半世紀。風景とヒコーキをシンクロさせた絵づくりに定評がある。ラジオ、テレビ、トークイベントなど幅広く活躍。生涯飛行搭乗回数2,400回以上。これまで手掛けたカレンダーはANAをはじめ、400作になる。写真集『JETLINER』シリーズなど著書多数。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。